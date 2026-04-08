Предприниматели губернии презентовали бизнес-проекты в сфере креативных индустрий

Я нашел ошибку
Главные новости:
«Единая Россия» дала старт мероприятиям «Силы России». В юбилейном, пятом сезоне, который продлится до августа, организуют площадки для занятий людей с инвалидностью и семей с детьми.
Спортивный марафон «Единой России» объединит более миллиона человек
Новая медтехника для Тольяттинской больницы № 5 приобретена за счёт средств облбюджета, выделенных по решению губернатора региона Вячеслава Федорищева.
В Тольяттинской больнице № 5 работает новый компьютерный томограф
На 56-м году жизни скончался Морозов Валерий Евгеньевич – врач-гинеколог, хирург, заведующий гинекологическим отделением Самарской горбольницы №7, сообщает пресс-служба минздрава СО.
Умер известный самарский врач-гинеколог, хирург Валерий Морозов
Проект «Многодетная Россия» приглашает семьи в новый сезон Всероссийского спортивного фестиваля «Здоровая семья — сильная Россия» в 2026 году.
«Здоровая семья — сильная Россия»: стартовал новый сезон Всероссийского спортивного фестиваля 
Забег в Самаре состоится 19 апреля. Трасса пройдет вдоль набережной реки Волги, мимо достопримечательностей города.
«Космический полумарафон»: более 3,5 тысяч человек уже зарегистрировались на забег в Самаре
Температура воздуха 9 апреля в Самаре ночью +7, +9°С, днем +10, +12°С.
9 апреля в регионе ожидается дождь, местами гроза, до +14°С
В Самаре стартовала подготовка девяти официальных городских пляжей к летнему сезону. Об этом 7 апреля Иван Носков доложил на оперативном совещании в облправительстве.
Для маломобильных граждан установят новые спуски на пляжах Самары
Губернатор Вячеслав Федорищев провел очередное заседание антитеррористической комиссии в Самарской области, в повестку которого были включены актуальные вопросы антитеррористической защищенности объектов транспортной инфраструктуры и промышленного комплек
Вячеслав Федорищев провел заседание антитеррористической комиссии по безопасности объектов критически важной инфраструктуры
Наверх
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 78.75
0.02
EUR 91.03
0.03
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
Самарский зоопарк расскажет о животных в космосе
В самарском музее "Заварка" состоится первое детское занятие из нового цикла «Садовые истории»
В «ЗИМ Галерее» откроется выставка «Мой ребенок может так же»
Весь список
  • Персональные данные
Бизнес Вклады, Кредиты, Кредитные карты Электронные устройства Интернет и коммуникации Налоги Наука Нацпроекты Новости компаний Промышленное производство Сельское хозяйство Транспорт Финансы и Банки Финансовые технологии Интернет технологии

Предприниматели губернии презентовали бизнес-проекты в сфере креативных индустрий

159
70 представителей креативных индустрий Самарской области завершили 3-недельный образовательный курс и приступили к защите своих бизнес-проектов перед экспертной комиссией. Выпускники обучающей программы представили самые разнообразные проекты: в сфере дизайна, гастрономии, арт-индустрии и др. 
Обучающая программа для креативных индустрий проводится областным минэкономразвития и региональным центром «Мой бизнес». Она дает предпринимателям необходимые знания и навыки для настройки успешных бизнес-процессов. Кроме того, выпускники программы получают доступ к участию в конкурсе грантов для креативных индустрий. В этом году сумма грантовой поддержки увеличена до 750 тысяч рублей.
«В Самарской области мы активно развиваем направление креативных индустрий, расширяем перечень инструментов поддержки таких проектов. Наш обучающий курс, а затем и грантовый конкурс – большой шаг для поддержки творческих предпринимателей региона. За два года 51 предприниматель уже получил финансовую поддержку на общую сумму 25 млн рублей», - прокомментировала руководитель департамента развития предпринимательства минэкономразвития и инвестиций Самарской области Лариса Названова. 
Проект, который широко известен не только в Самарской области, но и за её пределами, представил Игорь Шадрин, руководитель театра «Пластилиновый дождь». В настоящее время у театра нет собственного светового оборудования для проведения выступлений, оно арендуется. На средства гранта Шадрин планирует закупить собственный комплект оборудования, что снизит затраты и увеличит доходы организации. «Обучающий курс позволил по-новому рассмотреть нашу деятельность, привнести новые идеи, сформировать новое видение. Это очень полезно и важно. Приглашенные спикеры не только отметились высоким профессионализмом, но и качественной подачей материала. А темы лекций затрагивали действительно нужные аспекты нашей работы», - подвел итоги обучения Игорь Шадрин.
Предприниматель Анна Агаршева руководит в Самаре мультиформатной площадкой для проведения концертов и торжеств. Она рассказала о своем проекте и о планах по его улучшению. «Сейчас зал окупается на выходных мероприятиях, но не дает прибыли. Мы планируем сделать загрузку круглогодичной под мероприятия разного формата. Для этого хотим улучшить техническое оснащение, закупить профессиональное звуковое оборудования, модернизировать нашу площадку, чтобы сделать её еще более комфортной и функциональной», - делится Анна Агаршева.
Бизнесу в сфере креативных индустрий, как перспективному сектору экономики, сегодня уделяется особое внимание. Как отмечал губернатор Вячеслав Федорищев, креативная экономика - это основа успешного развития, и за последние годы вклад сектора в развитие области растет. Вместе с этим необходимо усиливать и поддержку этой категории предпринимателей.
В центрах «Мой бизнес» Самарской области и на портале mybiz63.ru предприниматели из сферы креативных индустрий могут воспользоваться различными инструментами господдержки: содействие в продвижении продукции, участие в тематических региональных и федеральных выставках, информационно-консультационная поддержка. Меры поддержки реализуются по нацпроекту «Эффективная и конкурентная экономика».

 

Фото:   департамент информационной политики СО

Теги: Самара

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
  • Читайте НИАСам в Max
В центре внимания
Вячеслав Федорищев поздравил сотрудников военных комиссариатов
8 апреля 2026  10:11
Вячеслав Федорищев поздравил сотрудников военных комиссариатов
264
в Самарской области объявлена ракетная опасность
7 апреля 2026  23:04
В Самарской области объявлена ракетная опасность
2887
Во вторник, 7 апреля, губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев провел оперативное совещание. Одним из ключевых вопросов повестки стала подготовка пляжей и мест массового отдыха у воды к купальному сезону.
7 апреля 2026  16:58
На оперативном совещании при губернаторе обсудили подготовку пляжей и мест массового отдыха у воды
807
Дополнительный общественный транспорт подадут после матча в Самаре 7 апреля
7 апреля 2026  13:21
Дополнительный общественный транспорт подадут после матча в Самаре 7 апреля
526
Более 300 тонн мусора вывезли городские службы после районных субботников в Самаре
7 апреля 2026  13:17
Более 300 тонн мусора вывезли городские службы после районных субботников в Самаре
400
Весь список