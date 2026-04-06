Я нашел ошибку
Главные новости:
6 апреля в Главном следственном Управлении МВД СО прошло торжественное мероприятие, посвященное Дню работника следственных органов МВД России, в котором приняли участие личный состав, руководство областного главка и представитель Общественного совета.
Диетолог, нутрициолог Софья Кованова рассказала, что печенье является достаточно калорийным продуктом, поэтому употреблять его стоит не чаще одного раза в месяц и в небольшом количестве — по 3–4 штуки.
10 апреля в Открытом пространстве Самарской областной научной библиотеки начинает работу выставка «Первоцвет».
В настоящее время в отношении  директора яхтенного клуба в Самаре по ходатайству следователя судом избрана мера пресечения в виде ареста.
Утром 5 апреля двое мужчин 1974 и 1975 годов рождения вышли на рыбалку на лед реки Волга около села Ягодное. К вечеру льдина с рыбаками откололась от ледового поля.
7 апреля в 18:00 в Самаре состоится разговор о драме Максима Горького «Васса Железнова».
С 30 апреля в Самарской области открыт пожароопасный сезон. Информация о любом природном возгорании поступает в региональную диспетчерскую службу министерства природных ресурсов и экологии Самарской области.
Температура воздуха 7 апреля в Самаре ночью +5, +7°С, днем +16, +18°С.
Наверх
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 79.73
-0.6
EUR 92.19
-0.54
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
Весь список
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

Дыхание весны: в СОУНБ откроется выставка сразу трёх самарских художников

10 апреля в Открытом пространстве Самарской областной научной библиотеки начинает работу выставка «Первоцвет». Живописцы Ирина Ланг, Андрей Курочкин и Иван Шкатов представят полотна, посвящённые весне – самому нежному, чувственному и жизнеутверждающему времени года.

Через свои картины художники повествуют о рождении, пробуждении и той невероятной силе, с которой из-под снега пробиваются первые цветы. Авторы наполнили работы экспозиции надеждой и любовью, которые пережили зимние холода, чтобы вдохновлять человека на новые шаги по жизненному пути.

Все трое живописцев живут и творят в Самарской области. Ирина Ланг посвятила 15 лет художественной практике, на её счету четыре персональные экспозиции и десятки сборных выставок в Самаре, Москве, Санкт-Петербурге, Казахстане, Китае, Турции, ОАЭ, Великобритании. Ирина активно развивает образовательные проекты, в частности является основателем студии «АртЧердак». 

Андрей Курочкин родился в городе Фрунзе (ныне Бишкек, Киргизия), а в 1977 году переехал с семьёй в Тольятти. С середины 1990-х годов художник написал десятки работ, которые с успехом экспонировались в популярных самарских галереях и на различных региональных выставках Самарского отделения Союза художников РФ. Завсегдатаи галереи «Новое пространство» уже могли познакомиться с его творчеством на персональной выставке «Сквозная лирика».

Иван Шкатов долгие годы жил и работал в Латвии, пока в 2000-х годах не вернулся на родину – в Самару, чтобы преподавать костюмографику, рисунок, живопись и основы композиции. В настоящее время трудится художником-реставратором Самарского академического театра оперы и балета. Работы Ивана Шкатова находятся в частных собраниях коллекционеров Самары, Москвы, Санкт-Петербурга, Латвии, Эстонии, Италии, Франции, США.

Общая выставка художников «Первоцвет» будет радовать глаз гостей Открытого пространства с 10 апреля по 6 мая. Открытие состоится в первый день работы экспозиции в 18:00.

О новых культурных событиях в СОУНБ можно узнать в сообществах нашей библиотеки «ВКонтакте».

10 апреля в 18:00, Самарская областная универсальная научная библиотека, пр. Ленина, д. 14а, Открытое пространство.

Вход на открытие свободный!

6+

 

Фото:   пресс-служба СОУНБ

Теги: Самара

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
  • Читайте НИАСам в Max
В центре внимания
Весь список