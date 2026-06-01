Свои голоса за "Единую Россию" отдали более 10 миллионов человек по всей стране

Я нашел ошибку
Главные новости:
Ко Дню защиты детей Билайн собрал практический гайд для родителей: что стоит проверить в телефоне ребёнка в первую очередь, какие сервисы подключить заранее и о каких правилах договориться дома.
Безопасный смартфон для ребёнка: Билайн выпустил гайд ко Дню защиты детей
По информации Приволжского УГМС 2 июня в Самарской области ожидаются грозы, при грозе шквалистое усиление ветра, порывы 15-20 м/с, днем местами сильный дождь, возможен град.
2 июня в регионе ожидаются грозы со шквалистым ветром
1 июня 2026 года исполнилось три года с момента открытия филиалов Государственного фонда «Защитники Отечества» во всех регионах России.
Самарский филиал фонда «Защитники Отечества» отмечает трехлетие 
В марте сотрудники ГАИ СО во время несения службы недалеко от пгт. Смышляевка обратили внимание на мужчину, который двигался по обочине трассы в нарушение ПДД.
В Волжском районе полицейские задержали пешехода с пакетиком наркотика в кармане куртки
Самарцам разъяснили, как пройдет оплата дней с ракетной опасностью
Самарцам разъяснили, как пройдет оплата дней с ракетной опасностью
В Самаре застройщик многоквартирного дома вышел за границы земельного участка
В Самаре застройщик многоквартирного дома вышел за границы земельного участка
Россельхознадзор ограничил ввоз рыбы из Армении в Россию
Россельхознадзор ограничил ввоз рыбы из Армении в Россию
В Тольятти водитель сбил восьмилетнего мальчика
В Тольятти водитель сбил восьмилетнего мальчика
Наверх
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 71.02
-0.35
EUR 82.64
-1.05
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
В «ЗИМ Галерее» откроется выставка Антона Антонова и Ксении Тимофеевой
4 и 5 июня Музей Эльдара Рязанова проведет конференцию «Советское воображаемое в кино»
В СОУНБ пройдёт концерт вокальной музыки
Весь список
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь
Июль
Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Архив новостей
Июнь 2026
ПнВтСрЧтПтСбВс
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

Свои голоса за "Единую Россию" отдали более 10 миллионов человек по всей стране

261
Свои голоса за "Единую Россию" отдали более 10 миллионов человек по всей стране
«Единая Россия» в 17-й раз провела предварительное голосование.
 

Конкурс на предварительном голосовании «Единой России» в Госдуму составил почти 12 человек на место, в региональные парламенты — семь человек на место, сообщил Председатель партии Дмитрий Медведев в ходе подведения предварительных итогов ПГ-2026.

Он подчеркнул, что победители получили кредит доверия от граждан, а это — очень большая ответственность.

«Надеюсь, все победители будут работать с полной отдачей сил. Те, кто не пройдёт на следующий этап, не должны расстраиваться. Вы — наш передовой отряд», — акцентировал Дмитрий Медведев.

На все уровни выборов заявились более 1300 участников СВО.

«У вас, уважаемые ветераны, весьма сложный период, поскольку будет высокая конкуренция. Но я уверен, что вы сможете показать отличные результаты в электоральной работе и подготовитесь к государственной службе», — сказал Дмитрий Медведев.

По его словам, предварительное голосование «Единой России» прошло без нарушений: попытки обрушить цифровую систему не увенчались успехом. Он поблагодарил избирателей за участие в процедуре.

«Всегда очень важно проявить свою гражданскую позицию даже на предварительном этапе», — подчеркнул Председатель партии.

Партия в конкурентной борьбе определяет самых сильных кандидатов, которые потом пойдут от неё на выборы, напомнил секретарь Генсовета партии Владимир Якушев. Избирательная кампания в этом году будет проходить достаточно напряжённо.

«У нас большая кампания: выборы в Государственную Думу, 39 законодательных собраний, 10 административных центров. Большие выборы в органы местного самоуправления», — отметил он.

Председатель Высшего совета партии Борис Грызлов добавил, что предварительное голосование «Единой России» завершает первый этап большой выборной кампании. Он поблагодарил всех избирателей, участников процедуры и тех, кто готовил и помогал её проводить.

«Наши избиратели — безусловно, это большая поддержка нашей партии», — сказал он.

О ходе проведения процедуры рассказали представители регионов.

Секретарь Кировского реготделения «Единой России», губернатор Александр Соколов сообщил, что в предварительном голосовании приняли участие более 123 тысяч человек — 12,5% избирателей региона, что говорит о серьёзной работе кандидатов.

Организованному проведению предварительного голосования в Рязанской области помогла перезагрузка первичек, в том числе региональный конкурс первичных отделений, по итогам которого решаются локальные проблемы, и непрерывность политической работы, рассказал секретарь реготделения «Единой России», глава региона Павел Малков.

«Люди видят открытость процедуры, её доступность. А самое главное — реальные результаты работы партии. Доверяют курсу «Единой России», курсу нашего Президента и консолидируется вокруг него», — подчеркнул он.

На первом предварительном голосовании «Единой России» жители ДНР показали высокую явку: в нём приняли участие почти 57 тысяч человек. По мнению секретаря реготделения партии, главы республики Дениса Пушилина, выборами в Госдуму исторические регионы заканчивают интеграционную составляющую.

«Активная позиция для нас стала характерной, потому что наши жители верят, что от их голоса многое зависит. На депутатов Госдумы возлагаем большие надежды. Чтобы они чётко и выверено отстаивали интересы жителей региона, участвовали в реализации задачи, поставленной Президентом Владимиром Путиным по доведению жизни в Донецкой Народной Республике к 2030-м году до среднероссийских показателей», — заявил он.

Явка на предварительном голосовании в Ставропольском крае составила 12% — 224 тысячи человек, сообщил секретарь реготделения партии, губернатор региона Владимир Владимиров.

«Самую главную задачу — чтобы всё было честно, прозрачно и без замечаний — Ставропольский край полностью выполнил», — заверил губернатор.

Итоги ПГ-2026 «Единая Россия» подведёт на совместном заседании Бюро Высшего совета и Президиума Генерального совета партии 1 июня.

В Самарской области в этом году будут избираться депутаты Государственной Думы и Самарской Губернской Думы.  Кроме того, довыборы в представительные органы власти пройдут в ряде муниципальных районов области. До процедуры ЭПГ региональным оргкомитетом были допущены 396 кандидатов.

Напомним, «Единая Россия» — единственная политическая партия в стране, которая на постоянной основе проводит предварительный отбор кандидатов в депутаты всех уровней путём открытого всенародного голосования и предоставляет право сформировать список кандидатов самим избирателям. С 2009 года участие в процедуре предварительного голосования — обязательная норма для всех кандидатов от партии.

В предварительном голосовании «Единой России» могут принять участие все зарегистрированные на территории регионов избиратели. Процедура организована в электронном формате с верификацией через Госуслуги.

В ходе предварительного голосования «Единая Россия» уже несколько лет поддерживает бойцов спецоперации. Для кандидатов из числа участников и ветеранов СВО добавляются дополнительные 25% к результатам на электронном предварительном голосовании.

Теги: Единая Россия

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
Президент федерации спортивной борьбы Самарской области, депутат областного парламента, координатор партпроекта «Выбор сильных» Александр Живайкин обеспечил для всех любителей борьбы эксклюзивную встречу с Николаем Моновым.
29 мая 2026, 16:41
Главный тренер сборной России проведет в Самаре мастер-класс по борьбе
Президент федерации спортивной борьбы Самарской области, депутат областного парламента, координатор партпроекта «Выбор сильных» Александр Живайкин... Политика
1002
6 июня в 10:00 на набережной у бассейна «ЦСК ВВС» в Самаре пройдёт открытая «Зарядка с чемпионом» с прославленным спортсменом, трёхкратным олимпийским чемпионом, Героем России Александром Карелиным. 
28 мая 2026, 14:12
Герой России и легенда российского спорта Александр Карелин проведёт зарядку на самарской набережной.
6 июня в 10:00 на набережной у бассейна «ЦСК ВВС» в Самаре пройдёт открытая «Зарядка с чемпионом» с прославленным спортсменом, трёхкратным олимпийским... Политика
1109
Старт предварительного голосования «Единой России» в Самарской области показал, что жителям небезразлично, кто будет представлять их интересы в региональном и федеральном парламенте.
27 мая 2026, 19:45
Вячеслав Федорищев: в предварительном голосовании «Единой России» уже приняли участие более 5% избирателей Самарской области
Старт предварительного голосования «Единой России» в Самарской области показал, что жителям небезразлично, кто будет представлять их интересы в... Политика
1207
  • Читайте НИАСам в Max
В центре внимания
Продлено ограничение движения транспорта по участку улицы Полевой в Самаре
1 июня 2026  12:21
Продлено ограничение движения транспорта по участку улицы Полевой в Самаре
229
Вячеслав Федорищев обратился к самарцам по случаю Международного дня защиты детей
1 июня 2026  09:32
Вячеслав Федорищев обратился к самарцам по случаю Международного дня защиты детей
274
Володин рассказал о вступающих в силу в июне законах
1 июня 2026  09:07
Володин рассказал о вступающих в силу в июне законах
269
Фестиваль «Время читать: игра в классики» прошел в Самаре: ФОТО
31 мая 2026  13:36
Фестиваль «Время читать: игра в классики» прошел в Самаре: ФОТО
752
вынос фасовочных пакетов из магазина могут признать хищением
31 мая 2026  12:10
Вынос фасовочных пакетов из магазина могут признать хищением
772
Весь список