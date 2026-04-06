В Самаре откроется выставка «150 артистов. Союз театральных деятелей».

Фонд Гуманитарных Проектов и Союз театральных деятелей России представят в Самаре масштабную мультимедийную выставку, приуроченную к 150-летию СТД РФ. Выставка «150 артистов. Союз театральных деятелей».

Открытие проекта в Самаре состоится 10 апреля в 13:00 в историческом парке «Россия – моя история» выставка является бесплатной, продлится до 5 мая.

Экспозиция, посвященная 150-летию СТД РФ, станет масштабным исследованием судеб выдающихся деятелей сцены — от истоков русского театра до современности.

Уникальность проекта заключается в биографическом подходе. Это летопись, собранная из личных историй 150 артистов, режиссеров и драматургов. Посетители смогут проследить путь театрального сообщества от инициативы по созданию Общества взаимного вспоможения русских артистов до сегодняшней деятельности СТД РФ под руководством Владимира Машкова.

Театры Самары также принимают участие в праздновании знаменательного юбилея.

Самарский академический Театр Драмы празднует своё 175-летие.

На площадке Исторического парка «Россия – моя история» одновременно с большой мультимедийной выставкой Театр организовал собственную экспозицию, состоящую из костюмов, принадлежащих двум самым известным постановкам Самарской Драмы: «История лошади» и «Дети солнца». Всего представлено 16 костюмов. Посетители Исторического парка смогут не только ознакомиться с историей Союза Театральных Деятелей России, но воочию увидеть натурные театральные раритеты. Продлится экспозиция до 19 апреля, вход свободный.

с 26 марта по 8 апреля свои экспонаты представлял театр «СамАрт». Выставка называлась «СамАрт: 95 лет в костюме».

20 апреля эстафету выставок примет Самарский академический Театр Оперы и Балета им. Д.Д.Шостаковича. Его экспозиция называется «За кулисами времени».

Весь апрель в Историческом парке «Россия – моя история» пройдёт под знаком празднования юбилея Союза театральных деятелей РФ.

Экспозиция развернётся на нескольких тематических площадках. Посетители увидят залы с мультимедийными стенами, на которых оживают портреты делегатов первого Всероссийского съезда сценических деятелей 1897 года и артистов революционной эпохи. Сенсорные экраны с уникальной «сборкой» фактов о русском театре XIX века, виртуальные книги с эскизами костюмов Всеволода Мейерхольда и образами великих актёров на сцене позволяют буквально прикоснуться к истории.

Специально разработанная интерактивная игра на основе упражнений из «Механики» Всеволода Мейерхольда даёт возможность познакомиться с системой режиссёра-новатора. В иммерсивном Зеркальном зале зритель оказывается внутри «калейдоскопа» декораций великих мастеров — Льва Бакста, Константина Коровина, Николая Рериха.

В экспозиции представлена виртуальная «Книга памяти» деятелей искусства, подвергшихся репрессиям в 1930-е годы, а также свидетельства работы театров в блокадном Ленинграде и на фронте. Посетители увидят редкие фото- и видеоматериалы, рассказывающие о том, как артисты, среди которых Анатолий Папанов, Владимир Этуш и Зиновий Гердт, прошли Великую Отечественную войну в составе Красной армии и фронтовых агитбригад.

Завершающий раздел экспозиции посвящён современной деятельности Союза театральных деятелей России, его перспективным проектам и новым лицам театра.

«Мы задумывали эту выставку, чтобы с помощью новейших технологий и современных выставочных решений рассказать о главном: о людях театра — артистах, создателях, творцах, которые не представляли свою жизнь без этого трудного и прекрасного искусства. Истории жизни артистов отразят 150 лет нашего Союза. Если посетители выставки увлекутся, почувствуют связь с театром и захотят глубже погрузиться в его мир, они найдут здесь ещё больше удивительных источников для вдохновения. Как писал Константин Станиславский: "В творчестве надо сначала увлечься и почувствовать, а уж потом — захотеть"», — сказал Председатель Союза театральных деятелей России Владимир Машков.

