Спектакль «Васса Железнова. Мать» обсудят в Самаре

7 апреля в 18:00 в Самаре состоится разговор о драме Максима Горького «Васса Железнова». В рамках совместного проекта встречу организует Самарский литературный музей и театр для детей и молодежи «Мастерская», где в марте представили премьеру спектакля «Васса Железнова. Мать».



Участники встречи обсудят, почему сложный и противоречивый горьковский сюжет о Вассе Железновой сегодня звучит так остро, какие новые смыслы проступают в этом образе. К диалогу присоединятся режиссер-постановщик, художественный руководитель и артисты театра, а также филологи, театроведы и сотрудники музея. Зрители смогут задать вопросы, поделиться впечатлениями от пьесы/спектакля и стать частью открытой дискуссии о современном прочтении классики.



Встреча состоится в Горьком Центре (ул. Куйбышева, 113, 3 этаж). Вход свободный для всех желающих. 12+

Фото: пресс-служба администрации Самары