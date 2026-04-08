45 проектов из Самары претендуют на получение грантов конурса «Дом культуры»

Самарские общественные организации и учреждения культуры заявили 45 проектов на грантовый конкурс «Дом культуры», запущенный компанией «Логика молока» совместно с администрацией города Самары. Следующим этапом станет проведение независимой экспертизы и онлайн-защиты финалистов, а победители будут объявлены в мае 2026 года.



«Конкурс «Дом культуры» стал важной площадкой для развития социокультурных инициатив в Самаре. Для учреждений и некоммерческих организаций это не только ценный опыт презентации проектов и возможность получить финансирование, но и шанс расширить горизонты своей деятельности. Каждый проект создан с душой и любовью к нашему городу, и я искренне желаю всем удачи на защите. Благодарю компанию «Логика молока» за партнёрство», – сказал глава города Самары Иван Носков.



Среди заявок из Самары 26 поступило в номинации «Места» — это проекты, направленные на создание и восстановление общественных пространств. Еще 13 проектов поступило в номинации «События» — она объединяет инициативы по проведению различных мероприятий. Номинация «Истории» включила 6 проектов из Самары — это документальные и медиапроекты для сохранения локального культурного и исторического наследия.



Например, библиотека № 2 Самарской муниципальной информационно-библиотечной системы представил на конкурс проект «Лаборатория цифровой иллюстрации «Сказки города на Волге». По задумке авторов, участники под руководством профессионального писателя придумают и напишут свои сказки о Самаре, а затем вместе с дизайнером создадут к ним цифровые иллюстрации. Централизованная система детских библиотек заявила на конкурс проект детского библиомобиля «заЧИТАТЕЛЬный маршрут» — он направлен на обеспечение доступа детей и подростков к бесплатным библиотечным услугам в отдалённых микрорайонах Самары. Также на конкурс поступил музыкально-просветительский проект «Песни наших родителей» — инициатива Самарского концертного духового оркестра.



Всего из трех регионов, принимающих участие в конкурсе, поступило 133 заявки. Их подали также некоммерческие организации и учреждения культуры Казани и Кемерово. Все проекты направлены на реализацию социокультурных инициатив. Напомним, общий объём грантового фонда составляет 30 млн рублей. Размер одного гранта — от 500 тысяч до 3 млн рублей.

