Дыхание весны: в СОУНБ откроется выставка сразу трёх самарских художников

10 апреля в Открытом пространстве Самарской областной научной библиотеки начинает работу выставка «Первоцвет». Живописцы Ирина Ланг, Андрей Курочкин и Иван Шкатов представят полотна, посвящённые весне – самому нежному, чувственному и жизнеутверждающему времени года.

Через свои картины художники повествуют о рождении, пробуждении и той невероятной силе, с которой из-под снега пробиваются первые цветы. Авторы наполнили работы экспозиции надеждой и любовью, которые пережили зимние холода, чтобы вдохновлять человека на новые шаги по жизненному пути.

Все трое живописцев живут и творят в Самарской области. Ирина Ланг посвятила 15 лет художественной практике, на её счету четыре персональные экспозиции и десятки сборных выставок в Самаре, Москве, Санкт-Петербурге, Казахстане, Китае, Турции, ОАЭ, Великобритании. Ирина активно развивает образовательные проекты, в частности является основателем студии «АртЧердак».

Андрей Курочкин родился в городе Фрунзе (ныне Бишкек, Киргизия), а в 1977 году переехал с семьёй в Тольятти. С середины 1990-х годов художник написал десятки работ, которые с успехом экспонировались в популярных самарских галереях и на различных региональных выставках Самарского отделения Союза художников РФ. Завсегдатаи галереи «Новое пространство» уже могли познакомиться с его творчеством на персональной выставке «Сквозная лирика».

Иван Шкатов долгие годы жил и работал в Латвии, пока в 2000-х годах не вернулся на родину – в Самару, чтобы преподавать костюмографику, рисунок, живопись и основы композиции. В настоящее время трудится художником-реставратором Самарского академического театра оперы и балета. Работы Ивана Шкатова находятся в частных собраниях коллекционеров Самары, Москвы, Санкт-Петербурга, Латвии, Эстонии, Италии, Франции, США.

Общая выставка художников «Первоцвет» будет радовать глаз гостей Открытого пространства с 10 апреля по 6 мая. Открытие состоится в первый день работы экспозиции в 18:00.

10 апреля в 18:00, Самарская областная универсальная научная библиотека, пр. Ленина, д. 14а, Открытое пространство.

Вход на открытие свободный!

6+

Фото: пресс-служба СОУНБ