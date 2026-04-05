В Тольятти в ДТП пострадали 15-летний водитель мотоцикла и его пассажир - 16-летний подросток

4 апреля 2026 года на территории Самарской области зарегистрировано шесть дорожно-транспортных происшествий, в которых пострадали семь человек.

В Комсомольском районе Тольятти полицейские проводят проверку по факту ДТП с участием мотоцикла. В 16:35 водитель автомобиля ГАЗ-3796 - мужчина 1999 г.р., осуществляя движение по ул. Высоковольтной, со стороны ул. Белинского в направлении ул. Калужской, в районе дома №7 на ул. Высоковольтная, допустил столкновение с мотоциклом Avantis, под управлением 15-летнего молодого человека, который двигался в попутном направлении. Пострадавшие водитель мотоцикла и его пассажир - 16-летний молодой человек, с травмами доставлены в медицинское учреждение. По данным сотрудников Госавтоинспекции, у мотоцикла отсутствовал регистрационный знак, а его водитель не имел права управления транспортным средством.