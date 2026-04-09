В губернии прошла Неделя детской книги – 2026

Я нашел ошибку
Главные новости:
Депутат Государственной Думы от Самарской области Леонид Симановский лично представил документы в Региональный организационный комитет для участия в процедуре внутрипартийного отбора.
Леонид Симановский подал документы для участия в предварительном голосовании «Единой России»
На самарских пляжах в тестовом режиме запустили новую пляжеуборочную технику.
С 2026 года для уборки самарских пляжей используют новую спецтехнику
В Самаре команды, победившие в городском проекте «Школьная Академия Городских Инициатив», начали подготовку к реализации своих инициатив. 8 апреля ученики школы № 92, работающие над созданием интерактивного пространства «Самара.
Победители «Школьной Академии Городских Инициатив» в Самаре готовятся к реализации своих проектов
9 апреля в преддверии празднования Дня космонавтики, в САТОБ состоялось торжественное собрание, в котором приняли участие сотрудники предприятий, задействованных в производстве ракет-носителей «Союз», а также общественники и ветераны отрасли, студенты про
В регионе вручили награды заслуженным работникам авиационно-космической отрасли
Дни культуры Республики Беларусь продлятся до 9 апреля. В начале осени творческие коллективы Самарской области отправятся с ответным творческим визитом.
В Самарской области проходят Дни культуры Республики Беларусь
С 31 марта по 8 апреля прошли конкурсные концертные мероприятия фестиваля «Веснушка – 2026» в Самаре. 
Фестиваль «Веснушка – 2026» подводит итоги конкурсных концертных мероприятий
Жители сёл Исток и Аверьяновка получают медицинскую помощь в современных условиях. В 2025 году здесь заработали новые модульные фельдшерско-акушерские пункты.
В Большечерниговском районе обновлено 80% ФАПов
На площади Куйбышева состоялся традиционный гарнизонный строевой смотр и развод нарядов полиции на службу по охране общественного порядка на территории города Самары.
В регионе проходят строевые смотры личного состава ГУ МВД России по Самарской области
Наверх
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 78.3
-0.45
EUR 91.56
0.53
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
Весь список
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

В губернии прошла Неделя детской книги – 2026

194
В Самарской областной детской библиотеке завершилась Всероссийская Неделя детской книги – 2026, посвященная Году единства народов России.

В Самарской областной детской библиотеке завершилась Всероссийская Неделя детской книги – 2026, посвященная Году единства народов России.

Все мероприятия недели знакомили детей и родителей с лучшими книгами и вовлекали их в активную читательскую деятельность. Знакомство с книгами проходило в самых разных формах: встречи с писателями, интерактивные обзоры книг, книжные выставки, интерактивные встречи и мастер-классы.

27 марта состоялось Торжественное открытие, на церемонии были награждены победители Всероссийской олимпиады «Символы России. Великая Отечественная война: Путь к Победе» и самые активные читатели Самарской областной детской библиотеки. Подарком для всех участников праздника стал спектакль по мотивам русской народной сказки в исполнении выпускников Самарского государственного института культуры и выступления танцевального коллектива «Холидейка».

Встречи с писателями проходили в течение всей недели. С самарскими читателями встречи провела Юлия Кузнецова – детский писатель из Москвы. Гостями библиотеки также стали писатели из Самары: Виктория Ледерман, Денис Либстер, Светлана Макашова, Мария Пашинина, Татьяна Фёдорова.

Тема единства народов России была одной из главных тем недели. Вопросы областной онлайн-викторины «Сказочная палитра России» были посвящены фольклору народов России. Участники этнографической игры «Кто живёт по соседству?» узнали о традициях и культуре народов нашей страны, а участники студии теневого театра библиотеки «Сказочные тени» показали представление по башкирской и калмыцкой сказке. Фольклорно-музыкальная встреча с Олесей Ковалёвой – сотрудником Центра детского творчества «Премьера» помогла ребятам познакомиться с песнями и играми русского народа. На выставке «Давайте поиграем!» были представлены игрушки народов России из коллекции Светланы Гавришевской – руководителя творческой студии «Птица счастья». На выставке «Расскажимне сказку…» были представлены фольклорные произведения народов России, а на выставке «Народов много – страна одна» - книги об истории, культуре и традициях народов страны.

Мероприятия недели традиционно посвящены и лучшим детским книгам. В этом году книге «Золотой ключик, или приключения Буратино» исполняется 90 лет, и участники мастер-класса под руководством художника Тани Ройз смогли нарисовать главного героя книги. Интерактивный спектакль Центра дополнительного образования «Экология детства «Приключения Незнайки и его друзей» позволил юным читателям ещё раз встретиться с обаятельным и весёлым героем книги. Вопросы онлайн-викторины «Любимые книги детства» были также посвящены лучшим книгам отечественных и зарубежных писателей, которые читают уже многие поколения детей нашей страны.

 

Фото:   минкульт СО

 

Теги: Самара

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
В Самаре команды, победившие в городском проекте «Школьная Академия Городских Инициатив», начали подготовку к реализации своих инициатив. 8 апреля ученики школы № 92, работающие над созданием интерактивного пространства «Самара.
09 апреля 2026, 18:55
Победители «Школьной Академии Городских Инициатив» в Самаре готовятся к реализации своих проектов
В Самаре команды, победившие в городском проекте «Школьная Академия Городских Инициатив», начали подготовку к реализации своих инициатив. 8 апреля ученики... Общество
69
9 апреля в преддверии празднования Дня космонавтики, в САТОБ состоялось торжественное собрание, в котором приняли участие сотрудники предприятий, задействованных в производстве ракет-носителей «Союз», а также общественники и ветераны отрасли, студенты про
09 апреля 2026, 18:35
В регионе вручили награды заслуженным работникам авиационно-космической отрасли
9 апреля в преддверии празднования Дня космонавтики, в САТОБ состоялось торжественное собрание, в котором приняли участие сотрудники предприятий,... Общество
108
Дни культуры Республики Беларусь продлятся до 9 апреля. В начале осени творческие коллективы Самарской области отправятся с ответным творческим визитом.
09 апреля 2026, 17:59
В Самарской области проходят Дни культуры Республики Беларусь
Дни культуры Республики Беларусь продлятся до 9 апреля. В начале осени творческие коллективы Самарской области отправятся с ответным творческим визитом. Общество
125
  • Читайте НИАСам в Max
В центре внимания
Весь список