Специалисты «РКС-Самара» меняют изношенный участок канализационного коллектора на улице Литвинова

Специалисты «РКС-Самара» приступили к плановой замене изношенного участка канализационного коллектора по улице Литвинова. Это позволит повысить надёжность водоотведения для жителей Кировского района. Работы ведутся в соответствии с инвестпрограммой на текущий год.

Предстоит заменить участок магистрального трубопровода водоотведения диаметром 800 мм и длиной 802 метра. Перекладка ведётся на глубине 4–5 метров открытым способом, так как технические условия не позволяют провести замену бестраншейно.

Помимо нового трубопровода, проект предусматривает реконструкцию и строительство 17 смотровых колодцев. Современные материалы обеспечат высокий срок технического обслуживания сети и герметичность системы.

На время перекладки коллектора движение транспорта по улице Литвинова закрыто на участке от улицы Конструктивной до улицы Лиственной. Организована временная схема объезда, автомобилистов просят учитывать это при планировании маршрута. Компания приносит извинения за временные неудобства.