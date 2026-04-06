В Самаре определили победителей проекта «ШАГИ»

4 апреля в Самаре определили победителей проекта «Школьная Академия Городских Инициатив» («ШАГИ»). Девять школьных команд презентовали 18 проектов, разработанных вместе с руководителями структурных подразделений и главами районов администрации города Самары, экспертному жюри под руководством главы города Самары Ивана Носкова. В онлайн-голосовании за проекты школьников приняли участие более 3,2 тысяч человек.



«Все молодцы, все хорошо поработали вместе с наставниками, сумели создать собственные уникальные проекты. Каждый важен для ребят и города и каждый по-своему симпатичен. В особенности те, которые не замыкаются только на школе и внеклассной деятельности, – отметил глава города Самары Иван Носков. – Все девять проектов-победителей получат поддержку из городского бюджета и будут воплощены в жизнь уже в ближайшие 2-3 месяца. Если кто-то из бизнес-сообщества захочет поддержать те проекты, которые не победили в онлайн голосовании — поддержите, они все достойны внимания».



Каждая команда презентовала по два проекта — событийный проект и проект благоустройства пришкольной территории. Например, в Самарском районе появится «Открытый школьный музей» (школа № 15), в Ленинском районе — пространство «Вдох» с амфитеатром во внутреннем дворе школы № 132, а в Железнодорожном районе — «Точка притяжения» с творческими и спортивными активностями (школа №94). Ученики школы № 32 Кировского района реализуют проект «Поле возможностей» и модернизируют школьный стадион, ребята из школы № 105 Куйбышевского района сделают открытую воркаут-площадку, а на территории школы № 68 в Красноглинском районе появится экопарк «Школьный сквер».



Как отметил глава города Иван Носков, все проекты в перспективе могут быть расширены и масштабированы до общегородских. Например, площадки для тренировки управления БПЛА (Промышленный район, школа № 10) со временем могут появиться на каждой школьной территории, интерактивное пространство «Самара. Космос. Первые» (Октябрьский район, школа № 92) может перерасти в районный или городской фестиваль, а монумент «Мирный атом», предложенный учениками лицея «Престиж» Советского района в память о героях ликвидации аварии на Чернобыльской АЭС, — стать площадкой для лекций и экскурсионных программ.



Реализовывать свои проекты команды будут в течение летних каникул, а представят в сентябре, накануне празднования 440-летия Самары. Средства на реализацию по поручению главы Самары будут выделены из городского бюджета.



Участниками проекта «ШАГИ» стали ученики 8-11 классов из 60 школ, всего более 1000 человек. Свои проектные идеи, разработанные при поддержке наставников, они представили в районах. Затем 9 команд-победителей приняли участие в «Проектной мастерской» — доработали свои проекты и побывали на лекциях, мастер-классах и тренингах.

