В преддверии Пасхи в России активизировались мошенники, наживающиеся на религиозных чувствах граждан. Как сообщили в пресс-службе платформы «Мошеловка», злоумышленники придумали несколько новых схем обмана, которые нацелены в первую очередь на верующих, пожилых людей и социально незащищенные слои населения.

В ход идут фальшивые сборы на храмы, которые мошенники выдают за благотворительность. От имени «отца настоятеля» россиянам звонят и рассылают сообщения с просьбой перевести деньги на «приобретение наборов для освящения» или «доставку Благодатного огня».

На фоне нестабильной ситуации на Ближнем Востоке аферисты также просят у паломников предоплату за бронирование мест в автобусах к святыням.

Эксперты отмечают, что перед Пасхой у россиян традиционно высок религиозный подъем и желание помогать, чем мошенники и пользуются, пишет MOSREGTODAY.