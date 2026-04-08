«Театральный Олимп»: очный этап городского конкурса стартовал в Самаре

В Самаре стартовал очный этап городского конкурса театрального искусства «Театральный Олимп». В течение двух дней на сцене выступят 13 творческих коллективов из учреждений дополнительного образования и культуры города. Конкурс проходит ежегодно, центр «Крылатый» проводит его третий год.



Конкурс проводится по номинациям: драматический театр, кукольный театр, музыкальный театр, музыкально-литературная композиция, оригинальный жанр (цирковое искусство, клоунада, акробатика, жонглирование, иллюзия), художественное чтение и агитбригада. Приглашение на очный этап получили те, кто успешно прошёл дистанционный отбор.



Свои спектакли представляют образцовый театр кукол юного актёра «Аленький цветочек», театральная студия «Телу время!», коллектив «Острова», ЦТ «Восход», студия «Теорикон», детский музыкальный театр-студия «Школа звёзд» и студия «Коллизия». Также выступят образцовый детский камерный театр «Доброе утро!», студии «Зеркало», «Изумруд», детский драматический театр - младшая группа «Хлопушка», театр «Так и быть!» и студия «Вдох-выдох».



Награждение и гала-концерт победителей состоятся 14 апреля. Итоги конкурса будут опубликованы на официальном сайте Центра: https://cvr-krilatiy.minobr63.ru/ и в сообществе ВКонтакте: https://vk.com/cvrkrilatiy.

Лучшие работы пройдут в региональный этап.

