Жителей Самары предупредили о новой интернет-схеме мошенников
Прием заявок на журналистский конкурс на призы Губернатора Самарской области продлен
В Самарской области спрос на репетиторов по физике вырос на 29%, а по иностранным языкам — более чем вдвое
В самарском филиале фонда «Защитники Отечества» наградили участниц фестиваля «Женское сердце России»
В Самаре более тысячи домов передали фонду капремонта
В Самаре назвали 13 площадок «Тотального диктанта» — 2026
В Тольятти полицейские совместно с общественниками провели рейды по местам концентрации молодежи
30-летняя жительница Самары стала жертвой мошенников, потеряв более 30 тысяч рублей
Самарский зоопарк расскажет о животных в космосе
В самарском музее "Заварка" состоится первое детское занятие из нового цикла «Садовые истории»
В «ЗИМ Галерее» откроется выставка «Мой ребенок может так же»
Гастроэнтеролог дала советы по мягкой адаптации организма после соблюдения поста

Соблюдение поста не создает сильной нагрузки на организм, однако после него могут возникнуть некоторые расстройства пищеварения. Врач-гастроэнтеролог клиники «К+31» на улице Лобачевского Евгения Клиппенштейн дала 8 апреля «Известиям» рекомендации о том, как безопасно вернуться к привычному рациону.

«За недели ограничений пищеварительная система адаптируется к другому рациону питания, зачастую более «легкому» с преобладанием растительного компонента. Микробиота кишечника, отвечающая в том числе за наш иммунитет, требует бережного перехода от ограничений во время Великого Поста. Внезапный «рывок» к привычному меню — мясо, жирные блюда, сладости — может спровоцировать вздутие, диарею либо запор, вызвать диспептические жалобы у пациента (боль в области желудка, чувство раннего насыщения после еды)», — пояснила эксперт.

В первые дни после поста рекомендуется начинать с теплой воды, травяного чая, овощных блюд, кисломолочных продуктов, а также нежирного мяса (курица, индейка) и рыбы.

Питание должно быть небольшими порциями три-четыре раза в день, переедать не стоит. Например, полезно включать в рацион нежирный кефир или йогурт без добавок, запеченные фрукты (яблоки, груши).

Хорошим дополнением станут тушеные овощи или крупы с небольшим количеством растительного или сливочного масла, добавила специалист. Обычно к концу первой недели после выхода из поста организм возвращается к обычному ритму и базовому рациону.

