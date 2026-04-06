Первый канал показал историю ветерана СВО Сергея Алексеева и его спектакля «Серегина война»

6 апреля в Главном следственном Управлении МВД СО прошло торжественное мероприятие, посвященное Дню работника следственных органов МВД России, в котором приняли участие личный состав, руководство областного главка и представитель Общественного совета.
В Самаре прошло торжественное мероприятие, посвященное Дню работника следственных органов МВД России
Диетолог, нутрициолог Софья Кованова рассказала, что печенье является достаточно калорийным продуктом, поэтому употреблять его стоит не чаще одного раза в месяц и в небольшом количестве — по 3–4 штуки.
Диетолог, нутрициолог назвала самое полезное печенье
10 апреля в Открытом пространстве Самарской областной научной библиотеки начинает работу выставка «Первоцвет».
Дыхание весны: в СОУНБ откроется выставка сразу трёх самарских художников
В настоящее время в отношении директора яхтенного клуба в Самаре по ходатайству следователя судом избрана мера пресечения в виде ареста.
В Самаре директор яхтенного клуба обвиняется в мошенничестве
Утром 5 апреля двое мужчин 1974 и 1975 годов рождения вышли на рыбалку на лед реки Волга около села Ягодное. К вечеру льдина с рыбаками откололась от ледового поля.
На Волге около села Ягодное двух рыбаков унесло на отколовшейся льдине
7 апреля в 18:00 в Самаре состоится разговор о драме Максима Горького «Васса Железнова».
Спектакль «Васса Железнова. Мать» обсудят в Самаре
С 30 апреля в Самарской области открыт пожароопасный сезон. Информация о любом природном возгорании поступает в региональную диспетчерскую службу министерства природных ресурсов и экологии Самарской области.
Минприроды СО увеличит сеть видеонаблюдения за лесным фондом до 65 камер
Температура воздуха 7 апреля в Самаре ночью +5, +7°С, днем +16, +18°С.
7 апреля в регионе днем возможна гроза, до +19°С
В «ЗИМ Галерее» откроется выставка «Мой ребенок может так же»
В самарском музее пройдут "космические" мероприятия
Сотрудники ГАИ Сергиевского района провели необычную профилактическую акцию
Первый канал показал историю ветерана СВО Сергея Алексеева и его спектакля «Серегина война»

Героем программы «Время» на Первом канале стал ветеран СВО, советник министра культуры, выпускник первого потока региональной программы «Школа героев», созданной по инициативе Губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева, Сергей Алексеев.

К трехлетию Государственного фонда «Защитники Отечества», созданного по Указу Президента России от 3 апреля 2023 года, героем программы «Время» на Первом канале стал ветеран специальной военной операции, советник министра культуры, выпускник первого потока региональной программы «Школа героев», созданной по инициативе Губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева, Сергей Алексеев. В эфире федерального канала он рассказал о своем боевом пути, литературном творчестве и уникальной театральной постановке «Серегина война», которая уже вызвала огромный резонанс у зрителей.
Сюжет Первого канала познакомил миллионную аудиторию с историей создания пронзительного спектакля, посвященного героизму и судьбам защитников Донбасса. «Серегина война» – это совместный проект самарского филиала фонда «Защитники Отечества», регионального Министерства культуры и Центра спортивной и военно-патриотической подготовки детей и молодежи «Центр Плотниковых».
Уникальность постановки в том, что авторами пьесы выступили сами ветераны СВО: Сергей Алексеев, Александр Гущев, Александр Вольняков и Сергей Елхимов. В основу спектакля легли реальные события и стихи из третьего сборника «Честь наивысшая – носить русский мундир!» под редакцией Захара Прилепина, созданного при поддержке и содействии филиала фонда. Это история о любви, стойкости и мужестве, увиденная глазами тех, кто держал оружие в руках.
В эфире федерального телеканала Сергей Алексеев поделился эмоциями от премьеры, которая состоялась при полном зале. Самым ценным откликом для него стало признание зрителей-ветеранов.
«Я пригласил ветеранов и членов их семей на премьеру. После спектакля ко мне подошёл один из бойцов и попросил разрешения прийти с сыном ещё раз на постановку... Это дорогого стоит», — рассказал Сергей Алексеев в интервью Первому каналу.
Актёрам выпускного курса Самарского института культуры удалось с документальной точностью передать правду о событиях на Донбассе. Постановка создана под руководством Елены Лазаревой — заслуженной артистки РФ, народной артистки Самарской области, доцента, заведующей кафедрой актёрского искусства и сценической речи СГИК, актрисы САТД им. М. Горького, а также Натальи Заварницыной – декана театрального факультета, кандидата филологических наук, руководителя учебного театра «Дирижабль».
В беседе ветеран рассказал о тронувшем его до слез письме от школьника, которое получил, находясь в зоне СВО, и которое бережно хранит до сих пор как символ связи фронта с тылом. 
Кроме того, Сергей Алексеев поделился планами о развитии музыкально-инструментального ансамбля «Zа Отечество», призванного стать новым этапом в культурно-досуговой социализации ветеранов и членов их семей.
За три года работы фонд «Защитники Отечества» сформировал комплексную систему поддержки ветеранов, их семей и родных погибших героев, охватывающую, в том числе, и культурно-досуговую деятельность.
Подробности – в сюжете Первого канала и на новостных ресурсах филиала фонда «Защитники Отечества» в Самарской области.

 

Фото:  Защитники Отечества | Самарская область

 

В пятницу, 3 апреля, в ходе рабочей поездки в Самарскую область Дмитрий Григоренко посетил АВТОВАЗ. 
3 апреля 2026  20:15
Дмитрий Григоренко и Вячеслав Федорищев в Тольятти провели встречу с участниками ИЦК «Автомобилестроение»
3 апреля в Самарской области работает Заместитель Председателя Правительства РФ– Руководитель Аппарата Правительства Российской Федерации Дмитрий Григоренко.
3 апреля 2026  14:35
В Самаре Дмитрий Григоренко и Вячеслав Федорищев обсудили развитие ИT-отрасли
В Самаре прошла двусторонняя встреча Дмитрия Григоренко и Вячеслава Федорищева
3 апреля 2026  13:48
В Самаре прошла двусторонняя встреча Дмитрия Григоренко и Вячеслава Федорищева
В Самарской области стартовал масштабный месячник по благоустройству
3 апреля 2026  13:16
В Самарской области стартовал масштабный месячник по благоустройству
В ходе личного приема граждан губернатор Вячеслав Федорищев принял решения по капремонту школы в Сызрани и адресной помощи семье участника СВО в Самаре.
2 апреля 2026  15:02
По поручению Вячеслава Федорищева в этом году в Сызрани завершат капитальный ремонт школы №26
