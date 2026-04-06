Самарская область принимает участие в акции «Будь уверен! Будь здоров!»

Я нашел ошибку
Главные новости:
Старт Неделе космоса даст всероссийская акция в школах: 6 апреля на уроке «Разговоры о важном» учащимся расскажут об истории и современности отечественной космонавтики, а также о том, как стать космонавтом.
«Гагаринские уроки», космический форум и диктант: школы и вузы губернии присоединяются к Неделе космоса
4 апреля во время рабочего объезда глава города Самары Иван Носков совместно с главным инженером ООО «Самарские коммунальные системы» Игорем Давыдовым проверил ход ремонта Главного Безымянского коллектора.
Иван Носков проверил ход ремонта Главного Безымянского коллектора
4 апреля глава Самары Иван Носков провел рабочий объезд городских территорий и проверил состояние ряда дорог.
Иван Носков провел рабочий объезд городских территорий
С 2020 года рынок креативной экономики Самарской области вырос на 106% и теперь составляет 291,4 миллиарда рублей.
Рост в два раза: масштабное исследование зафиксировало рывок креативной экономики региона
Технический директор Самарского филиала «ЭнергосбыТ Плюс» Андрей Чурсанов встретился с руководителями обслуживающих организаций областной столицы.
«ЭнергосбыТ Плюс» напомнил представителям УК и ТСЖ об условиях проведения температурных испытаний в Самаре
В Самаре началась финальная подготовка к масштабной акции, посвященной 65-летию первого полета человека в космос
Более 1500 самарских студентов станут участниками флешмоба «Самара Космос 65» 
4 апреля в Самаре определили победителей проекта «Школьная Академия Городских Инициатив» («ШАГИ»).
В Самаре определили победителей проекта «ШАГИ»
С 17 по 19 апреля в Самаре во Дворце спорта имени Владимира Высоцкого будут проходить всероссийские соревнования по синхронному фигурному катанию «Волжский пируэт». Участниками станут 40 команд из разных регионов России.
В регионе пройдет фестиваль «Мы вместе» и всероссийские соревнования по фигурному катанию
Наверх
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 79.73
-0.6
EUR 92.19
-0.54
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
В «ЗИМ Галерее» откроется выставка «Мой ребенок может так же»
В самарском музее пройдут "космические" мероприятия
Сотрудники ГАИ Сергиевского района провели необычную профилактическую акцию
Весь список
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

Самарская область принимает участие в акции «Будь уверен! Будь здоров!»

200
Акция Росстандарта «Будь уверен! Будь здоров!» пройдет в Самарской области с 6 по 8 апреля и приурочена к Всемирному дню здоровья!

Сегодня в регионе стартовала традиционная Всероссийская акция Росстандарта «Будь уверен! Будь здоров!», которая пройдет в Самарской области с 6 по 8 апреля и приурочена к Всемирному дню здоровья!

Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт) с привлечением подведомственных ему организации в период с 6 по 8 апреля 2026 г. проводит Всероссийскую акцию «Будь уверен! Будь здоров!» во всех федеральных округах Российской Федерации, приуроченную к Всемирному дню здоровья.

Целью мероприятия является привлечение внимания граждан нашей страны к значимости единства измерений в жизни каждого на крайне важном примере: артериальное давление является одним из ключевых показателей состояния здоровья человека, а от точности показаний тонометра, в свою очередь, зависит реальная картина состояния сердечно-сосудистой системы.

В дни акции специалисты ФБУ «Самарский ЦСМ» на базе подразделений Центра или привлеченных организаций, на безвозмездной основе будут вести прием граждан для проведения контроля выходных параметров бытовых тонометров артериального давления, используемых населением, а также дадут рекомендации по дальнейшему использованию оборудования.

В Самаре проверить домашние тонометры можно будет на базе Самарского государственного медицинского университета, по адресу пр-т К.Маркса 165Б (Клиники СамГМУ) с 9.00 до 16.00 все три дня акции.

В Сызрани проверка тонометров будет проходить по следующим адресам:
6 апреля - в здании филиала ФБУ «Самарский ЦСМ» (Новосибирская, 41)
с 9.00 до 16.00
7 апреля - Поликлиническое отделении пос. Варламово Сызранской ЦГРБ (ул. Жуковского 12) с 9.00 до 12.00
8 апреля - ГБОУ СО «Сызранский геронтопсихиатрический центр» (ул. Новосибирская 39)

В Отрадном проверить тонометры можно будет также с 9.00 до 16.00 все три дня акции на базе филиала ФБУ «Самарский ЦСМ» (ул. Физкультурников 30).

В г. Тольятти с 9.00 до 16.00 проверить тонометры можно будет по адресам:
6 апреля - ул. М.Горького,61, ГБУЗ СО "Тольяттинская городская поликлиника №2"
7 апреля - ул. А.Матросова, 19, ГБУЗ СО "Тольяттинская городская поликлиника №4"
8 апреля - ул. Ст.Разина, 12, ГБУЗ СО "Тольяттинская городская поликлиника №3"

 

Фото:   организаторы акции

Теги: Медицина Самара

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
189
1550
1323
  • Читайте НИАСам в Max
В центре внимания
2066
890
669
608
1178
Весь список