В губернии прошла Неделя детской книги – 2026

В Самарской областной детской библиотеке завершилась Всероссийская Неделя детской книги – 2026, посвященная Году единства народов России.

Все мероприятия недели знакомили детей и родителей с лучшими книгами и вовлекали их в активную читательскую деятельность. Знакомство с книгами проходило в самых разных формах: встречи с писателями, интерактивные обзоры книг, книжные выставки, интерактивные встречи и мастер-классы.

27 марта состоялось Торжественное открытие, на церемонии были награждены победители Всероссийской олимпиады «Символы России. Великая Отечественная война: Путь к Победе» и самые активные читатели Самарской областной детской библиотеки. Подарком для всех участников праздника стал спектакль по мотивам русской народной сказки в исполнении выпускников Самарского государственного института культуры и выступления танцевального коллектива «Холидейка».

Встречи с писателями проходили в течение всей недели. С самарскими читателями встречи провела Юлия Кузнецова – детский писатель из Москвы. Гостями библиотеки также стали писатели из Самары: Виктория Ледерман, Денис Либстер, Светлана Макашова, Мария Пашинина, Татьяна Фёдорова.

Тема единства народов России была одной из главных тем недели. Вопросы областной онлайн-викторины «Сказочная палитра России» были посвящены фольклору народов России. Участники этнографической игры «Кто живёт по соседству?» узнали о традициях и культуре народов нашей страны, а участники студии теневого театра библиотеки «Сказочные тени» показали представление по башкирской и калмыцкой сказке. Фольклорно-музыкальная встреча с Олесей Ковалёвой – сотрудником Центра детского творчества «Премьера» помогла ребятам познакомиться с песнями и играми русского народа. На выставке «Давайте поиграем!» были представлены игрушки народов России из коллекции Светланы Гавришевской – руководителя творческой студии «Птица счастья». На выставке «Расскажимне сказку…» были представлены фольклорные произведения народов России, а на выставке «Народов много – страна одна» - книги об истории, культуре и традициях народов страны.

Мероприятия недели традиционно посвящены и лучшим детским книгам. В этом году книге «Золотой ключик, или приключения Буратино» исполняется 90 лет, и участники мастер-класса под руководством художника Тани Ройз смогли нарисовать главного героя книги. Интерактивный спектакль Центра дополнительного образования «Экология детства «Приключения Незнайки и его друзей» позволил юным читателям ещё раз встретиться с обаятельным и весёлым героем книги. Вопросы онлайн-викторины «Любимые книги детства» были также посвящены лучшим книгам отечественных и зарубежных писателей, которые читают уже многие поколения детей нашей страны.

