Минприроды СО увеличит сеть видеонаблюдения за лесным фондом до 65 камер

С 30 апреля в Самарской области открыт пожароопасный сезон. Информация о любом природном возгорании поступает в региональную диспетчерскую службу министерства природных ресурсов и экологии Самарской области, которая находится в составе центральной лесопожарной станции. Всего для борьбы с лесными пожарами в регионе действует 17 лесопожарных станций, оснащенных техникой и личным составом.

Служба круглосуточно ведет сбор и учет информации о лесопожарной обстановке в лесах региона, координирует действия лесопожарных формирований. Наблюдение ведется круглосуточно с помощью информационной системы дистанционного мониторинга Рослесхоза и региональной системы, состоящей из 55 управляемых видеокамер с лицензионной программой «Лесохранитель». Камеры установлены на специальных вышках и имеют обзор 360 градусов. В этом году по нацпроекту «Экологическое благополучие» будет дополнительно установлено ещё 10 камер. На эти цели Рослесхоз выделил 3,2 млн рублей.

«Наблюдение ведется и вручную за мониторами, куда транслируется изображение с камер, и программа автоматически видит любое задымление и даёт сигнал. Наш оператор смотрит, где зафиксирован дым. При возгорании в лесном фонде или на сопредельной территории определяются координаты, информация сразу передается начальнику ближайшей лесопожарной станции для направления группы и техники, и главному лесничему, который является руководителем штаба лесных пожаров на своей территории. А если есть задымление, но нет угрозы лесному фонду, информация передается в ЕДДС и МЧС. Оперативно работаем со всеми службами», – рассказала руководитель региональной диспетчерской службы минприроды Самарской области Алена Авсиевич.

До начала сезона подведомственное учреждение Рослесхоза проверило готовность диспетчерских служб лесного хозяйства России. Самарская область оказалась в числе лучших в безошибочной отработке реагирования на условный лесной пожар.

«Нам поступило учебно-тренировочное задание: отработать действия при лесном пожаре в условиях высокой пожарной опасности и ветра. Система зафиксировала термоточку. Диспетчер передал сигнал в лесничество, на место выехала первая группа – 4 человека на УАЗе. Обнаружили активное горение на 4 га. Задача была – грамотно наращивать лесопожарные силы и добиться ликвидации. И главное – по каждому дню правильно заполнить специальную форму с динамикой площади, численности и техники. Это стандартная отчётность в Федеральную диспетчерскую службу. Мы отработали все этапы: от термоточки до итоговой ликвидации, с соблюдением сроков и регламентов», – добавила Авсиевич.

Ежегодная тренировка – один из ключевых этапов подготовки к пожароопасному сезону. От оперативности и достоверности сбора и передачи данных о лесопожарной обстановке зависит эффективность борьбы с лесными пожарами.

Ранее министр природных ресурсов и экологии Самарской области Артем Ефимов доложил: «Личный состав на всех 17 станциях укомплектован на 100% – это 311 огнеборцев, которые обучены, прошли необходимые медкомиссии и совместные учения с МЧС. На вооружении стоят 179 единиц техники и полторы тысячи единиц оборудования. Несмотря на полную обеспеченность по нормативу, мы продолжаем планомерно обновлять парк техники: в этом году по нацпроекту «Экологическое благополучие» закупим 4 новые единицы».

4 и 5 апреля лесопожарные бригады уже выезжали на тушение трёх пожаров. Возгорания произошли на сопредельных территориях Кинельского и Похвистневского лесничеств. Общая площадь, пройденная огнём, составила 7,4 гектара. От лесного хозяйства было задействовано 8 единиц техники и 21 человек. Перехода возгораний в лесной фонд не допущено.

Причиной возгораний стал человеческий фактор. Министерство природных ресурсов и экологии региона напоминает: пал травы запрещен. Любое неосторожное обращение с огнем на природе – от окурков до костров – может привести к крупному пожару и даже уголовной ответственности. Горячая линия лесной охраны: 8-846-231-00-63

