Сотрудниками Сызранского ЛО МВД России на транспорте пресечен незаконный сбыт крупной партии наркотиков

В рамках оперативно-профилактической операции «Чистое поколение – 2026» сотрудники Сызранского ЛО МВД России на транспорте выявили 47-летнего жителя г. Сызрани, подозреваемого в незаконном обороте наркотических средств.

В ходе реализации оперативной информации транспортными полицейскими выявлен гражданин, у которого в мобильном телефоне обнаружена переписка с неустановленным лицом, с фотографией местонахождения оборудованного тайника с запрещенным веществом.

В ходе осмотра изображенной на фото деревянной разрушенной постройки вблизи железнодорожных путей сотрудники полиции обнаружили тайник, в котором находилось два свертка.

По результатам проведенного исследования установлено, что в одном свертке наркотическое средство является «героин» массой более 96 грамм, в другом – «метадон» массой свыше 137 граммов, что является особо крупным размером.

Подозреваемый намеревался расфасовать и незаконно сбыть на территории региона содержимое свертков, распределяя запрещенные вещества по тайникам-закладкам, используя сеть Интернет.

Следственным отделением Сызранского ЛО МВД России на транспорте в отношении подозреваемого и неустановленного лица возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, ч. 5 ст. 228.1 УК РФ (Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные сбыт или пересылка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества).

Максимальное наказание, предусмотренное санкциями данной статьи, – пожизненное лишение свободы, сообщает пресс-служба Сызранского ЛО МВД России на транспорте.



