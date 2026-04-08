Сотрудниками Сызранского ЛО МВД России на транспорте пресечен незаконный сбыт крупной партии наркотиков

«Единая Россия» дала старт мероприятиям «Силы России». В юбилейном, пятом сезоне, который продлится до августа, организуют площадки для занятий людей с инвалидностью и семей с детьми.
Спортивный марафон «Единой России» объединит более миллиона человек
Новая медтехника для Тольяттинской больницы № 5 приобретена за счёт средств облбюджета, выделенных по решению губернатора региона Вячеслава Федорищева.
В Тольяттинской больнице № 5 работает новый компьютерный томограф
На 56-м году жизни скончался Морозов Валерий Евгеньевич – врач-гинеколог, хирург, заведующий гинекологическим отделением Самарской горбольницы №7, сообщает пресс-служба минздрава СО.
Умер известный самарский врач-гинеколог, хирург Валерий Морозов
Проект «Многодетная Россия» приглашает семьи в новый сезон Всероссийского спортивного фестиваля «Здоровая семья — сильная Россия» в 2026 году.
«Здоровая семья — сильная Россия»: стартовал новый сезон Всероссийского спортивного фестиваля 
Забег в Самаре состоится 19 апреля. Трасса пройдет вдоль набережной реки Волги, мимо достопримечательностей города.
«Космический полумарафон»: более 3,5 тысяч человек уже зарегистрировались на забег в Самаре
Температура воздуха 9 апреля в Самаре ночью +7, +9°С, днем +10, +12°С.
9 апреля в регионе ожидается дождь, местами гроза, до +14°С
В Самаре стартовала подготовка девяти официальных городских пляжей к летнему сезону. Об этом 7 апреля Иван Носков доложил на оперативном совещании в облправительстве.
Для маломобильных граждан установят новые спуски на пляжах Самары
Губернатор Вячеслав Федорищев провел очередное заседание антитеррористической комиссии в Самарской области, в повестку которого были включены актуальные вопросы антитеррористической защищенности объектов транспортной инфраструктуры и промышленного комплек
Вячеслав Федорищев провел заседание антитеррористической комиссии по безопасности объектов критически важной инфраструктуры
Самарский зоопарк расскажет о животных в космосе
В самарском музее "Заварка" состоится первое детское занятие из нового цикла «Садовые истории»
В «ЗИМ Галерее» откроется выставка «Мой ребенок может так же»
Закон Криминал Происшествия Советы юриста

Сотрудниками Сызранского ЛО МВД России на транспорте пресечен незаконный сбыт крупной партии наркотиков

В рамках оперативно-профилактической операции «Чистое поколение – 2026» сотрудники Сызранского ЛО МВД России на транспорте выявили 47-летнего жителя г. Сызрани, подозреваемого в незаконном обороте наркотических средств.

В ходе реализации оперативной информации транспортными полицейскими выявлен гражданин, у которого в мобильном телефоне обнаружена переписка с неустановленным лицом, с фотографией местонахождения оборудованного тайника с запрещенным веществом.
В ходе осмотра изображенной на фото деревянной разрушенной постройки вблизи железнодорожных путей сотрудники полиции обнаружили тайник, в котором находилось два свертка.
По результатам проведенного исследования установлено, что в одном свертке наркотическое средство является «героин» массой более 96 грамм, в другом – «метадон» массой свыше 137 граммов, что является особо крупным размером. 
Подозреваемый намеревался расфасовать и незаконно сбыть на территории региона содержимое свертков, распределяя запрещенные вещества по тайникам-закладкам, используя сеть Интернет.
Следственным отделением Сызранского ЛО МВД России на транспорте в отношении подозреваемого и неустановленного лица возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, ч. 5 ст. 228.1 УК РФ (Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные сбыт или пересылка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества).
Максимальное наказание, предусмотренное санкциями данной статьи, – пожизненное лишение свободы, сообщает пресс-служба Сызранского ЛО МВД России на транспорте.


Фото предоставлено пресс-службой Сызранского ЛО МВД России на транспорте

В Сызрани для людей старшего поколения (55+) начались бесплатные занятия спортом. На территории ТОС «Сызранская Лука» стартовал проект «Ритмичными шагами - к ЗОЖ».
В Сызрани для людей старшего поколения (55+) начались бесплатные занятия спортом. На территории ТОС «Сызранская Лука» стартовал проект «Ритмичными шагами... Общество
В ходе личного приема граждан губернатор Вячеслав Федорищев принял решения по капремонту школы в Сызрани и адресной помощи семье участника СВО в Самаре.
В ходе личного приема граждан губернатор Вячеслав Федорищев принял решения по капремонту школы в Сызрани и адресной помощи семье участника СВО в Самаре. Политика
В Сызрани на базе физкультурно-оздоровительного центра (ФОК) "Надежда" состоялись тренировочные пожарно-тактические учения.
В Сызрани на базе физкультурно-оздоровительного центра (ФОК) "Надежда" состоялись тренировочные пожарно-тактические учения. Общество
Вячеслав Федорищев поздравил сотрудников военных комиссариатов
в Самарской области объявлена ракетная опасность
Во вторник, 7 апреля, губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев провел оперативное совещание. Одним из ключевых вопросов повестки стала подготовка пляжей и мест массового отдыха у воды к купальному сезону.
На оперативном совещании при губернаторе обсудили подготовку пляжей и мест массового отдыха у воды
Дополнительный общественный транспорт подадут после матча в Самаре 7 апреля
Более 300 тонн мусора вывезли городские службы после районных субботников в Самаре
