В «Фестивале здоровья» приняли участие более 800 жителей губернии

3 апреля в преддверии Всемирного дня здоровья в рамках социального партнерства на территории ТЦ «Мега Самара» состоялся «Фестиваль здоровья».  Мероприятие было организовано Самарским областным клиническим онкологическим диспансером при поддержке министерства здравоохранения Самарской области.  
«Фестиваль здоровья организован в рамках регионального проекта «Здоровье для каждого» национального проекта «Продолжительная и активная жизнь», который реализуется по решению Президента России Владимира Владимировича Путина и в целях профилактики заболеваний и формирования здорового образа жизни. В рамках мероприятия проводился консультативный прием профильных специалистов 10 медицинских организаций. Подобные мероприятия помогают замотивировать жителей региона следить за здоровьем и повысить информированность о профилактике и ранней диагностике хронических неинфекционных заболеваний», – рассказала заведующая отделением медицинской профилактики Самарского областного клинического онкологического диспансера Ирина Окунева. 
В ходе акции участники получили консультации врача-онколога Самарского областного онкодиспансера, врача-стоматолога Самарской областной стоматологической поликлиники, врача-дерматовенеролога Самарского областного кожно-венерологического диспансера. Также все желающие прошли экспресс-анализ крови на глюкозу, ЭКГ, маммографию, измерение веса и внутриглазного давления, консультация врача–терапевта на площадке Самарской поликлиники №1, а также проверили зрение у специалистов Самарской офтальмологической больницы им. Т.И. Ерошевского. 
Каждый посетитель смог пройти анонимное тестирование на ВИЧ на площадке Самарского центра профилактики и борьбы со СПИД, а также пройти УЗИ щитовидной железы, посетить консультацию врача–отоларинголога, сдать экспресс-анализ крови на гепатит С.
«Фестиваль здоровья – хорошая возможность бесплатно пройти врачей и узнать состояние своего здоровья. Очень удобно, что все специалисты собраны в одном месте. Стараюсь ежегодно посещать плановых специалистов и следить за своим здоровьем, рекомендую делать это всем», – поделилась участница акции Лиана. 
Специалисты напоминают о важности регулярного прохождения диспансеризации и профилактических осмотров. Благодаря регулярным профилактическим обследованиям многие заболевания возможно предотвратить или вовремя выявить. Внимательное и бережное отношение к себе – залог качественной жизни и активного долголетия.

 

Фото:   минздрав СО

