Леонид Симановский подал документы для участия в предварительном голосовании «Единой России»

Депутат Государственной Думы от Самарской области Леонид Симановский лично представил документы в Региональный организационный комитет для участия в процедуре внутрипартийного отбора.

«Предварительное голосование – это важнейший партийный фильтр. Он позволяет отобрать тех, кто действительно готов работать на результат, а не просто занимать место. Для меня участие в ПГ – это возможность лишний раз встретиться с людьми, услышать их запросы и подтвердить, что партия доверяет мне представлять её на выборах. «Единая Россия» всегда ставила во главу угла честную конкуренцию, и я готов в ней участвовать на равных с другими кандидатами», - заявил Леонид Симановский.

Напомним, процедура выдвижения кандидатов продлится до 30 апреля. Потенциальные кандидаты ещё могут подать документы. Параллельно идёт регистрация избирателей для участия в электронном предварительном голосовании – она стартует 20 апреля. Само электронное голосование за кандидатов, которые в дальнейшем представят партию на выборах, продлится с 25 по 31 мая. На сегодняшний день на сайте предварительного голосования «Единой России» зарегистрировано 150 кандидатов, претендующих на выдвижение в Государственную Думу и Самарскую Губернскую Думу.

Леонид Симановский представляет Самарскую область в нижней палате Федерального Собрания с 2016 года. В настоящий момент он занимает пост первого заместителя председателя комитета Госдумы по бюджету и налогам, является членом Президиума регионального политсовета «Единой России». За годы работы в парламенте Симановский зарекомендовал себя как один из самых опытных и системных политиков региона, сообщает пресс-служба Самарского регионального отделения Партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ".

