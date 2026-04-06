Сотрудники УИИ УФСИН СО провели оперативно-профилактическое мероприятие «Ночник»

Сотрудники уголовно-исполнительных инспекций УФСИН России по Самарской области провели комплекс проверочных мероприятий по месту жительства осужденных.

Объектом проверок стали лица, обязанные по решению суда находиться в ночное время по месту проживания.

В ходе операции «Ночник» проверено 454 осужденных, у 27 из них выявлены нарушения установленного порядка.

Проведение оперативно-профилактического мероприятия «Ночник» способствовало укреплению правопорядка, повышению эффективности надзорной деятельности уголовно-исполнительной инспекции и обеспечению исполнения мер уголовно-правового характера в отношении осужденных, сообщает пресс-служба УФСИН СО.

