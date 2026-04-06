Самарская область готовится к проведению регионального этапа Всероссийской ярмарки трудоустройства

В медиацентре «Самара 450» состоялась пресс-конференция, посвященная Всероссийской ярмарке трудоустройства «Работа России. Время возможностей». О новых форматах и масштабе предстоящей ярмарки рассказал директор Кадрового центра «Работа России» Самарской области Александр Митюхин.

Мероприятие пройдет 17 апреля одновременно на 12 площадках – в 10 городских округах и Красноярском районе. Ярмарка станет настоящей экосистемой возможностей: профориентация, мастер-классы, встречи с представителями более чем 150 предприятий региона, которые предложат более 12 тысяч вакансий с зарплатой до 200 тысяч рублей. На главной площадке в ТК «Гудок» заработает интерактивная зона с искусственным интеллектом и VR-очками, позволяющими «примерить» профессию.

«Особое внимание мы уделяем молодежи, - отметил Александр Митюхин, - одна из задач ярмарки - профориентация. Поэтому специалисты кадрового центра организуют мастер-классы и другие активности, помогающие определиться с выбором профессии. Работодатели также стараются показать свои предприятия таким образом, чтобы заинтересовать юных посетителей, привлечь на свои вакансии».

Участники: промышленные предприятия и предприятия АПК, учреждения социальной сферы, образовательные организации высшего и среднего специального образования, которые готовят специалистов по наиболее востребованным в регионе профессиям.

Руководитель ГКУ СО ГУСЗН Самарского округа Лариса Дубровина и директор по персоналу ООО «УК Волгаэнергопром» Ольга Бухтиярова рассказали на пресс-конференции об опыте участия своих предприятий в ярмарке прошлых лет и планах на ярмарку нынешнего года.

«Мы с кадровым центром очень хорошо сотрудничаем и уже в четвертый раз будем участвовать в уникальном мероприятии - Всероссийской ярмарке трудоустройства, - прокомментировал Лариса Дубровина. - Социальная сфера очень многогранна, нам нужны специалисты по социальной работе, юристы, IT-специалисты, экономисты, психологи, реабилитологи. Конечно, важны профессионалы, но мы очень рады и новичкам. Для новых сотрудников выстроена система наставничества, есть возможность дополнительного обучения».

Группа компаний «Волгаэнергопром» - также постоянный участник ярмарки трудоустройства. И в этом году станет одной из площадок проведения ярмарки.

«В группу компаний входят как промышленные предприятия, так и сервисные и торгующие компании, в ноябре 2025 года мы открыли центр развития промышленной робототехники, - рассказала Ольга Бухтиярова. - Поэтому на ярмарке будем говорит о таких востребованных профессиях, как инженер-конструктор роботизированных комплексов, инженер-программист, инженер-электроник. Ярмарка трудоустройства - площадка для общения не только с кандидатами, которые имеют опыт, но и с большим количеством студентов. Это для нас очень ценно, мы видим свою задачу в том, чтобы популяризировать у молодежи направление, связанное с роботизацией».

Приглашаем на ярмарку всех, кто ищет работу, хочет сменить профессию или только выбирает свой путь. Программа и адреса площадок уже размещены на сайте минтруда Самарской области: clck.ru/3SnKHM.

По всем вопросам можно обратиться по телефону контакт-центра Кадрового центра «Работа России» Самарской области: 8-800-302-15-44.

