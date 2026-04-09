В четверг, 9 апреля, Заместитель Председателя Правительства России, куратор Приволжского федерального округа Дмитрий Чернышенко провел рабочую встречу с губернатором Самарской области Вячеславом Федорищевым. 
9 апреля на телеканале «Самара-ГИС» состоится программа «Прямой диалог» с участием руководителя департамента туризма, предпринимательства и торговли Игоря Ларионова.
В Самарской областной детской библиотеке завершилась Всероссийская Неделя детской книги – 2026, посвященная Году единства народов России.
11 апреля в САТОБ в рамках Первого Международного фестиваля оперного искусства «Наследие. Опера» пройдёт показ оперы Дж. Верди «Бал-маскарад».
Температура воздуха 10 апреля в Самаре ночью +3, +5°С, днем +13, +15°С.
В Самарской области работодатели кадровый вопрос решают комплексно: от обучения с нуля до корпоративных турниров.
Новая комплексная образовательная модель для создания, тестирования и продвижения продуктов и услуг в сфере ИТ, робототехнических систем и БАС «Технологическя мастерская «Дрон-гараж» будет запущена на площадке Самарского университета им. Королёва.
11, 12, 22 и 23 апреля 2026 года в Самарском академическом театре драмы им. М. Горького состоятся премьерные показы спектакля «Гамлет» Уильяма Шекспира в переводе Бориса Пастернака (16+).
Три спектакля театра "СамАрт" можно посетить в апреле по Пушкинской карте

151
12 апреля театра "СамАрт" покажет спектакль «Бесконечная история». История, полная приключений, чудес и опасностей, даст возможность привести в страну Фантазию спасителя.

12 апреля - «Бесконечная история», 12+
История, полная приключений, чудес и опасностей, даст возможность привести в страну Фантазию спасителя!
Бастиан не такой, как все мальчишки. Он любит мечтать, и главная его страсть - книги. Однажды, спасаясь от задир-одноклассников, мальчик попадает в книжную лавку и видит ту самую книгу, от которой будто исходит волшебная сила…
По мотивам повести-сказки Михаэля Энде.

18 апреля - С. Мурашко «Товар любовь», 18+
За вами выбор, что вообразить. Старую дачу, убежище, да хоть пещеру, где искатели приключений нашли... Приключение в виде древней настольной китайской игры.
Спектакль СамАрта - это размышление о том, что такое чистое незамутненное добро и как его воспринимают люди.

19 апреля
А. Чехов «Моя жизнь», 16+
Каждый из нас хоть раз чувствовал себя не на своём месте, ловил фальшь в словах окружающих или просто не хотел оправдывать чьи-то ожидания. Этюдное сочинение актеров Мастерской Анатолия Праудина о том, как отказаться от навязанных ролей и найти счастье в самых простых вещах. О смелости рискнуть всем, чтобы наконец вдохнуть полной грудью.

Проект #Пушкинская карта реализуется в рамках нацпроекта «Семья». Пушкинская карта доступна молодым людям от 14 до 22 лет включительно. На нее государство ежегодно перечисляет субсидию в размере 5 тысяч рублей, которые можно потратить только на билеты на культурные мероприятия (походы в театры и кино, посещение выставок и концертов). Чтобы получить карту, нужно зарегистрироваться на Госуслугах, подтвердить свою учетную запись, скачать приложение «Госуслуги Культура» и подтвердить выпуск Пушкинской карты.

 

Фото:   минкульт СО

 

 

