4 апреля глава города Самары Иван Носков провел рабочий объезд городских территорий. Вместе с депутатом Самарской Губернской Думы Романом Балтером и представителями дорожных служб они проверили состояние ряда дорог, находящихся на гарантийном обслуживании, а также ход ремонта улицы Владимирской, соединяющей Ленинский и Железнодорожный районы. В рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни» там завершено фрезерование изношенного покрытия автодороги, ресурсоснабжающие компании приступили к ремонту смотровых люков и ливневых колодцев.



«Современный ремонт дорог — это не только замена покрытия, но и преображение всей улицы. Национальный проект «Инфраструктура для жизни» дает такую возможность, поэтому 37 наиболее значимых дорожных объектов в этом году включили в план работ по нацпроекту. На улице Владимирской пока есть сложность с тротуарами — некоторые торговые объекты выступают на пешеходную зону и мешают жителям. Все торговые точки работают на законных основаниях, это уже проверено, но многие не меняли внешний вид с 90-х годов, морально и физически устарели. Поэтому с предпринимателями будем встречаться и находить компромисс, чтобы и пешеходам было удобно, и улица не выглядела неряшливой, и предприниматели могли на законных основаниях продолжать свою деятельность», – сказал глава города Самары Иван Носков.



Особое внимание уделили обсуждению планов озеленения газонов вдоль дороги, ремонту существующих тротуаров и строительству новых, организации парковочных карманов, а также взаимодействию при ремонте дороги с ресурсоснабжающими организациями. До начала укладки асфальта на всех дорогах ресурсоснабжающие организации должны провести инвентаризацию своих коммуникаций и подготовить колодцы к ремонту люков силами дорожных служб. Это необходимо для того, чтобы избежать дальнейших вскрытий на отремонтированных объектах.



Также в ходе рабочего объезда проверили участок улицы Льва Толстого, которая была отремонтирована от улицы Максима Горького до улицы Агибалова в прошлом году по профильному нацпроекту. В районе пересечения с улицей Братьев Коростелевых специалистами мобильной дорожной лаборатории были обнаружены локальные просадки дорожного полотна, дефекты рядом с колодцами. Дорожный объект находится на пятилетней гарантии до 2030 года. В текущем сезоне подрядчика обязуют устранить недостатки за свой счёт в рамках гарантийных обязательств.





