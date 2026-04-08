«Единая Россия» дала старт мероприятиям «Силы России». В юбилейном, пятом сезоне, который продлится до августа, организуют площадки для занятий людей с инвалидностью и семей с детьми.
Спортивный марафон «Единой России» объединит более миллиона человек
Новая медтехника для Тольяттинской больницы № 5 приобретена за счёт средств облбюджета, выделенных по решению губернатора региона Вячеслава Федорищева.
В Тольяттинской больнице № 5 работает новый компьютерный томограф
На 56-м году жизни скончался Морозов Валерий Евгеньевич – врач-гинеколог, хирург, заведующий гинекологическим отделением Самарской горбольницы №7, сообщает пресс-служба минздрава СО.
Умер известный самарский врач-гинеколог, хирург Валерий Морозов
Проект «Многодетная Россия» приглашает семьи в новый сезон Всероссийского спортивного фестиваля «Здоровая семья — сильная Россия» в 2026 году.
«Здоровая семья — сильная Россия»: стартовал новый сезон Всероссийского спортивного фестиваля 
Забег в Самаре состоится 19 апреля. Трасса пройдет вдоль набережной реки Волги, мимо достопримечательностей города.
«Космический полумарафон»: более 3,5 тысяч человек уже зарегистрировались на забег в Самаре
Температура воздуха 9 апреля в Самаре ночью +7, +9°С, днем +10, +12°С.
9 апреля в регионе ожидается дождь, местами гроза, до +14°С
В Самаре стартовала подготовка девяти официальных городских пляжей к летнему сезону. Об этом 7 апреля Иван Носков доложил на оперативном совещании в облправительстве.
Для маломобильных граждан установят новые спуски на пляжах Самары
Губернатор Вячеслав Федорищев провел очередное заседание антитеррористической комиссии в Самарской области, в повестку которого были включены актуальные вопросы антитеррористической защищенности объектов транспортной инфраструктуры и промышленного комплек
Вячеслав Федорищев провел заседание антитеррористической комиссии по безопасности объектов критически важной инфраструктуры
«Театральный Олимп»: очный этап городского конкурса стартовал в Самаре

В Самаре стартовал очный этап городского конкурса театрального искусства «Театральный Олимп». В течение двух дней на сцене выступят 13 творческих коллективов из учреждений дополнительного образования и культуры города. Конкурс проходит ежегодно, центр «Крылатый» проводит его третий год.

Конкурс проводится по номинациям: драматический театр, кукольный театр, музыкальный театр, музыкально-литературная композиция, оригинальный жанр (цирковое искусство, клоунада, акробатика, жонглирование, иллюзия), художественное чтение и агитбригада. Приглашение на очный этап получили те, кто успешно прошёл дистанционный отбор.

Свои спектакли представляют образцовый театр кукол юного актёра «Аленький цветочек», театральная студия «Телу время!», коллектив «Острова», ЦТ «Восход», студия «Теорикон», детский музыкальный театр-студия «Школа звёзд» и студия «Коллизия». Также выступят образцовый детский камерный театр «Доброе утро!», студии «Зеркало», «Изумруд», детский драматический театр - младшая группа «Хлопушка», театр «Так и быть!» и студия «Вдох-выдох».

Награждение и гала-концерт победителей состоятся 14 апреля. Итоги конкурса будут опубликованы на официальном сайте Центра: https://cvr-krilatiy.minobr63.ru/ и в сообществе ВКонтакте: https://vk.com/cvrkrilatiy.
Лучшие работы пройдут в региональный этап.

 

Фото:   пресс-служба администрации Самары

Вячеслав Федорищев поздравил сотрудников военных комиссариатов
8 апреля 2026  10:11
Вячеслав Федорищев поздравил сотрудников военных комиссариатов
264
в Самарской области объявлена ракетная опасность
7 апреля 2026  23:04
В Самарской области объявлена ракетная опасность
2887
Во вторник, 7 апреля, губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев провел оперативное совещание. Одним из ключевых вопросов повестки стала подготовка пляжей и мест массового отдыха у воды к купальному сезону.
7 апреля 2026  16:58
На оперативном совещании при губернаторе обсудили подготовку пляжей и мест массового отдыха у воды
807
Дополнительный общественный транспорт подадут после матча в Самаре 7 апреля
7 апреля 2026  13:21
Дополнительный общественный транспорт подадут после матча в Самаре 7 апреля
526
Более 300 тонн мусора вывезли городские службы после районных субботников в Самаре
7 апреля 2026  13:17
Более 300 тонн мусора вывезли городские службы после районных субботников в Самаре
400
Весь список