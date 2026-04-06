Старт Неделе космоса даст всероссийская акция в школах: 6 апреля на уроке «Разговоры о важном» учащимся расскажут об истории и современности отечественной космонавтики, а также о том, как стать космонавтом.
«Гагаринские уроки», космический форум и диктант: школы и вузы губернии присоединяются к Неделе космоса
4 апреля во время рабочего объезда глава города Самары Иван Носков совместно с главным инженером ООО «Самарские коммунальные системы» Игорем Давыдовым проверил ход ремонта Главного Безымянского коллектора.
Иван Носков проверил ход ремонта Главного Безымянского коллектора
4 апреля глава Самары Иван Носков провел рабочий объезд городских территорий и проверил состояние ряда дорог.
Иван Носков провел рабочий объезд городских территорий
С 2020 года рынок креативной экономики Самарской области вырос на 106% и теперь составляет 291,4 миллиарда рублей.
Рост в два раза: масштабное исследование зафиксировало рывок креативной экономики региона
Технический директор Самарского филиала «ЭнергосбыТ Плюс» Андрей Чурсанов встретился с руководителями обслуживающих организаций областной столицы.
«ЭнергосбыТ Плюс» напомнил представителям УК и ТСЖ об условиях проведения температурных испытаний в Самаре
В Самаре началась финальная подготовка к масштабной акции, посвященной 65-летию первого полета человека в космос
Более 1500 самарских студентов станут участниками флешмоба «Самара Космос 65» 
4 апреля в Самаре определили победителей проекта «Школьная Академия Городских Инициатив» («ШАГИ»).
В Самаре определили победителей проекта «ШАГИ»
С 17 по 19 апреля в Самаре во Дворце спорта имени Владимира Высоцкого будут проходить всероссийские соревнования по синхронному фигурному катанию «Волжский пируэт». Участниками станут 40 команд из разных регионов России.
В регионе пройдет фестиваль «Мы вместе» и всероссийские соревнования по фигурному катанию
В «ЗИМ Галерее» откроется выставка «Мой ребенок может так же»
В самарском музее пройдут "космические" мероприятия
Сотрудники ГАИ Сергиевского района провели необычную профилактическую акцию
Весь список
В Самаре определили победителей проекта «ШАГИ»

4 апреля в Самаре определили победителей проекта «Школьная Академия Городских Инициатив» («ШАГИ»). Девять школьных команд презентовали 18 проектов, разработанных вместе с руководителями структурных подразделений и главами районов администрации города Самары, экспертному жюри под руководством главы города Самары Ивана Носкова. В онлайн-голосовании за проекты школьников приняли участие более 3,2 тысяч человек.

«Все молодцы, все хорошо поработали вместе с наставниками, сумели создать собственные уникальные проекты. Каждый важен для ребят и города и каждый по-своему симпатичен. В особенности те, которые не замыкаются только на школе и внеклассной деятельности, – отметил глава города Самары Иван Носков. – Все девять проектов-победителей получат поддержку из городского бюджета и будут воплощены в жизнь уже в ближайшие 2-3 месяца. Если кто-то из бизнес-сообщества захочет поддержать те проекты, которые не победили в онлайн голосовании — поддержите, они все достойны внимания».

Каждая команда презентовала по два проекта — событийный проект и проект благоустройства пришкольной территории. Например, в Самарском районе появится «Открытый школьный музей» (школа № 15), в Ленинском районе — пространство «Вдох» с амфитеатром во внутреннем дворе школы № 132, а в Железнодорожном районе — «Точка притяжения» с творческими и спортивными активностями (школа №94). Ученики школы № 32 Кировского района реализуют проект «Поле возможностей» и модернизируют школьный стадион, ребята из школы № 105 Куйбышевского района сделают открытую воркаут-площадку, а на территории школы № 68 в Красноглинском районе появится экопарк «Школьный сквер».

Как отметил глава города Иван Носков, все проекты в перспективе могут быть расширены и масштабированы до общегородских. Например, площадки для тренировки управления БПЛА (Промышленный район, школа № 10) со временем могут появиться на каждой школьной территории, интерактивное пространство «Самара. Космос. Первые» (Октябрьский район, школа № 92) может перерасти в районный или городской фестиваль, а монумент «Мирный атом», предложенный учениками лицея «Престиж» Советского района в память о героях ликвидации аварии на Чернобыльской АЭС, — стать площадкой для лекций и экскурсионных программ.

Реализовывать свои проекты команды будут в течение летних каникул, а представят в сентябре, накануне празднования 440-летия Самары. Средства на реализацию по поручению главы Самары будут выделены из городского бюджета.

Участниками проекта «ШАГИ» стали ученики 8-11 классов из 60 школ, всего более 1000 человек. Свои проектные идеи, разработанные при поддержке наставников, они представили в районах. Затем 9 команд-победителей приняли участие в «Проектной мастерской» — доработали свои проекты и побывали на лекциях, мастер-классах и тренингах.

 

Фото:   пресс-служба администрации Самары

В пятницу, 3 апреля, в ходе рабочей поездки в Самарскую область Дмитрий Григоренко посетил АВТОВАЗ. 
3 апреля 2026  20:15
Дмитрий Григоренко и Вячеслав Федорищев в Тольятти провели встречу с участниками ИЦК «Автомобилестроение»
2066
3 апреля в Самарской области работает Заместитель Председателя Правительства РФ– Руководитель Аппарата Правительства Российской Федерации Дмитрий Григоренко.
3 апреля 2026  14:35
В Самаре Дмитрий Григоренко и Вячеслав Федорищев обсудили развитие ИT-отрасли
890
В Самаре прошла двусторонняя встреча Дмитрия Григоренко и Вячеслава Федорищева
3 апреля 2026  13:48
В Самаре прошла двусторонняя встреча Дмитрия Григоренко и Вячеслава Федорищева
669
В Самарской области стартовал масштабный месячник по благоустройству
3 апреля 2026  13:16
В Самарской области стартовал масштабный месячник по благоустройству
608
В ходе личного приема граждан губернатор Вячеслав Федорищев принял решения по капремонту школы в Сызрани и адресной помощи семье участника СВО в Самаре.
2 апреля 2026  15:02
По поручению Вячеслава Федорищева в этом году в Сызрани завершат капитальный ремонт школы №26
1178
