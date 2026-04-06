В регионе пройдет фестиваль «Мы вместе» и всероссийские соревнования по фигурному катанию

С 17 по 19 апреля в Самаре во Дворце спорта имени Владимира Высоцкого будут проходить всероссийские соревнования по синхронному фигурному катанию «Волжский пируэт». Участниками станут 40 команд из разных регионов России.

В рамках соревнований состоится традиционный красочный спортивно-патриотический фестиваль «Мы вместе».

Фестиваль пройдет в субботу, 18 апреля, начало в 18:00. Вход для зрителей свободный.

- В течение зимнего сезона Самарская область ежегодно принимает несколько соревнований всероссийского уровня. Федерация фигурного катания на коньках России высоко оценивает уровень организации мероприятий и планирует в будущем сезоне провести в Сызрани первенство России по синхронному фигурному катанию, - поделилась президент региональной федерации, вице-президент Федерации фигурного катания России Вера Богуш.

