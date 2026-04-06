Рост в два раза: масштабное исследование зафиксировало рывок креативной экономики региона

По заказу министерства экономического развития и инвестиций Самарской области и регионального центра «Мой бизнес» Институт развития городов «ПОЛИС» изучил креативные индустрии региона и выяснил, насколько сильно этот сектор изменился за последние годы.

С 2020 года рынок креативной экономики Самарской области вырос на 106% и теперь составляет 291,4 миллиарда рублей. Вклад этого сектора в экономику региона увеличился на 93% и достиг 123 миллиардов рублей — это почти 4% от всего, что производит область. Таким образом, креативные индустрии перестали быть чем-то узким и нишевым, они стали одной из важных опор экономики.

«Креативная экономика Самарской области сегодня — это реальный драйвер роста региональной экономики, за последние годы сектор показывает впечатляющую динамику. Это результат системной работы, поддержки предпринимателей и развития инфраструктуры для креативных индустрий. Для закрепления успеха необходимы инвестиции, развитие образовательных программ и создание новых площадок для взаимодействия бизнеса, власти и творческих сообществ», — подчеркнул зампредседателя правительства — министр экономического развития и инвестиций Самарской области Павел Финк.

Сегодня в этом секторе работают 81 тысяча человек — это больше 7% от всех занятых в регионе. Всего на территории Самарской области зарегистрировано 10 173 креативных предприятия, то есть каждое двадцатое предприятие региона.

Исследование показало три зоны, где креативные индустрии развиваются особенно активно: Самарская агломерация, а также Тольятти и Сызрань. Что касается количества занятых, то по сравнению с другими работниками больше всего креативщиков в Ставропольском районе — здесь в творческих проектах занято 13,27% от всех работающих.

По своей структуре креативная экономика Самарской области в наибольшей степени ориентирована на нематериальные продукты и сервисы – ИТ-разработку, рекламу, дизайн, медиа, архитектурные услуги.

«Сектор демонстрирует высокую экономическую эффективность. Стабильность развития креативного рынка во многом обеспечивают меры поддержки, реализуемые регионом. Для закрепления достигнутых темпов роста необходимы системные вложения в развитие креативных индустрий», — комментирует руководитель проектов Института развития городов «Полис», руководитель исследования Вероника Смей.

В центрах «Мой бизнес» Самарской области и на портале mybiz63.ru предприниматели из сферы креативных индустрий могут воспользоваться различными инструментами господдержки: содействие в продвижении продукции, участие в тематических региональных и федеральных выставках, информационно-консультационная поддержка.

Меры поддержки креативного бизнеса реализуются по нацпроекту «Эффективная и конкурентная экономика».