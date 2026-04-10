«РКС-Самара» проведут очередные ремонтно-профилактические работы в Самаре на предстоящей неделе

10 апреля 2026 года под председательством Магомедсалама Магомедова и Игоря Буренкова состоялся ежегодный семинар-совещание с заместителями глав регионов ПФО.
Под руководством Магомедсалама Магомедова и Игоря Буренкова обсудили нацполитику в ПФО до 2036 года
В преддверии Дня космонавтики, 65-летия полета Ю.А. Гагарина – первого полета человека в космос в школах Самарской области прошел 10-й Гагаринский урок «Космос – это мы».
В образовательных учреждениях региона в Неделю космоса провели гагаринские уроки
10 апреля 2026 года в Координационном центре Правительства РФ состоялась торжественная церемония награждения победителей Национальной премии «Наш вклад».
Самарские предприятия среди победителей Национальной премии «Наш вклад»
9 апреля глава Самары Иван Носков присоединился к воспитанникам Центра детского творчества «Младость»: для них организовали мастер-класс по пасхальной росписи яиц в художественной мастерской «В лавке у Шабаева».
Иван Носков: «Важно напоминать детям о традициях и вере через творчество»
12 апреля, православные верующие отметят Светлую Пасху. В ночь накануне праздника в храмах областной столицы пройдут торжественные богослужения. Митрополит Самарский и Новокуйбышевский Феодосий возглавит службу в Софийском соборе, она начнется в 23:30.
В храмах Самары пройдут Пасхальные богослужения
Учащиеся более чем из 30 стран примут участие в ММО-60 – одном из самых престижных научных соревнований для юных химиков со всего мира.
Школьница из Самары представит Россию на Международной Менделеевской олимпиаде по химии
10 апреля в Историческом парке состоялось по-настоящему масштабное событие, объединившее историю, культуру и лучшие традиции российской и региональной сцены.
Самарский исторический парк: торжественное открытие выставки «150 артистов. СТД» 
По информации Приволжского УГМС ночью и утром 11 апреля местами в Самарской области ожидается туман с ухудшением видимости 500 метров и менее.
Ночью и утром 11 апреля в регионе будет туманно
В образовательных учреждениях региона в Неделю космоса провели гагаринские уроки
Фестиваль «Веснушка – 2026» подводит итоги конкурсных концертных мероприятий
Музей Эльдара Рязанова запускает просветительский проект «Берегись кино»
«РКС-Самара» проведут очередные ремонтно-профилактические работы в Самаре на предстоящей неделе

«РКС-Самара» предупреждают самарцев о плановых ремонтах на сетях водоснабжения и водоотведения с 14 по 16 апреля

«РКС-Самара» предупреждают жителей о плановых ремонтах на сетях водоснабжения и водоотведения. Мы сообщаем адреса возможных отключений заранее и просим сделать запас воды.

14 апреля
В связи с ремонтными работами на НСП №34 с 10:00 до 12:59 будет отключено ХВС по адресам: ул. Перекопская, 5, 5А.

Для переврезки новой водопроводной линии диаметром 300 мм с 09:00 до 21:00 будет отключено ХВС по адресам: пр. Кирова, 73.1, 73.2, 73А, 73.3, 73.4; Льговский пер., 6.

В связи с проведением работ по переврезке для строительства нового дома с 22:00 14 апреля до 07:00 15 апреля будет отключено ХВС по адресам: ул. Радонежского, 7, 9; ул. Мичурина, 68, 70, 72, 74, 78, 80; ул. Челюскинцев, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 19, 23, 25, 32; пр. Ленина, 5, 7, 9, 11, 15, 17; ул. Луначарского, 12, 14А; Автобусный проезд, 5; пр. Масленникова, 4.

16 апреля
В связи с врезкой задвижки диаметром 300 мм с 10:00 16 апреля до 01:00 17 апреля будет отключено ХВС по адресу: ОАО «Весна».

В связи с ремонтными работами на НСП №15А/3 с 09:00 до 15:00 будет отключено ХВС по адресам: пр. Карла Маркса, 483-491; ул. Черемшанская, 246, 248, 254, 258.

Информация о ремонтно-профилактических работах и отключаемых от водоснабжения адресах - предварительная. В течение недели список работ может быть скорректирован.

Теги: РКС-Самара Самара

Специалисты «РКС-Самара» заменили затвор на трубопроводе крупного диаметра – 800 мм.
09 апреля 2026, 14:39
«РКС-Самара» автоматизировали систему водоснабжения части Кировского района
Специалисты «РКС-Самара» заменили затвор на трубопроводе крупного диаметра – 800 мм.
В I квартале 2026 года абоненты «РКС-Самара» установили более 20 000 приборов учёта.
08 апреля 2026, 14:13
Жители Самары активно устанавливают приборы учёта воды
В I квартале 2026 года абоненты «РКС-Самара» установили более 20 000 приборов учёта.
«РКС-Самара» предупреждают, что  с 7 по 9 апреля во время плановых ремонтных работ возможны отключения воды по ряду адресов.
03 апреля 2026, 15:49
«РКС-Самара»: с 7 по 9 апреля в Самаре будут проводиться ремонтно-профилактические работы
«РКС-Самара» предупреждают, что  с 7 по 9 апреля во время плановых ремонтных работ возможны отключения воды по ряду адресов.
Пробный пуск фонтанов в Самаре запланирован с 25 апреля
10 апреля 2026  13:51
Пробный пуск фонтанов в Самаре запланирован с 25 апреля
Иван Носков рассказал о промежуточных итогах генеральной уборки Самары
10 апреля 2026  13:08
Иван Носков рассказал о промежуточных итогах генеральной уборки Самары
В ночь на 10 апреля еще раз объявляли ракетную опасность в Самарской области
10 апреля 2026  09:21
В ночь на 10 апреля еще раз объявляли ракетную опасность в Самарской области
Губернатор Вячеслав Федорищев сообщил, что на территории Самарской области объявлена РАКЕТНАЯ ОПАСНОСТЬ.
9 апреля 2026  23:29
В Самарском регионе объявлена РАКЕТНАЯ ОПАСНОСТЬ
Более 150 гектаров городских парков готовят к летнему сезону в Самаре
9 апреля 2026  11:41
Более 150 гектаров городских парков готовят к летнему сезону в Самаре
