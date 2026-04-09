Леонид Симановский подал документы для участия в предварительном голосовании «Единой России»

Я нашел ошибку
Главные новости:
Вдыхание ароматов цитрусовых может снижать уровень стресса за счет воздействия на нервную систему. Об этом рассказала 8 апреля врач-терапевт Екатерина Сергеева.
В Архангельске прошли Чемпионат мира и Чемпионат Союзного государства России и Белоруссии по гиревому спорту.
На 62-м году жизни скончался Владимир Владимирович Ерохин - бывший начальник ЦСК ВВС, бывший президент Федерации пулевой стрельбы и стендовой стрельбы Самарской области.
Президент РФ Владимир Путин 9 апреля поручил доработать систему возмещения ущерба гражданам, которые стали жертвами мошенников.
Депутат Государственной Думы от Самарской области Леонид Симановский лично представил документы в Региональный организационный комитет для участия в процедуре внутрипартийного отбора.
На самарских пляжах в тестовом режиме запустили новую пляжеуборочную технику.
В Самаре команды, победившие в городском проекте «Школьная Академия Городских Инициатив», начали подготовку к реализации своих инициатив. 8 апреля ученики школы № 92, работающие над созданием интерактивного пространства «Самара.
9 апреля в преддверии празднования Дня космонавтики, в САТОБ состоялось торжественное собрание, в котором приняли участие сотрудники предприятий, задействованных в производстве ракет-носителей «Союз», а также общественники и ветераны отрасли, студенты про
Наверх
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 78.3
-0.45
EUR 91.56
0.53
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
Весь список
  • Персональные данные
Выборы в Самарской области

182
Депутат Государственной Думы от Самарской области Леонид Симановский лично представил документы в Региональный организационный комитет для участия в процедуре внутрипартийного отбора.

«Предварительное голосование – это важнейший партийный фильтр. Он позволяет отобрать тех, кто действительно готов работать на результат, а не просто занимать место. Для меня участие в ПГ – это возможность лишний раз встретиться с людьми, услышать их запросы и подтвердить, что партия доверяет мне представлять её на выборах. «Единая Россия» всегда ставила во главу угла честную конкуренцию, и я готов в ней участвовать на равных с другими кандидатами», - заявил Леонид Симановский.

Напомним, процедура выдвижения кандидатов продлится до 30 апреля. Потенциальные кандидаты ещё могут подать документы. Параллельно идёт регистрация избирателей для участия в электронном предварительном голосовании – она стартует 20 апреля. Само электронное голосование за кандидатов, которые в дальнейшем представят партию на выборах, продлится с 25 по 31 мая. На сегодняшний день на сайте предварительного голосования «Единой России» зарегистрировано 150 кандидатов, претендующих на выдвижение в Государственную Думу и Самарскую Губернскую Думу.

Леонид Симановский представляет Самарскую область в нижней палате Федерального Собрания с 2016 года. В настоящий момент он занимает пост первого заместителя председателя комитета Госдумы по бюджету и налогам, является членом Президиума регионального политсовета «Единой России». За годы работы в парламенте Симановский зарекомендовал себя как один из самых опытных и системных политиков региона, сообщает пресс-служба Самарского регионального отделения Партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ".

 

Фото предоставлено пресс-службой Самарского регионального отделения Партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ"

Теги: Единая Россия Самара

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
  • Читайте НИАСам в Max
В центре внимания
Весь список