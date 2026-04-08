45 проектов из Самары претендуют на получение грантов конурса «Дом культуры»

«Единая Россия» дала старт мероприятиям «Силы России». В юбилейном, пятом сезоне, который продлится до августа, организуют площадки для занятий людей с инвалидностью и семей с детьми.
Спортивный марафон «Единой России» объединит более миллиона человек
Новая медтехника для Тольяттинской больницы № 5 приобретена за счёт средств облбюджета, выделенных по решению губернатора региона Вячеслава Федорищева.
В Тольяттинской больнице № 5 работает новый компьютерный томограф
На 56-м году жизни скончался Морозов Валерий Евгеньевич – врач-гинеколог, хирург, заведующий гинекологическим отделением Самарской горбольницы №7, сообщает пресс-служба минздрава СО.
Умер известный самарский врач-гинеколог, хирург Валерий Морозов
Проект «Многодетная Россия» приглашает семьи в новый сезон Всероссийского спортивного фестиваля «Здоровая семья — сильная Россия» в 2026 году.
«Здоровая семья — сильная Россия»: стартовал новый сезон Всероссийского спортивного фестиваля 
Забег в Самаре состоится 19 апреля. Трасса пройдет вдоль набережной реки Волги, мимо достопримечательностей города.
«Космический полумарафон»: более 3,5 тысяч человек уже зарегистрировались на забег в Самаре
Температура воздуха 9 апреля в Самаре ночью +7, +9°С, днем +10, +12°С.
9 апреля в регионе ожидается дождь, местами гроза, до +14°С
В Самаре стартовала подготовка девяти официальных городских пляжей к летнему сезону. Об этом 7 апреля Иван Носков доложил на оперативном совещании в облправительстве.
Для маломобильных граждан установят новые спуски на пляжах Самары
Губернатор Вячеслав Федорищев провел очередное заседание антитеррористической комиссии в Самарской области, в повестку которого были включены актуальные вопросы антитеррористической защищенности объектов транспортной инфраструктуры и промышленного комплек
Вячеслав Федорищев провел заседание антитеррористической комиссии по безопасности объектов критически важной инфраструктуры
Самарский зоопарк расскажет о животных в космосе
В самарском музее "Заварка" состоится первое детское занятие из нового цикла «Садовые истории»
В «ЗИМ Галерее» откроется выставка «Мой ребенок может так же»
45 проектов из Самары претендуют на получение грантов конурса «Дом культуры»

Самарские общественные организации и учреждения культуры заявили 45 проектов на грантовый конкурс «Дом культуры», запущенный компанией «Логика молока» совместно с администрацией города Самары.

Самарские общественные организации и учреждения культуры заявили 45 проектов на грантовый конкурс «Дом культуры», запущенный компанией «Логика молока» совместно с администрацией города Самары. Следующим этапом станет проведение независимой экспертизы и онлайн-защиты финалистов, а победители будут объявлены в мае 2026 года.

«Конкурс «Дом культуры» стал важной площадкой для развития социокультурных инициатив в Самаре. Для учреждений и некоммерческих организаций это не только ценный опыт презентации проектов и возможность получить финансирование, но и шанс расширить горизонты своей деятельности. Каждый проект создан с душой и любовью к нашему городу, и я искренне желаю всем удачи на защите. Благодарю компанию «Логика молока» за партнёрство», – сказал глава города Самары Иван Носков.

Среди заявок из Самары 26 поступило в номинации «Места» — это проекты, направленные на создание и восстановление общественных пространств. Еще 13 проектов поступило в номинации «События» — она объединяет инициативы по проведению различных мероприятий. Номинация «Истории» включила 6 проектов из Самары — это документальные и медиапроекты для сохранения локального культурного и исторического наследия.

Например, библиотека № 2 Самарской муниципальной информационно-библиотечной системы представил на конкурс проект «Лаборатория цифровой иллюстрации «Сказки города на Волге». По задумке авторов, участники под руководством профессионального писателя придумают и напишут свои сказки о Самаре, а затем вместе с дизайнером создадут к ним цифровые иллюстрации. Централизованная система детских библиотек заявила на конкурс проект детского библиомобиля «заЧИТАТЕЛЬный маршрут» — он направлен на обеспечение доступа детей и подростков к бесплатным библиотечным услугам в отдалённых микрорайонах Самары. Также на конкурс поступил музыкально-просветительский проект «Песни наших родителей» — инициатива Самарского концертного духового оркестра.

Всего из трех регионов, принимающих участие в конкурсе, поступило 133 заявки. Их подали также некоммерческие организации и учреждения культуры Казани и Кемерово. Все проекты направлены на реализацию социокультурных инициатив. Напомним, общий объём грантового фонда составляет 30 млн рублей. Размер одного гранта — от 500 тысяч до 3 млн рублей.

 

Фото:   пресс-служба администрации Самары

