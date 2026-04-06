16 команд принимают участие в играх 1/8 центральной лиги КВН «САМАРА»

В Самаре, на площадке КРЦ «Звезда», состоялась первая игра 1/8 центральной лиги КВН «САМАРА». Участниками стали команды из городов России и Республики Беларусь. Приветствие, разминку и сложную ситуацию в первый день сыграли команды «Соня Эриксон» из Минска, «Сборная Самары» и «Факультеты СамГТУ», «На диване» из Тулы, «АСМР» из Ижевска и «На крыло» из Сызрани.



По итогам оценок членов жюри в финал с 15 баллами автоматически прошла команда КВН «На крыло» (Филиал ВУНЦ ВВС «ВВА» им. профессора Н.Е. Жуковского и Ю.А. Гагарина, г. Сызрань). Другие команды остаются в режиме ожидания. Итоговый список 1/4 игр центральной лиги КВН «САМАРА» станет известен после третьей игры.



«Сезон только начинается, победитель будет определён в конце года — в этом интрига. Но уже понятно: в 1/8 команды присматриваются к зрителю, а зрители — к командам. Успешное выступление в одной восьмой даёт проход в четвертьфинал, а затем участников ждёт финальная битва за звание чемпиона, – сказал заслуженный работник культуры Самарской области, руководитель движения «Самарский КВН» Сергей Ларионов. – КВН отмечает 65‑летний юбилей — это яркое свидетельство того, что формат остаётся актуальным и востребованным на протяжении десятилетий. Команды со всей страны приезжают к нам, делятся своим юмором и увозят с собой частицу волжского настроения».



Оценивали выступления команд члены жюри: первый заместитель главы города Самары Юлия Ашуркова, абсолютный чемпион МС КВН в составе команды КВН СОК, заслуженный работник культуры Самарской области, руководитель движения «Самарский КВН» Сергей Ларионов, режиссёр, художественный руководитель театра «Грань», обладатель Золотой маски Денис Бокурадзе, абсолютные чемпионы МС КВН в составе команды КВН СОК Александр Юдин и Леонид Копичай.



10 и 11 апреля эстафету примут «8-900» (Ростов-на-Дону), «Диафильмы» (Пенза), «XXL» (Самара), «Шишка» (Тольятти), «Контора» (Москва), «Аркада» (Москва), «Второе дыхание» (Самара), «Неизвестные» (Москва), «О» (Оренбург), «Не москвичи» (Пушкино). Бронирование билетов доступно на сайте https://www.kvnsamara.ru/.



Центральная лига КВН «САМАРА» — это стартовая площадка для команд, стремящихся рассказать о себе на всероссийском уровне и попасть в телевизионные лиги Клуба Весёлых и Находчивых. Игры проходят при поддержке Правительства Самарской области и Администрации г. о. Самара.

