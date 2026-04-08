Я нашел ошибку
Главные новости:
Наверх
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 78.75
0.02
EUR 91.03
0.03
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

Пушкинской картой с начала 2026 года воспользовались более 3 тысяч самарцев

175
В Самаре подвели промежуточные итоги работы проекта «Пушкинская карта» по итогам первого квартала 2026 года.

В Самаре подвели промежуточные итоги работы проекта «Пушкинская карта» по итогам первого квартала 2026 года. Всего ее возможностями за это время воспользовались более 3 тысяч жителей Самары. Среди театров подростки и молодежь больше всего посещали «Камерную сцену», «Самарскую площадь» и театр для детей и молодежи «Мастерская». Среди музеев лидерами стали Детская картинная галерея, музей «Самара Космическая» и музей им. Эльдара Рязанова.

«Пушкинская карта — один из самых масштабных и успешных проектов в сфере культурного просвещения молодежи за последние несколько лет. Для школьников и студентов это возможность в течение года бесплатно посетить спектакли в наших театрах, увидеть новые выставки в музеях или сходить в кино на российские фильмы. Более того, пользуясь картой, они учатся распоряжаться собственными средствами и планировать свой досуг. Городские учреждения культуры, в свою очередь, стараются включать в программу Пушкинской карты самые интересные для молодежи мероприятия. Важно эту работу продолжить и как можно быстрее включить в программу премьерные события», – отметил глава города Самары Иван Носков.

В апреле в городских театрах Самары доступно более 50 показов постановок по Пушкинской карте. Например, театр для детей и молодежи «Мастерская» покажет спектакли «Леди Макбет», представленный публике в 2025 году, и впервые – драму о столкновении мечты и реальности «Трамвай “Желание”». В театре «Камерная сцена» по Пушкинской карте можно также посетить спектакли по произведениям А.С. Пушкина «Капитанская дочка», «Недоросль», «Метель», «Станционный смотритель». Также по карте будет доступен спектакль «Мать солдата» 6 и 8 мая, накануне Дня Победы. «Самарская площадь» к праздничной дате покажет «Историю 9Б» и «Красное вино Победы».

В кинотеатрах Самары по Пушкинской карте сейчас можно посмотреть военную драму «Малыш», рассказывающую о молодом парне из Донецка, который мечтал о славе музыканта, но принял решение идти добровольцем на фронт. Фильм доступен в Центре российской кинематографии «Художественный» им. Т.А. Ивановой, кинотеатрах New Cinema, «Киномакс-Самара», Мягком кинотеатре в ТЦ «Гудок» и «Космопорт», «Пять звезд – Самара», «Самара», «Синема 5 Эль Рио», «Синема Парк Хаус», «Алмаз Синема Амбар» и «Точка Синема».

Неиспользованные средства не переносятся на следующий год, а обнуляются 31 декабря. Снять наличные или оплатить иные покупки, помимо билетов на культурные события, невозможно. 

 

Фото:   пресс-служба администрации Самары

Теги: Самара

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
