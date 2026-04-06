Более 1500 самарских студентов станут участниками флешмоба «Самара Космос 65» 

В Самаре началась финальная подготовка к масштабной акции, посвященной 65-летию первого полета человека в космос. На площади Куйбышева студенты — около 1500 человек — выстроятся в композицию «Самара Космос 65», чтобы ее можно было запечатлеть на фото со спутника. Акция запланирована на 15 апреля либо в резервный день 22 апреля, в зависимости от погодных условий.



Для студентов, которые примут участие в акции «Самара Космос 65», изготовлены куртки-ветровки в цветах российского триколора.



В Самаре запланирован ряд других мероприятий, посвященных Дню космонавтики. С 6 по 12 апреля в музее «Самара Космическая» проходит Неделя космоса. Здесь состоятся мероприятия Ассоциации музеев космоса России, Института медико-биологических проблем РАН, презентация анимационного фильма «Космонавты-куйбышевцы», тематические встречи ветеранов и мероприятия для молодежи. 11 апреля на сцене Самарской государственной филармонии пройдет праздничный концерт с участием Самарского концертного духового оркестра и ведущих артистов города. 19 апреля состоится Космический полумарафон — ожидается порядка 4 тысяч участников из 150 населенных пунктов России, а также из Казахстана и Беларуси.



Более 100 мероприятий, среди которых лекции, выставки, кинопоказы и мастер-классы, подготовили учреждения культуры — информация опубликована на их информационных ресурсах. Кроме того, во всех школах 6 апреля состоялись уроки «Разговоры о важном».

