Примите участие во Всероссийском опросе работодателей и определите будущий облик рынка труда региона

С 1 апреля по 1 июня 2026 года Министерством труда и социальной защиты Российской Федерации проводится Всероссийский опрос работодателей о перспективной кадровой потребности на семилетний период на платформе ФГБУ «ВНИИ труда» Минтруда России (https://prognoz.vcot.info/).

Цель опроса – помощь работодателям в поиске квалифицированных специалистов путём согласования их реальных потребностей с планами подготовки кадров в колледжах и вузах.

Исходя из результатов Всероссийского опроса будет разработан прогноз кадровой потребности Самарской области на 2027-2033 годы разрезе отраслей и профессионально-квалификационного состава. Прогноз же, в свою очередь, станет основой для формирования бюджетных мест в образовательные организации.

Опрос проводится ежегодно с 2023 года. Количество участников, прошедших опрос, каждый год растёт. Так, в 2025 году во Всероссийском опросе приняли участие и завершили опрос свыше 7,8 тысяч работодателей Самарской области.

На стартовой странице платформы и на сайте министерства труда, занятости и миграционной политики Самарской области (https://clck.su/avHYn) можно ознакомиться с основными правилами заполнения опросных форм, а также в личном кабинете есть возможность принять участие в бесплатном курсе обучения (https://edu-hr-prognoz.vcot.info), включающем обучающие видеоматериалы и практическую информацию по вопросам заполнения опросных форм, кадрового прогноза, применения и использования классификаторов сферы труда.

По всем возникающим вопросам можно обратиться в:

контакт-центр службы занятости населения по Самарской области по тел. 8 (800) 302-15-44;

министерство труда, занятости и миграционной политики Самарской области по тел. 8 (846) 263-70-43 (Халимуллина Диана Ильдаровна);

территориальные центры занятости населения (https://clck.su/OuzvL).

Фото – Минтруд Самарской области