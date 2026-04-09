В регионе создадут технологическую мастерскую «Дрон-гараж»

Новая комплексная образовательная модель для создания, тестирования и продвижения продуктов и услуг в сфере ИТ, робототехнических систем и БАС «Технологическя мастерская «Дрон-гараж» будет запущена на площадке Самарского университета им. Королёва. Соответствующее соглашение подписано сегодня, 9 апреля 2026 года, между вузом и «Университетом 2035». Документ направлен на обеспечение кадрового потенциала, развитие высокотехнологичных отраслей, а также на формирование персональных траекторий развития.

Работа по развитию отрасли беспилотной авиации в Самарской области ведется по поручению губернатора Вячеслава Федорищева в рамках реализации национального проекта «Беспилотные авиационные системы». «Мы выделили несколько отраслей, и для нас отрасль будущего - это беспилотная система. Если говорить в целом, в Самарской области сейчас производится порядка 20% всех компонентов беспилотных систем в стране», - отмечал ранее глава региона.

Мастерская позволит ускорить технологическое развитие региона через формирование экосистемы для экспериментов и реализацию проектов в области перспективных инженерных и цифровых решений. Инструментами «Дрон-гаража» станут инженерные соревнования и тестовые учебно-методические площадки, позволяющие проверять инновационные разработки. Полученные результаты планируется трансформировать в практико-ориентированные образовательные форматы.

«Самарская область, как мощный индустриальный, научный регион, уже не первый год является одним из ключевых регионов в дроносфере. Для нас важно, что темп развития здесь никогда не снижается. Здесь активно ведется работа по применению беспилотников в сфере народного хозяйства, логистики. Самарский университет стал центром проведения Национальной технологической олимпиады по беспилотным системам. Мы понимаем, что именно здесь будут писаться новые учебники и формироваться новые знания. Образовательным организациям нужно опережающими темпами создавать новые методики обучения. И “Дрон-гараж” – то пространство, где возможен обмен идеями между взрослыми и молодежью. Это создаёт ту питательную образовательную среду, из которой вырастают новые компании и новые лидеры», – отметил Дмитрий Кайсин, ректор АНО «Университет Национальной технологической инициативы 2035».

В мероприятии принял участие заместитель председателя Правительства Самарской области Вячеслав Романов. Он отметил, что «Дрон-гараж» должен стать открытой кооперационной площадкой, объединяющей образование, науку, инженерную практику и реальный сектор экономики. К работе будут привлечены Тольяттинский государственный университет, институты развития, научные организации, компании-разработчики и эксплуатанты, технопарки, а также НПЦ БАС Самара.

«Именно такой подход позволит нам сформировать в Самарской области устойчивую систему подготовки кадров, запуска инженерных проектов, апробации решений и последующего вывода лучших практик в экономику. Молодежь, школьники, студенты более предметно смогут узнать, что такое беспилотные системы. Это должно стать культурой современного российского общества, потому что без этих знаний, без этих систем невозможно дальнейшее развитие разных сфер. Даже если специалисты не выберут для себя беспилотные системы, нужно понимать как они функционируют, как их можно внедрить в ту или иную область. Подобные пространства позволяют такое погружение совершить», – подчеркнул Вячеслав Романов.

Выбор Самарского университета им. Королёва в качестве базовой площадки обусловлен его статусом одного из ведущих национальных центров компетенций в сфере БАС и роботизации. В 2024 году университет получил статус сертифицированного Авиационного учебного центра по подготовке персонала для гражданской авиации России.

В рамках федерального проекта «Кадры для БАС» за последние два года университет подготовил более 2500 специалистов по 70 программам в 34 регионах России. Этот результат позволил вузу войти в тройку наиболее эффективных провайдеров проекта наряду с МАИ и компанией «1Т», получив высокие оценки от федеральных ведомств и работодателей.

«С созданием “Дрон-гаража” мы мечтаем о том, чтобы как можно больше молодежи, студентов СПО и высших учебных заведений, школьников погружались в эту тему, потому что видим, что за автономными системами, за роботами, за искусственным интеллектом будущее. Именно эти направления являются наиболее перспективными с точки зрения внедрения новых технологий. Мы хотим привлечь в отрасль БАС нашу молодежь. Мы готовы заниматься просвещением, приглашать победителей различных чемпионатов, чтобы они устраивали мастер-классы и делились новыми идеями», – сказал Владимир Богатырев, ректор Самарского национального исследовательского университета им. академика С.П. Королёва.

В рамках мероприятия также состоялась проектно-аналитическая сессия, по итогам которой сформирован план мероприятий по реализации образовательной модели на первый год.

Впервые технологическая мастерская «Дрон-гараж» была развернута в 2024 году в рамках проектно-образовательного интенсива «Архипелаг». В 2025 году на базе «Университета 2035» начала работу стационарная площадка, которая приняла более 10 000 посетителей и стала местом проведения свыше 100 отраслевых мероприятий (хакатоны, тестирования технологических решений). В 2026 году запланировано внедрение данной модели в субъектах Российской Федерации, и Самарская область выступает одним из пилотных регионов.

