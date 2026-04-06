6 апреля в Главном следственном Управлении МВД СО прошло торжественное мероприятие, посвященное Дню работника следственных органов МВД России, в котором приняли участие личный состав, руководство областного главка и представитель Общественного совета.
Диетолог, нутрициолог Софья Кованова рассказала, что печенье является достаточно калорийным продуктом, поэтому употреблять его стоит не чаще одного раза в месяц и в небольшом количестве — по 3–4 штуки.
10 апреля в Открытом пространстве Самарской областной научной библиотеки начинает работу выставка «Первоцвет».
В настоящее время в отношении  директора яхтенного клуба в Самаре по ходатайству следователя судом избрана мера пресечения в виде ареста.
Утром 5 апреля двое мужчин 1974 и 1975 годов рождения вышли на рыбалку на лед реки Волга около села Ягодное. К вечеру льдина с рыбаками откололась от ледового поля.
7 апреля в 18:00 в Самаре состоится разговор о драме Максима Горького «Васса Железнова».
С 30 апреля в Самарской области открыт пожароопасный сезон. Информация о любом природном возгорании поступает в региональную диспетчерскую службу министерства природных ресурсов и экологии Самарской области.
Температура воздуха 7 апреля в Самаре ночью +5, +7°С, днем +16, +18°С.
«Гагаринские уроки», космический форум и диктант: школы и вузы губернии присоединяются к Неделе космоса

Старт Неделе космоса даст всероссийская акция в школах: 6 апреля на уроке «Разговоры о важном» учащимся расскажут об истории и современности отечественной космонавтики, а также о том, как стать космонавтом.

Полет Юрия Гагарина 12 апреля 1961 года открыл эпоху пилотируемой космонавтики и навсегда изменил представление человечества о возможностях науки и технологий. В год 65-летия этого исторического события по Указу Президента Владимира Путина в России с 6 по 12 апреля впервые пройдет Неделя космоса, которая вместит в себя более тысячи событий по всей стране. Мероприятия Недели космоса пройдут в Десятилетие науки и технологий. 

Организаторами выступают Правительство России и Государственная корпорация «Роскосмос» совместно с бизнесом и общественными институтами.

Старт Неделе космоса даст всероссийская акция в школах: 6 апреля на уроке «Разговоры о важном» учащимся расскажут об истории и современности отечественной космонавтики, а также о том, как стать космонавтом. Один из таких уроков провел в гимназии №133 начальник отдела конструкторского бюро ОДК-КУЗНЕЦОВ Николай Миронов. Как отметил Николай Миронов, задача лекторов в течение этой Недели рассказать детям о достижениях отечественного аэрокосмического сектора, заинтересовать молодое поколение и, возможно, вдохновить на профессиональный путь в этой отрасли.

Также в школах региона пройдут «Гагаринские уроки». Такие уроки впервые были проведены в юбилейный год 55-летия полета Ю.А. Гагарина и с тех пор проводятся в образовательных учреждениях ежегодно. В этом году мероприятие охватит школы Самарской области и станет частью первой в России Недели космоса. В ходе «Гагаринского урока» ребята узнают об истории освоения космоса и первых шагах человечества за пределы Земли; о биографии и подвиге Юрия Алексеевича Гагарина.

7 апреля в Самарском университете им. Королёва откроется LXXVI молодёжная научная конференция, посвящённая 65-летию полёта Юрия Гагарина. В этот же день в библиотечном коворкинге пройдёт презентация книги «Космические первопроходцы» с участием автора Валентины Полетаевой и представителей Общественной палаты – Виктора Сойфера и Павла Покровского.

Центральным мероприятием Недели космоса станет первый Российский Космический Форум, который пройдет 9 апреля в Национальном центре «Россия». На его полях встретятся представители государства, науки и бизнеса, чтобы обсудить актуальные задачи и перспективы космической отрасли. Один из самых амбициозных треков деловой программы форума – «Прорывные рубежи: наука, Луна и дальний космос» – будет посвящен сохранению лидерства России в исследовании межзвездного пространства. В форуме примут участие сотрудники Центра коммерческого космоса Самарского университета им. Королёва.

В рамках научных мероприятий Недели космоса пройдут события Российской академии наук, на одном из которых выступит научный руководитель Самарского университета им. Королёва, академик РАН Евгений Шахматов.

9 апреля в широкий прокат выйдет фильм «Моя собака – космонавт», рассказывающий о мальчике, мечтавшем о космосе, и его собаке Белке.

Школьников и студентов ждут также тематические экскурсии, выставки, интеллектуальные игры, квизы. В День космонавтики 12 апреля пройдут Большие космические игры -студенты разных институтов будут соревноваться в умении быть выносливыми и решать космические головоломки.  
12 апреля на ВДНХ состоится Всероссийский космический диктант – ежегодная акция, которая собирает тысячи участников по всей стране. Центральной площадкой проведения диктанта станет Центр «Космонавтика и авиация» в павильоне «Космос», а к прямому эфиру подключатся региональные площадки в разных уголках России. Участников ждут вопросы о легендах отечественной космонавтики, особенностях работы на орбите, а также современных исследованиях и разработках для отрасли. Их зададут ведущие эксперты в области астрономии и космонавтики, представители научных и образовательных организаций, а также деятели культуры, связанные с космической темой. Автор и неизменный ведущий диктанта – Герой Российской Федерации, летчик-космонавт Федор Юрчихин. Принять участие в диктанте можно по ссылке: https://кадрыдлякосмоса.рф/test2026. 

В пятницу, 3 апреля, в ходе рабочей поездки в Самарскую область Дмитрий Григоренко посетил АВТОВАЗ. 
3 апреля 2026  20:15
3 апреля в Самарской области работает Заместитель Председателя Правительства РФ– Руководитель Аппарата Правительства Российской Федерации Дмитрий Григоренко.
3 апреля 2026  14:35
В ходе личного приема граждан губернатор Вячеслав Федорищев принял решения по капремонту школы в Сызрани и адресной помощи семье участника СВО в Самаре.
