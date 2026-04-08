Когда у школьников летние каникулы в 2026 году: календарь отдыха

Уже скоро школьники отправятся на летние каникулы 2026 года. По рекомендации Минпросвещения отдых продлится 97 дней. О том, когда начнутся каникулы, кто начнет отдыхать позже и какие дополнительные выходные ожидают подростков в четвертой четверти, — в материале URA.RU.

Единого для всей страны школьного календаря не существует — каждое образовательное учреждение на основе рекомендаций Министерства просвещения и собственных локальных условий формирует учебный график. Однако существуют типовые даты, которых чаще всего придерживаются школы в России, особенно государственные и муниципальные.

Весенние каникулы входят в обязательные перерывы учебного года для учеников большинства школ и традиционно приходятся на конец марта — начало апреля. Летние каникулы начинаются в конце мая.

Четвертая четверть школьников в 2026 году длится с 6 апреля по 26 мая. Тем не менее школы имеют право вносить изменения в график каникул, руководствуясь рекомендациями Минпросвещения, поэтому точные даты могут отличаться.

Для учащихся девятых и одиннадцатых классов срок окончания учебного года определяется расписанием государственной итоговой аттестации. Чтобы узнать точные даты завершения четвертой четверти и других учебных периодов, следует обратиться к официальному сайту учебного заведения.

Какое расписание школьных каникул на 2026 год

Минпросвещения рекомендует школам, работающим по четвертной системе обучения, приступить к летним каникулам с 27 мая. В образовательных учреждениях, применяющих триместровую систему, также рекомендовано установить каникулы с 27 мая. Эта система обучения распространена в Москве, Санкт-Петербурге и ряде других регионов и предполагает деление учебного года на шесть модулей с периодами отдыха между ними.

По рекомендациям ведомства, летние каникулы в 2025–2026 учебном году должны продлиться с 27 мая по 31 августа 2026 года. Всего летом школьники будете отдыхать 92 дня. Для учащихся 9-х и 11-х классов окончание учебы будет зависеть от расписания Государственной итоговой аттестации.

Какие дополнительные выходные дни у школьников в 4 четверти

В соответствии с общероссийским календарем выходных дней учащиеся будут отдыхать 1 мая (День весны и труда) и 9 мая (День Победы). Школы вправе вносить изменения в расписание каникул и других периодов, учитывая внутренние графики работы, погодные условия и эпидемиологическую обстановку.

Почему хотят сократить летние каникулы

В ноябре 2025 года Ольга Ярославская, занимающая пост уполномоченного по правам ребенка в Москве, выступила с инициативой преобразовать июнь в учебный месяц и уменьшить продолжительность летних каникул с трех до двух месяцев. Как отмечается в ее предложении, в июне учащиеся могли бы уделять время предметам творческой направленности, таким как труд, музыка, рисование, физическая культура, а также заниматься проектной и внеурочной деятельностью.

При этом предполагается уменьшение количества уроков с семи-восьми до шести в день. Реализация данного предложения потребует корректировки сроков проведения ЕГЭ, подчеркивается в сообщении. На данный момент об изменения в расписании летних каникул не сообщается. Минпросвещения рекомендует начать каникулы с 27 мая, при этом оставляя за школами право вносить изменения в расписание.