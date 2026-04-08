Я нашел ошибку
Главные новости:
Жителей Самары предупредили о новой интернет-схеме мошенников
Прием заявок на журналистский конкурс на призы Губернатора Самарской области продлен
В Самарской области спрос на репетиторов по физике вырос на 29%, а по иностранным языкам — более чем вдвое
В самарском филиале фонда «Защитники Отечества» наградили участниц фестиваля «Женское сердце России»
В Самаре более тысячи домов передали фонду капремонта
В Самаре назвали 13 площадок «Тотального диктанта» — 2026
В Тольятти полицейские совместно с общественниками провели рейды по местам концентрации молодежи
30-летняя жительница Самары стала жертвой мошенников, потеряв более 30 тысяч рублей
Наверх
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 78.75
0.02
EUR 91.03
0.03
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
Весь список
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

Когда у школьников летние каникулы в 2026 году: календарь отдыха

172
Уже скоро школьники отправятся на летние каникулы 2026 года. По рекомендации Минпросвещения отдых продлится 97 дней. О том, когда начнутся каникулы, кто начнет отдыхать позже и какие дополнительные выходные ожидают подростков в четвертой четверти, — в материале URA.RU.

Единого для всей страны школьного календаря не существует — каждое образовательное учреждение на основе рекомендаций Министерства просвещения и собственных локальных условий формирует учебный график. Однако существуют типовые даты, которых чаще всего придерживаются школы в России, особенно государственные и муниципальные. 

Весенние каникулы входят в обязательные перерывы учебного года для учеников большинства школ и традиционно приходятся на конец марта — начало апреля. Летние каникулы начинаются в конце мая.

Четвертая четверть школьников в 2026 году длится с 6 апреля по 26 мая. Тем не менее школы имеют право вносить изменения в график каникул, руководствуясь рекомендациями Минпросвещения, поэтому точные даты могут отличаться.

Для учащихся девятых и одиннадцатых классов срок окончания учебного года определяется расписанием государственной итоговой аттестации. Чтобы узнать точные даты завершения четвертой четверти и других учебных периодов, следует обратиться к официальному сайту учебного заведения.

Какое расписание школьных каникул на 2026 год

Минпросвещения рекомендует школам, работающим по четвертной системе обучения, приступить к летним каникулам с 27 мая. В образовательных учреждениях, применяющих триместровую систему, также рекомендовано установить каникулы с 27 мая. Эта система обучения распространена в Москве, Санкт-Петербурге и ряде других регионов и предполагает деление учебного года на шесть модулей с периодами отдыха между ними.

По рекомендациям ведомства, летние каникулы в 2025–2026 учебном году должны продлиться с 27 мая по 31 августа 2026 года. Всего летом школьники будете отдыхать 92 дня. Для учащихся 9-х и 11-х классов окончание учебы будет зависеть от расписания Государственной итоговой аттестации. 

Какие дополнительные выходные дни у школьников в 4 четверти 

В соответствии с общероссийским календарем выходных дней учащиеся будут отдыхать 1 мая (День весны и труда) и 9 мая (День Победы). Школы вправе вносить изменения в расписание каникул и других периодов, учитывая внутренние графики работы, погодные условия и эпидемиологическую обстановку.

Почему хотят сократить летние каникулы

В ноябре 2025 года Ольга Ярославская, занимающая пост уполномоченного по правам ребенка в Москве, выступила с инициативой преобразовать июнь в учебный месяц и уменьшить продолжительность летних каникул с трех до двух месяцев. Как отмечается в ее предложении, в июне учащиеся могли бы уделять время предметам творческой направленности, таким как труд, музыка, рисование, физическая культура, а также заниматься проектной и внеурочной деятельностью.

При этом предполагается уменьшение количества уроков с семи-восьми до шести в день. Реализация данного предложения потребует корректировки сроков проведения ЕГЭ, подчеркивается в сообщении. На данный момент об изменения в расписании летних каникул не сообщается. Минпросвещения рекомендует начать каникулы с 27 мая, при этом оставляя за школами право вносить изменения в расписание.

 

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
  • Читайте НИАСам в Max
В центре внимания
Вячеслав Федорищев поздравил сотрудников военных комиссариатов
8 апреля 2026  10:11
180
7 апреля 2026  23:04
В Самарской области объявлена ракетная опасность
2811
7 апреля 2026  16:58
738
7 апреля 2026  13:21
483
7 апреля 2026  13:17
374
Весь список