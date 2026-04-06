Губернский фестиваль «Рожденные в сердце России» вновь объединит коллективы региона!

18 апреля при поддержке Правительства Самарской области стартует XI Губернский фестиваль самодеятельного народного творчества «Рожденные в сердце России». В этом году он посвящён Году единства народов России и 175-летию Самарской губернии. Общая тема сезона — «Единство. Добрососедство. Взаимопонимание».

В фестивале примут участие творческие коллективы из 37 муниципалитетов региона. Каждый приедет со своей программой, со своим взглядом на традицию, со своей историей — и все они сложатся в одну большую, живую картину.

Оценивать программы будут по шести номинациям: «Волжский акцент», «Семейные ценности», «Творческий эксперимент», «Мозаика жанров», а также по двум новым — «Братство народов» и «Люблю тебя, мой край родной!».

График отчётных концертов XI Губернского фестиваля «Рожденные в сердце России» будет опубликован позже.

