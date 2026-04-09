Куратор ПФО Дмитрий Чернышенко провел рабочую встречу с Вячеславом Федорищевым

В четверг, 9 апреля, Заместитель Председателя Правительства России, куратор Приволжского федерального округа Дмитрий Чернышенко провел рабочую встречу с губернатором Самарской области Вячеславом Федорищевым. 
9 апреля на телеканале «Самара-ГИС» состоится программа «Прямой диалог» с участием руководителя департамента туризма, предпринимательства и торговли Игоря Ларионова.
В Самарской областной детской библиотеке завершилась Всероссийская Неделя детской книги – 2026, посвященная Году единства народов России.
11 апреля в САТОБ в рамках Первого Международного фестиваля оперного искусства «Наследие. Опера» пройдёт показ оперы    Дж. Верди «Бал-маскарад».
Температура воздуха 10 апреля в Самаре ночью +3, +5°С, днем +13, +15°С.
В Самарской области работодатели кадровый вопрос решают комплексно: от обучения с нуля до корпоративных турниров.
Новая комплексная образовательная модель для создания, тестирования и продвижения продуктов и услуг в сфере ИТ, робототехнических систем и БАС «Технологическя мастерская «Дрон-гараж» будет запущена на площадке Самарского университета им. Королёва.
11, 12, 22 и 23 апреля 2026 года в Самарском академическом театре драмы им. М. Горького состоятся премьерные показы спектакля «Гамлет» Уильяма Шекспира в переводе Бориса Пастернака (16+).
В четверг, 9 апреля, Заместитель Председателя Правительства России, куратор Приволжского федерального округа Дмитрий Чернышенко провел рабочую встречу с губернатором Самарской области Вячеславом Федорищевым. На ней обсудили развитие в регионе образования, науки, молодежной политики, туризма и спорта, а также проектов кураторства.
«На форуме «Россия – спортивная держава» в Самаре наш Президент Владимир Владимирович Путин отметил, что мы должны уделять «приоритетное внимание развитию инфраструктуры для массового спорта, доступной для представителей всех возрастных групп и групп здоровья». Ваша работа в области спорта приносит результаты: по итогам прошлого года уровень обеспеченности спортивными сооружениями, доля граждан, систематически занимающихся спортом, и удовлетворенность условиями превысили план», – подчеркнул вице-премьер.
Так, в 2025 году в Самарской области доля граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом, составила 62,5%, уровень обеспеченности граждан спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности – 45,9%, уровень удовлетворенности граждан условиями для занятий физической культурой и спортом – 61,4%. В регионе работают 3 аккредитованные региональные федерации по инновационным видам спорта.
Глава региона сообщил о планах по развитию спортивной инфраструктуры: «В прошлом году было создано 100 объектов. На этот год задача – 96. Плюс 5 объектов спорта отремонтируем».
Дмитрий Чернышенко отметил активную работу Самарской области по реализации национального проекта «Молодежь и дети». В программе «Приоритет-2030» участвуют 3 вуза, также открыты 3 передовые инженерные школы, в 2022-2026 гг. создано 10 кластеров «Профессионалитета».
Как подчеркнул Вячеслав Федорищев, в прошлом году более чем в 2 раза были увеличены расходы на капремонт образовательных учреждений, обновлены более 250 зданий. В 2026 году планируется отремонтировать около 270 зданий, ведется строительство новых детских садов и школ. Также продолжается работа по созданию в школах предпрофессиональных классов. В 2025 году был открыт 41 инженерный класс «Российские технологии» и 8 агроклассов. Самарский университет имени Королева активно развивает технологии искусственного интеллекта в рамках нацпроекта «Экономика данных». На его базе действуют исследовательский центр в сфере искусственного интеллекта и научный центр мирового уровня.
На встрече отдельное внимание было уделено молодежной политике. Вице-премьер отметил работу волонтеров по поддержке участников СВО и их семей. С 2018 года Самарская область 7 раз побеждала в конкурсе «Регион добрых дел».
Еще одной темой стало развитие туризма по нацпроекту «Туризм и гостеприимство». Благодаря программе льготного кредитования в регионе реализуются 3 инвестиционных проекта: новый корпус «Сергиевских минеральных вод», многофункциональный оздоровительно-спортивный и акватермальный комплексы. В рамках Десятилетия науки и технологий в Самарской области в этом году запустили первый маршрут научно-популярного туризма «Крылья науки». Он охватывает два города – Самару и Тольятти – и ключевые научные объекты региона.
Также Дмитрий Чернышенко отметил работу региона по реализации проектов кураторства. Так, ранее было отобрано 6 приоритетных проектов, направленных на комплексное развитие территории субъекта. Работа над ними идет без отставания. Например, успешно функционирует мостовой переход через р. Волгу с обходом г. Тольятти, запущен складской комплекс, идет строительство производственных объектов на территории ОЭЗ промышленно-производственного типа.

