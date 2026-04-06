Резидент технопарка «Жигулёвская долина» вошёл в реестр отечественного ПО

Разработка компании «ГЕДОКОРП» «ГЕДОПЛАТФОРМА» включена в реестр отечественного программного обеспечения.



Единый реестр российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных представляет собой официальную государственную информационную систему, которая содержит сведения обо всём программном обеспечении, признанном отечественным. Реестр вступил в силу 1 января 2016 года. Его называют белым списком софта, которому государство оказывает доверие. Ведением государственного реестра российского ПО занимается Минцифры. Решение о включении продукта в реестр принимает специальный экспертный совет при министерстве на основании поданных документов и технической проверки.



«Включение программного обеспечения в eдиный реестр российского ПО даёт нашей компании ряд преимуществ, связанных с государственной поддержкой, c участием в госзакупках и улучшением делового имиджа, в том числе при получении аккредитации, которая открывает доступ к дополнительным льготам, – отмечает исполнительный директор ООО «ГЕДОКОРП» Дмитрий Кадухин. – Для наших потенциальных и действующих клиентов открываются возможности приобретения ПО с привлечением субсидий, а также возможности софинансирования по государственным программам».



Вхождение в единый государственный реестр российского ПО становится юридическим фактом признания происхождения разработки. Что означает, что программный продукт соответствует требованиям импортозамещения и может использоваться в критической информационной инфраструктуре. ПО из реестра имеет приоритет при закупках госорганов и госкорпораций, а также не облагается налогом на добавленную стоимость (НДС). На начало апреля 2026 года в реестр входит 30 681 продукт, 11 335 правообладателей.



Компания «ГЕДОКОРП» с 2025 года является резидентом технопарка «Жигулёвская долина» с проектом «Программное обеспечение «ГЕДОПЛАТФОРМА» для проведения диагностирования и/или экспертизы промышленной безопасности трубопроводов». Компания – участник проекта «Сколково», также имеет статус малой технологической компании (МТК).



Основным направлением деятельности «ГЕДОКОРП» являются внедрение и поддержка систем по управлению ИТ-архитектурой предприятия. Компания имеет исключительные права на локализацию и адаптацию оригинального программного обеспечения, сообщает пресс-служба технопарка «Жигулёвская долина».

Фото: пресс-служба технопарка «Жигулёвская долина»