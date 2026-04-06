Иван Носков проверил ход ремонта Главного Безымянского коллектора

4 апреля во время рабочего объезда глава города Самары Иван Носков совместно с главным инженером ООО «Самарские коммунальные системы» Игорем Давыдовым проверил ход ремонта Главного Безымянского коллектора - одной из основных магистралей водоотведения в областном центре. На сегодняшний день бригады и техника работают на участке между домами № 167в и 167г по проспекту Юных Пионеров – там меняют участок протяженностью 120 метров.

«Масштабное обновление главного Безымянского коллектора – важный инфраструктурный проект в городе, который стартовал в 2025 году. Коллектор обслуживает три крупных района Самары. Работы на участке должны полностью завершиться к началу мая, включая восстановление благоустройства и дорожного покрытия. Рядом с местом ремонтных работ находится Аллея Трудовой Славы, там всегда проходят мероприятия ко Дню Победы, - отметил глава города Самары Иван Носков. - Коммуникации в Самаре очень давно не меняли комплексно, они сильно изношены, поэтому периодически возникают аварийные ситуации. Ресурсоснабжающие организации должны обеспечивать плановую замену сетей, но и в случае аварий не ограничиваться ремонтом только аварийного участка, а выполнять ремонт сети от колодца до колодца. Только так можно быстрее привести в порядок все коммунальные сети в Самаре и не создавать дополнительных неудобств, связанных с перекрытиями улиц».

Как доложил главе города главный инженер ООО «Самарские коммунальные системы» Игорь Давыдов, опасений в части нарушения сроков нет, рабочие обеспечены всеми необходимыми материалами. Для ускорения ремонта движение транспорта, в том числе средств индивидуальной мобильности, временно перекрыто - ограничение по нечетной стороне проспекта Юных Пионеров, от улицы Металлистов до Ташкентского переулка, будет действовать до конца суток 27 апреля.

«Главный Безымянский коллектор - один из крупнейших в Самаре, его длина - 38 км, глубина залегания на ремонтируемом в настоящее время участке – порядка 4 метров. В 70-е его построили из железобетона, за десятки лет работы своды начали разрушаться от газовой коррозии. Нагрузку на сеть увеличивает и развитие городской застройки, – рассказал главный инженер ООО «Самарские коммунальные системы» Игорь Давыдов. - Ведём постепенную замену - участками. На время ремонта водоотведение не остановлено, стоки идут в котловане и сейчас, трудимся, что называется, в потоке: наши специалисты имеют большой опыт проведения таких работ».

Напомним, ранее уже переложены участки Главного Безымянского коллектора в районе Самарской ТЭЦ, на улицах Алма-Атинской, Ставропольской, Олимпийской - на территориях, примыкающих к СНТ «Ракитовка» и «Дачница» и др. Отметим, что заменены и два предыдущих участка по проспекту Юных Пионеров - 186 метров сети.

Со схемой организации дорожного движения на время обновления очередного участка можно ознакомиться на сайте администрации города: https://samadm.ru/media/news/58899/.

