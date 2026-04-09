С 7 по 9 апреля 2026 года в Самарской области проходят Дни культуры Республики Беларусь. Масштабная программа представляет российскому зрителю лучшие образцы белорусского музыкального, кинематографического и прикладного искусства.

Белорусскую делегацию возглавляет заместитель Министра культуры Республики Беларусь Сергей Александрович Саракач.

7 апреля в Самарской филармонии состоялась церемония подписания соглашения о сотрудничестве между Самарским историко-краеведческим музеем им.Алабина и Белорусским государственным музеем народной архитектуры и быта.

Гостей вечера ждало торжественное открытие и гала-концерт от коллективов из Беларуси.

Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев со сцены поприветствовал творческие коллективы, жителей Самарской области и, конечно, наших дорогих гостей:

«Хотел бы поблагодарить наших друзей, которые к нам приехали, поблагодарить правительство республики Беларусь, президента республики — Александра Григорьевича Лукашенко за эту возможность, и всем пожелать замечательного вечера!»

Заместитель Министра культуры Республики Беларусь Сергей Саракач сказал, что «Планов у нас очень много. Я думаю, что в скором времени мы увидим как наши учреждения культуры семимильными шагами идут в развитие дальнейшего сотрудничества.»

Министр культуры Самарской области Ирина Калягина отметила:

«Мы очень тесно сотрудничваем с нашими коллегами из Белоруссии, здесь можно приводить огромное количество примеров: наш прекрасный Самарский Академический театр оперы и балета, и Большой театр республики Беларусь, наш кинотеатр «Художественный», который переодически проводит просмотр фильмов белорусской стороны».

В фойе филармонии была представлена выставка «Белорусский народный костюм». Экспозиция собрала уникальные аутентичные наряды второй половины XIX — начала

Дни культуры Республики Беларусь продлятся до 9 апреля. В начале осени творческие коллективы Самарской области отправятся с ответным творческим визитом.

Фото: минкульт СО