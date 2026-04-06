Я нашел ошибку
Главные новости:
Наверх
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 79.73
-0.6
EUR 92.19
-0.54
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
В «ЗИМ Галерее» откроется выставка «Мой ребенок может так же»
В самарском музее пройдут "космические" мероприятия
Сотрудники ГАИ Сергиевского района провели необычную профилактическую акцию
Весь список
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

Самарская область готовится к проведению регионального этапа Всероссийской ярмарки трудоустройства

208
В медиацентре «Самара 450» состоялась пресс-конференция, посвященная Всероссийской ярмарке трудоустройства «Работа России. Время возможностей».

В медиацентре «Самара 450» состоялась пресс-конференция, посвященная Всероссийской ярмарке трудоустройства «Работа России. Время возможностей». О новых форматах и масштабе предстоящей ярмарки рассказал директор Кадрового центра «Работа России» Самарской области Александр Митюхин. 
Мероприятие пройдет 17 апреля одновременно на 12 площадках – в 10 городских округах и Красноярском районе. Ярмарка станет настоящей экосистемой возможностей: профориентация, мастер-классы, встречи с представителями более чем 150 предприятий региона, которые предложат более 12 тысяч вакансий с зарплатой до 200 тысяч рублей. На главной площадке в ТК «Гудок» заработает интерактивная зона с искусственным интеллектом и VR-очками, позволяющими «примерить» профессию.
«Особое внимание мы уделяем молодежи, - отметил Александр Митюхин, - одна из задач ярмарки - профориентация. Поэтому специалисты кадрового центра организуют мастер-классы и другие активности, помогающие определиться с выбором профессии. Работодатели также стараются показать свои предприятия таким образом, чтобы заинтересовать юных посетителей, привлечь на свои вакансии».
Участники: промышленные предприятия и предприятия АПК, учреждения социальной сферы, образовательные организации высшего и среднего специального образования, которые готовят специалистов по наиболее востребованным в регионе профессиям.
Руководитель ГКУ СО ГУСЗН Самарского округа Лариса Дубровина и директор по персоналу ООО «УК Волгаэнергопром» Ольга Бухтиярова рассказали на пресс-конференции об опыте участия своих предприятий в ярмарке прошлых лет и планах на ярмарку нынешнего года. 
«Мы с кадровым центром очень хорошо сотрудничаем и уже в четвертый раз будем участвовать в уникальном мероприятии - Всероссийской ярмарке трудоустройства, - прокомментировал Лариса Дубровина. - Социальная сфера очень многогранна, нам нужны специалисты по социальной работе, юристы, IT-специалисты, экономисты, психологи, реабилитологи. Конечно, важны профессионалы, но мы очень рады и новичкам. Для новых сотрудников выстроена система наставничества, есть возможность дополнительного обучения». 
Группа компаний «Волгаэнергопром» - также постоянный участник ярмарки трудоустройства. И в этом году станет одной из площадок проведения ярмарки. 
«В группу компаний входят как промышленные предприятия, так и сервисные и торгующие компании, в ноябре 2025 года мы открыли центр развития промышленной робототехники, - рассказала Ольга Бухтиярова. - Поэтому на ярмарке будем говорит о таких востребованных профессиях, как инженер-конструктор роботизированных комплексов, инженер-программист, инженер-электроник. Ярмарка трудоустройства - площадка для общения не только с кандидатами, которые имеют опыт, но и с большим количеством студентов. Это для нас очень ценно, мы видим свою задачу в том, чтобы популяризировать у молодежи направление, связанное с роботизацией».
Приглашаем на ярмарку всех, кто ищет работу, хочет сменить профессию или только выбирает свой путь. Программа и адреса площадок уже размещены на сайте минтруда Самарской области: clck.ru/3SnKHM.
По всем вопросам можно обратиться по телефону контакт-центра Кадрового центра «Работа России» Самарской области: 8-800-302-15-44.

 

Фото: Минтруд Самарской области

Теги: Самара

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
  • Читайте НИАСам в Max
В центре внимания
В пятницу, 3 апреля, в ходе рабочей поездки в Самарскую область Дмитрий Григоренко посетил АВТОВАЗ. 
3 апреля 2026  20:15
Дмитрий Григоренко и Вячеслав Федорищев в Тольятти провели встречу с участниками ИЦК «Автомобилестроение»
2066
3 апреля в Самарской области работает Заместитель Председателя Правительства РФ– Руководитель Аппарата Правительства Российской Федерации Дмитрий Григоренко.
3 апреля 2026  14:35
В Самаре Дмитрий Григоренко и Вячеслав Федорищев обсудили развитие ИT-отрасли
890
В Самаре прошла двусторонняя встреча Дмитрия Григоренко и Вячеслава Федорищева
3 апреля 2026  13:48
В Самаре прошла двусторонняя встреча Дмитрия Григоренко и Вячеслава Федорищева
669
В Самарской области стартовал масштабный месячник по благоустройству
3 апреля 2026  13:16
В Самарской области стартовал масштабный месячник по благоустройству
608
В ходе личного приема граждан губернатор Вячеслав Федорищев принял решения по капремонту школы в Сызрани и адресной помощи семье участника СВО в Самаре.
2 апреля 2026  15:02
По поручению Вячеслава Федорищева в этом году в Сызрани завершат капитальный ремонт школы №26
1178
Весь список