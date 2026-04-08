Гастроэнтеролог дала советы по мягкой адаптации организма после соблюдения поста

Соблюдение поста не создает сильной нагрузки на организм, однако после него могут возникнуть некоторые расстройства пищеварения. Врач-гастроэнтеролог клиники «К+31» на улице Лобачевского Евгения Клиппенштейн дала 8 апреля «Известиям» рекомендации о том, как безопасно вернуться к привычному рациону.

«За недели ограничений пищеварительная система адаптируется к другому рациону питания, зачастую более «легкому» с преобладанием растительного компонента. Микробиота кишечника, отвечающая в том числе за наш иммунитет, требует бережного перехода от ограничений во время Великого Поста. Внезапный «рывок» к привычному меню — мясо, жирные блюда, сладости — может спровоцировать вздутие, диарею либо запор, вызвать диспептические жалобы у пациента (боль в области желудка, чувство раннего насыщения после еды)», — пояснила эксперт.

В первые дни после поста рекомендуется начинать с теплой воды, травяного чая, овощных блюд, кисломолочных продуктов, а также нежирного мяса (курица, индейка) и рыбы.

Питание должно быть небольшими порциями три-четыре раза в день, переедать не стоит. Например, полезно включать в рацион нежирный кефир или йогурт без добавок, запеченные фрукты (яблоки, груши).

Хорошим дополнением станут тушеные овощи или крупы с небольшим количеством растительного или сливочного масла, добавила специалист. Обычно к концу первой недели после выхода из поста организм возвращается к обычному ритму и базовому рациону.