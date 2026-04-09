В Самарском драмтеатре в апреле состоится премьера трагедии Шекспира «Гамлет»

11, 12, 22 и 23 апреля 2026 года в Самарском академическом театре драмы им. М. Горького состоятся премьерные показы спектакля «Гамлет» Уильяма Шекспира в переводе Бориса Пастернака (16+).

«Быть или не быть» — что, если это не вопрос, а приговор? Постановка показывает принца датского, сделавшего роковой выбор. Это спектакль не о мести, а о её цене — той, что платит душа.

Зритель погружается в  обстоятельства героя и задаётся вопросом: возможно ли отпустить всё и жить дальше, или справедливость достижима лишь через месть? И если правосудие осуществляется только так, то чем же придётся пожертвовать...

Режиссёр-постановщик Дмитрий Акимов – главный режиссёр Мотыгинского драматического театра (Красноярский край):

«История Шекспира сопряжена с очень понятными любому человеку вещами. Понятно, что мы рассказываем о королях. Но эти короли и знать живут абсолютно знакомыми для нас чувствами. Что такое предательство? Что такое любовь? Что такое месть? Когда Гамлет задаёт вопрос «Быть или не быть?», нам всё понятно. Каждый из нас, наверное, встречается в какой-то момент жизни с этим экзистенциальным вопросом».

Художник-постановщик – Елена Сорочайкина, художник по свету – Александр Рязанцев, режиссёр по пластике – Кирилл Балтруков, режиссёр сценических боёв – Денис Луценко.

