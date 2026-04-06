Я нашел ошибку
Главные новости:
6 апреля в Главном следственном Управлении МВД СО прошло торжественное мероприятие, посвященное Дню работника следственных органов МВД России, в котором приняли участие личный состав, руководство областного главка и представитель Общественного совета.
В Самаре прошло торжественное мероприятие, посвященное Дню работника следственных органов МВД России
Диетолог, нутрициолог Софья Кованова рассказала, что печенье является достаточно калорийным продуктом, поэтому употреблять его стоит не чаще одного раза в месяц и в небольшом количестве — по 3–4 штуки.
Диетолог, нутрициолог назвала самое полезное печенье
10 апреля в Открытом пространстве Самарской областной научной библиотеки начинает работу выставка «Первоцвет».
Дыхание весны: в СОУНБ откроется выставка сразу трёх самарских художников
В настоящее время в отношении  директора яхтенного клуба в Самаре по ходатайству следователя судом избрана мера пресечения в виде ареста.
В Самаре директор яхтенного клуба обвиняется в мошенничестве
Утром 5 апреля двое мужчин 1974 и 1975 годов рождения вышли на рыбалку на лед реки Волга около села Ягодное. К вечеру льдина с рыбаками откололась от ледового поля.
На Волге около села Ягодное двух рыбаков унесло на отколовшейся льдине
7 апреля в 18:00 в Самаре состоится разговор о драме Максима Горького «Васса Железнова».
Спектакль «Васса Железнова. Мать» обсудят в Самаре
С 30 апреля в Самарской области открыт пожароопасный сезон. Информация о любом природном возгорании поступает в региональную диспетчерскую службу министерства природных ресурсов и экологии Самарской области.
Минприроды СО увеличит сеть видеонаблюдения за лесным фондом до 65 камер
Температура воздуха 7 апреля в Самаре ночью +5, +7°С, днем +16, +18°С.
7 апреля в регионе днем возможна гроза, до +19°С
Наверх
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 79.73
-0.6
EUR 92.19
-0.54
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
В «ЗИМ Галерее» откроется выставка «Мой ребенок может так же»
В самарском музее пройдут "космические" мероприятия
Сотрудники ГАИ Сергиевского района провели необычную профилактическую акцию
Весь список
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

Минприроды СО увеличит сеть видеонаблюдения за лесным фондом до 65 камер

218
С 30 апреля в Самарской области открыт пожароопасный сезон. Информация о любом природном возгорании поступает в региональную диспетчерскую службу министерства природных ресурсов и экологии Самарской области.

С 30 апреля в Самарской области открыт пожароопасный сезон. Информация о любом природном возгорании поступает в региональную диспетчерскую службу министерства природных ресурсов и экологии Самарской области, которая находится в составе центральной лесопожарной станции. Всего для борьбы с лесными пожарами в регионе действует 17 лесопожарных станций, оснащенных техникой и личным составом. 
Служба круглосуточно ведет сбор и учет информации о лесопожарной обстановке в лесах региона, координирует действия лесопожарных формирований. Наблюдение ведется круглосуточно с помощью информационной системы дистанционного мониторинга Рослесхоза и региональной системы, состоящей из 55 управляемых видеокамер с лицензионной программой «Лесохранитель». Камеры установлены на специальных вышках и имеют обзор 360 градусов. В этом году по нацпроекту «Экологическое благополучие» будет дополнительно установлено ещё 10 камер. На эти цели Рослесхоз выделил 3,2 млн рублей. 
«Наблюдение ведется и вручную за мониторами, куда транслируется изображение с камер, и программа автоматически видит любое задымление и даёт сигнал. Наш оператор смотрит, где зафиксирован дым. При возгорании в лесном фонде или на сопредельной территории определяются координаты, информация сразу передается начальнику ближайшей лесопожарной станции для направления группы и техники, и главному лесничему, который является руководителем штаба лесных пожаров на своей территории. А если есть задымление, но нет угрозы лесному фонду, информация передается в ЕДДС и МЧС. Оперативно работаем со всеми службами», – рассказала руководитель региональной диспетчерской службы минприроды Самарской области Алена Авсиевич.
До начала сезона подведомственное учреждение Рослесхоза проверило готовность диспетчерских служб лесного хозяйства России. Самарская область оказалась в числе лучших в безошибочной отработке реагирования на условный лесной пожар.
«Нам поступило учебно-тренировочное задание: отработать действия при лесном пожаре в условиях высокой пожарной опасности и ветра. Система зафиксировала термоточку. Диспетчер передал сигнал в лесничество, на место выехала первая группа – 4 человека на УАЗе. Обнаружили активное горение на 4 га. Задача была – грамотно наращивать лесопожарные силы и добиться ликвидации. И главное – по каждому дню правильно заполнить специальную форму с динамикой площади, численности и техники. Это стандартная отчётность в Федеральную диспетчерскую службу. Мы отработали все этапы: от термоточки до итоговой ликвидации, с соблюдением сроков и регламентов», – добавила Авсиевич. 
Ежегодная тренировка – один из ключевых этапов подготовки к пожароопасному сезону. От оперативности и достоверности сбора и передачи данных о лесопожарной обстановке зависит эффективность борьбы с лесными пожарами.
Ранее министр природных ресурсов и экологии Самарской области Артем Ефимов доложил: «Личный состав на всех 17 станциях укомплектован на 100% – это 311 огнеборцев, которые обучены, прошли необходимые медкомиссии и совместные учения с МЧС. На вооружении стоят 179 единиц техники и полторы тысячи единиц оборудования. Несмотря на полную обеспеченность по нормативу, мы продолжаем планомерно обновлять парк техники: в этом году по нацпроекту «Экологическое благополучие» закупим 4 новые единицы».
4 и 5 апреля лесопожарные бригады уже выезжали на тушение трёх пожаров. Возгорания произошли на сопредельных территориях Кинельского и Похвистневского лесничеств. Общая площадь, пройденная огнём, составила 7,4 гектара. От лесного хозяйства было задействовано 8 единиц техники и 21 человек. Перехода возгораний в лесной фонд не допущено. 
Причиной возгораний стал человеческий фактор. Министерство природных ресурсов и экологии региона напоминает: пал травы запрещен. Любое неосторожное обращение с огнем на природе – от окурков до костров – может привести к крупному пожару и даже уголовной ответственности. Горячая линия лесной охраны: 8-846-231-00-63

 

Фото: Минприроды Самарской области

Теги: Самара Экология

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
По информации Приволжского УГМС в ближайшие 2-4 часа с сохранением в первой половине ночи 4 апреля местами в Самарской области ожидается гроза.
03 апреля 2026, 16:59
В губернии ожидается гроза
03 апреля 2026, 16:59
В губернии ожидается гроза
По информации Приволжского УГМС в ближайшие 2-4 часа с сохранением в первой половине ночи 4 апреля местами в Самарской области ожидается гроза. Экология
641
По информации Приволжского УГМС 3 апреля местами в Самарской области ожидается туман при ухудшении видимости до 500 м и менее.
02 апреля 2026, 14:49
Ночью и в первой половине дня 3 апреля в регионе ожидается туман
По информации Приволжского УГМС 3 апреля местами в Самарской области ожидается туман при ухудшении видимости до 500 м и менее. Экология
658
В 2026 году в Самарской области  404 гектара отведут под лесовосстановление, а 447 гектаров — под лесоразведение.
31 марта 2026, 17:34
В 2026 году в регионе запланированы лесовосстановление и лесоразведение на 850 гектарах
В 2026 году в Самарской области  404 гектара отведут под лесовосстановление, а 447 гектаров — под лесоразведение. Экология
664
  • Читайте НИАСам в Max
В центре внимания
В пятницу, 3 апреля, в ходе рабочей поездки в Самарскую область Дмитрий Григоренко посетил АВТОВАЗ. 
3 апреля 2026  20:15
Дмитрий Григоренко и Вячеслав Федорищев в Тольятти провели встречу с участниками ИЦК «Автомобилестроение»
2172
3 апреля в Самарской области работает Заместитель Председателя Правительства РФ– Руководитель Аппарата Правительства Российской Федерации Дмитрий Григоренко.
3 апреля 2026  14:35
В Самаре Дмитрий Григоренко и Вячеслав Федорищев обсудили развитие ИT-отрасли
923
В Самаре прошла двусторонняя встреча Дмитрия Григоренко и Вячеслава Федорищева
3 апреля 2026  13:48
3 апреля 2026  13:48
В Самаре прошла двусторонняя встреча Дмитрия Григоренко и Вячеслава Федорищева
683
В Самарской области стартовал масштабный месячник по благоустройству
3 апреля 2026  13:16
3 апреля 2026  13:16
В Самарской области стартовал масштабный месячник по благоустройству
624
В ходе личного приема граждан губернатор Вячеслав Федорищев принял решения по капремонту школы в Сызрани и адресной помощи семье участника СВО в Самаре.
2 апреля 2026  15:02
По поручению Вячеслава Федорищева в этом году в Сызрани завершат капитальный ремонт школы №26
1210
Весь список