Более 4,7  млн пассажиров отправились со станций Куйбышевской железной дороги за январь-март 2026 года

В январе-марте со станций Куйбышевской железной дороги в поездки отправились более 4,7 млн пассажиров, что на 4,3% больше, чем за аналогичный период прошлого года. В том числе в пригородном сообщении перевезено более 3,6 млн пассажиров (+5,3%), в дальнем следовании более 1 млн пассажиров (+1,1%).

Пассажирооборот на Куйбышевской железной дороге в январе-марте 2026 года составил 1 млрд пасс-км, что на 0,7% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. В пригородном сообщении пассажирооборот вырос на 10,8%, составив почти 200 млн пасс-км, в дальнем следовании – 944 млн пасс-км (-2,8%).