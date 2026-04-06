Самарская область принимает участие в акции «Будь уверен! Будь здоров!»

Сегодня в регионе стартовала традиционная Всероссийская акция Росстандарта «Будь уверен! Будь здоров!», которая пройдет в Самарской области с 6 по 8 апреля и приурочена к Всемирному дню здоровья!

Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт) с привлечением подведомственных ему организации в период с 6 по 8 апреля 2026 г. проводит Всероссийскую акцию «Будь уверен! Будь здоров!» во всех федеральных округах Российской Федерации, приуроченную к Всемирному дню здоровья.

Целью мероприятия является привлечение внимания граждан нашей страны к значимости единства измерений в жизни каждого на крайне важном примере: артериальное давление является одним из ключевых показателей состояния здоровья человека, а от точности показаний тонометра, в свою очередь, зависит реальная картина состояния сердечно-сосудистой системы.

В дни акции специалисты ФБУ «Самарский ЦСМ» на базе подразделений Центра или привлеченных организаций, на безвозмездной основе будут вести прием граждан для проведения контроля выходных параметров бытовых тонометров артериального давления, используемых населением, а также дадут рекомендации по дальнейшему использованию оборудования.

В Самаре проверить домашние тонометры можно будет на базе Самарского государственного медицинского университета, по адресу пр-т К.Маркса 165Б (Клиники СамГМУ) с 9.00 до 16.00 все три дня акции.

В Сызрани проверка тонометров будет проходить по следующим адресам:

6 апреля - в здании филиала ФБУ «Самарский ЦСМ» (Новосибирская, 41)

с 9.00 до 16.00

7 апреля - Поликлиническое отделении пос. Варламово Сызранской ЦГРБ (ул. Жуковского 12) с 9.00 до 12.00

8 апреля - ГБОУ СО «Сызранский геронтопсихиатрический центр» (ул. Новосибирская 39)

В Отрадном проверить тонометры можно будет также с 9.00 до 16.00 все три дня акции на базе филиала ФБУ «Самарский ЦСМ» (ул. Физкультурников 30).

В г. Тольятти с 9.00 до 16.00 проверить тонометры можно будет по адресам:

6 апреля - ул. М.Горького,61, ГБУЗ СО "Тольяттинская городская поликлиника №2"

7 апреля - ул. А.Матросова, 19, ГБУЗ СО "Тольяттинская городская поликлиника №4"

8 апреля - ул. Ст.Разина, 12, ГБУЗ СО "Тольяттинская городская поликлиника №3"

Фото: организаторы акции