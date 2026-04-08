Предприниматели губернии презентовали бизнес-проекты в сфере креативных индустрий

70 представителей креативных индустрий Самарской области завершили 3-недельный образовательный курс и приступили к защите своих бизнес-проектов перед экспертной комиссией. Выпускники обучающей программы представили самые разнообразные проекты: в сфере дизайна, гастрономии, арт-индустрии и др.

Обучающая программа для креативных индустрий проводится областным минэкономразвития и региональным центром «Мой бизнес». Она дает предпринимателям необходимые знания и навыки для настройки успешных бизнес-процессов. Кроме того, выпускники программы получают доступ к участию в конкурсе грантов для креативных индустрий. В этом году сумма грантовой поддержки увеличена до 750 тысяч рублей.

«В Самарской области мы активно развиваем направление креативных индустрий, расширяем перечень инструментов поддержки таких проектов. Наш обучающий курс, а затем и грантовый конкурс – большой шаг для поддержки творческих предпринимателей региона. За два года 51 предприниматель уже получил финансовую поддержку на общую сумму 25 млн рублей», - прокомментировала руководитель департамента развития предпринимательства минэкономразвития и инвестиций Самарской области Лариса Названова.

Проект, который широко известен не только в Самарской области, но и за её пределами, представил Игорь Шадрин, руководитель театра «Пластилиновый дождь». В настоящее время у театра нет собственного светового оборудования для проведения выступлений, оно арендуется. На средства гранта Шадрин планирует закупить собственный комплект оборудования, что снизит затраты и увеличит доходы организации. «Обучающий курс позволил по-новому рассмотреть нашу деятельность, привнести новые идеи, сформировать новое видение. Это очень полезно и важно. Приглашенные спикеры не только отметились высоким профессионализмом, но и качественной подачей материала. А темы лекций затрагивали действительно нужные аспекты нашей работы», - подвел итоги обучения Игорь Шадрин.

Предприниматель Анна Агаршева руководит в Самаре мультиформатной площадкой для проведения концертов и торжеств. Она рассказала о своем проекте и о планах по его улучшению. «Сейчас зал окупается на выходных мероприятиях, но не дает прибыли. Мы планируем сделать загрузку круглогодичной под мероприятия разного формата. Для этого хотим улучшить техническое оснащение, закупить профессиональное звуковое оборудования, модернизировать нашу площадку, чтобы сделать её еще более комфортной и функциональной», - делится Анна Агаршева.

Бизнесу в сфере креативных индустрий, как перспективному сектору экономики, сегодня уделяется особое внимание. Как отмечал губернатор Вячеслав Федорищев, креативная экономика - это основа успешного развития, и за последние годы вклад сектора в развитие области растет. Вместе с этим необходимо усиливать и поддержку этой категории предпринимателей.

В центрах «Мой бизнес» Самарской области и на портале mybiz63.ru предприниматели из сферы креативных индустрий могут воспользоваться различными инструментами господдержки: содействие в продвижении продукции, участие в тематических региональных и федеральных выставках, информационно-консультационная поддержка. Меры поддержки реализуются по нацпроекту «Эффективная и конкурентная экономика».

Фото: департамент информационной политики СО