«РКС-Самара» проведут очередные ремонтно-профилактические работы в Самаре на предстоящей неделе

«РКС-Самара» предупреждают жителей о плановых ремонтах на сетях водоснабжения и водоотведения. Мы сообщаем адреса возможных отключений заранее и просим сделать запас воды.

14 апреля

В связи с ремонтными работами на НСП №34 с 10:00 до 12:59 будет отключено ХВС по адресам: ул. Перекопская, 5, 5А.

Для переврезки новой водопроводной линии диаметром 300 мм с 09:00 до 21:00 будет отключено ХВС по адресам: пр. Кирова, 73.1, 73.2, 73А, 73.3, 73.4; Льговский пер., 6.

В связи с проведением работ по переврезке для строительства нового дома с 22:00 14 апреля до 07:00 15 апреля будет отключено ХВС по адресам: ул. Радонежского, 7, 9; ул. Мичурина, 68, 70, 72, 74, 78, 80; ул. Челюскинцев, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 19, 23, 25, 32; пр. Ленина, 5, 7, 9, 11, 15, 17; ул. Луначарского, 12, 14А; Автобусный проезд, 5; пр. Масленникова, 4.

16 апреля

В связи с врезкой задвижки диаметром 300 мм с 10:00 16 апреля до 01:00 17 апреля будет отключено ХВС по адресу: ОАО «Весна».

В связи с ремонтными работами на НСП №15А/3 с 09:00 до 15:00 будет отключено ХВС по адресам: пр. Карла Маркса, 483-491; ул. Черемшанская, 246, 248, 254, 258.

Информация о ремонтно-профилактических работах и отключаемых от водоснабжения адресах - предварительная. В течение недели список работ может быть скорректирован.