Новый дорожный сезон открыт в Самарской области 

С 1 апреля в Самарской области стартовал сезон дорожного ремонта. Одним из первых объектов, где уже начались работы, стала трасса Волжский – Курумоч – «Урал». В рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни» здесь отремонтируют 10 км дорожного покрытия. Дорога соединяет Красноглинское шоссе с федеральной трассой М-5, обеспечивая транспортную доступность международного аэропорта Курумоч и города Тольятти.

Ремонт повысит пропускную способность и безопасность на маршруте, который ежедневно используют тысячи жителей и гостей региона. На автодороге будет проведено устройство высокопрочного и долговечного покрытия из щебёночно-мастичного асфальтобетона. Подрядчик применяет особую технологию: три укладчика работают одновременно на всю ширину дороги, что позволяет создать бесшовное покрытие и избежать дефектов на стыках.

«На сегодняшний день мы выполнили фрезерование старого покрытия и уже приступили к укладке верхнего слоя асфальтобетона. После завершения укладки укрепим обочины», — пояснил заместитель директора подрядной организации Рамис Муртазин.

Всего в 2026 году в Самарской области по национальному проекту «Инфраструктура для жизни» планируется привести в нормативное состояние более 115 км автомобильных дорог регионального значения, а также улично-дорожной сети Самары и Тольятти. Запланированы работы на 76 объектах, включая участки региональных трасс, мостовые сооружения и устройство слоёв износа на 38 км дорог. Общий объём финансирования в рамках нацпроекта превысит 8 миллиардов рублей, из которых более 2 миллиардов рублей поступят из федерального бюджета.

«Перечень объектов сформирован по результатам ежегодной диагностики, которую министерство проводит с помощью собственных диагностических комплексов. Комплексы фиксируют износ, колейность и другие дефекты покрытия. На основе этих данных, а также с учётом обращений жителей составлен план ремонта», — отметил руководитель управления эксплуатации и ремонта автомобильных дорог министерства транспорта Самарской области Александр Данилов.

Реализация национального проекта «Инфраструктура для жизни» ведется по поручению Президента России Владимира Путина и находится на личном контроле губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева.

