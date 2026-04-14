Специалисты «РКС-Самара» меняют изношенный участок канализационного коллектора на улице Литвинова

При поддержке правительства Самарской области начинает работу XI Губернский фестиваль самодеятельного народного творчества «Рожденные в сердце России».
Пропавшую в Самарской области трехлётнюю девочку нашли в соседней деревне
Из-за повышенных сбросов ГЭС в Самарской области начались подтопления
Самбисты из Самарской области завоевали право участия в первенстве мира
Самарская область обменяется опытом с коллегами из других регионов
Самарцы стали активнее интересоваться покупкой автомобилей с пробегом — спрос вырос на 11%
«Монетка» открыла первые магазины в Самарской области
Резидентами технопарка «Жигулёвская долина» станут 10 инновационных проектов
Специалисты «РКС-Самара» приступили к плановой замене изношенного участка канализационного коллектора по улице Литвинова. Это позволит повысить надёжность водоотведения для жителей Кировского района. Работы ведутся в соответствии с инвестпрограммой на текущий год.

Предстоит заменить участок магистрального трубопровода водоотведения диаметром 800 мм и длиной 802 метра. Перекладка ведётся на глубине 4–5 метров открытым способом, так как технические условия не позволяют провести замену бестраншейно.

Помимо нового трубопровода, проект предусматривает реконструкцию и строительство 17 смотровых колодцев. Современные материалы обеспечат высокий срок технического обслуживания сети и герметичность системы.

На время перекладки коллектора движение транспорта по улице Литвинова закрыто на участке от улицы Конструктивной до улицы Лиственной. Организована временная схема объезда, автомобилистов просят учитывать это при планировании маршрута. Компания приносит извинения за временные неудобства.

«РКС-Самара» предупреждают самарцев о плановых ремонтах на сетях водоснабжения и водоотведения с 14 по 16 апреля
10 апреля 2026, 15:57
«РКС-Самара» проведут очередные ремонтно-профилактические работы в Самаре на предстоящей неделе
«РКС-Самара» предупреждают самарцев о плановых ремонтах на сетях водоснабжения и водоотведения с 14 по 16 апреля
Специалисты «РКС-Самара» заменили затвор на трубопроводе крупного диаметра – 800 мм.
09 апреля 2026, 14:39
«РКС-Самара» автоматизировали систему водоснабжения части Кировского района
Специалисты «РКС-Самара» заменили затвор на трубопроводе крупного диаметра – 800 мм.
В I квартале 2026 года абоненты «РКС-Самара» установили более 20 000 приборов учёта.
08 апреля 2026, 14:13
Жители Самары активно устанавливают приборы учёта воды
В I квартале 2026 года абоненты «РКС-Самара» установили более 20 000 приборов учёта.
Вопросы эффективности работы Правительства Самарской области в условиях складывающейся экономики обсудили на оперативном совещании в понедельник, 13 апреля.
13 апреля 2026  21:32
Вячеслав Федорищев обновляет бюджетную политику в Самарской области
В понедельник, 13 апреля, на оперативном совещании в областном правительстве Вячеслав Федорищев рассмотрел обращения граждан, которые поступили через мессенджер МАКС и по другим каналам связи.
13 апреля 2026  20:19
Вячеслав Федорищев рассмотрел обращения граждан на оперативном совещании в правительстве
В понедельник, 13 апреля, на оперативном совещании под председательством губернатора Вячеслава Федорищева обсудили результаты реализации программы «Мастер спорта» в регионе в 2025 году.
13 апреля 2026  18:56
Вячеслав Федорищев подвел итоги программы «Мастер спорта» и поставил задачи по ее обновлению
Температурные испытания тепловых сетей в Железнодорожном районе, части Ленинского и Октябрьского районов проведут в Самаре
13 апреля 2026  12:11
Температурные испытания тепловых сетей в Железнодорожном районе, части Ленинского и Октябрьского районов проведут в Самаре
В Самаре вводят особый противопожарный режим с 15 апреля по 31 октября
13 апреля 2026  11:24
В Самаре вводят особый противопожарный режим с 15 апреля по 31 октября
