Три спектакля театра "СамАрт" можно посетить в апреле по Пушкинской карте

12 апреля - «Бесконечная история», 12+

История, полная приключений, чудес и опасностей, даст возможность привести в страну Фантазию спасителя!

Бастиан не такой, как все мальчишки. Он любит мечтать, и главная его страсть - книги. Однажды, спасаясь от задир-одноклассников, мальчик попадает в книжную лавку и видит ту самую книгу, от которой будто исходит волшебная сила…

По мотивам повести-сказки Михаэля Энде.

18 апреля - С. Мурашко «Товар любовь», 18+

За вами выбор, что вообразить. Старую дачу, убежище, да хоть пещеру, где искатели приключений нашли... Приключение в виде древней настольной китайской игры.

Спектакль СамАрта - это размышление о том, что такое чистое незамутненное добро и как его воспринимают люди.

19 апреля

А. Чехов «Моя жизнь», 16+

Каждый из нас хоть раз чувствовал себя не на своём месте, ловил фальшь в словах окружающих или просто не хотел оправдывать чьи-то ожидания. Этюдное сочинение актеров Мастерской Анатолия Праудина о том, как отказаться от навязанных ролей и найти счастье в самых простых вещах. О смелости рискнуть всем, чтобы наконец вдохнуть полной грудью.

Проект #Пушкинская карта реализуется в рамках нацпроекта «Семья». Пушкинская карта доступна молодым людям от 14 до 22 лет включительно. На нее государство ежегодно перечисляет субсидию в размере 5 тысяч рублей, которые можно потратить только на билеты на культурные мероприятия (походы в театры и кино, посещение выставок и концертов). Чтобы получить карту, нужно зарегистрироваться на Госуслугах, подтвердить свою учетную запись, скачать приложение «Госуслуги Культура» и подтвердить выпуск Пушкинской карты.

