На Волге около села Ягодное двух рыбаков унесло на отколовшейся льдине

Утром 5 апреля двое мужчин 1974 и 1975 годов рождения вышли на рыбалку на лед реки Волга около села Ягодное. К вечеру льдина с рыбаками откололась от ледового поля.

Вернуться на берег самостоятельно мужчины не смогли.

О происшествии спасателям сообщил очевидец.

Вызов приняли спасатели Поисково-спасательного отряда города Тольятти.

Для оказания помощи рыбакам от спасательной станции вышел аэроглиссер «Север». Рыбаков приняли на борт спасательного судна и доставили до берега, сообщает пресс-служба ПСС СО.

