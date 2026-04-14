В регионе начинается большой смотр народного творчества

При поддержке правительства Самарской области начинает работу XI Губернский фестиваль самодеятельного народного творчества «Рожденные в сердце России». В этом году он посвящён Году единства народов России и 175-летию Самарской губернии. Общая тема – в «Единство. Добрососедство. Взаимопонимание».

Масштабный народный фестиваль стартует в Сызрани: торжественное открытие состоится 18 апреля, в 13:00, в Драматическом театре имени А.Н. Толстого.

В фестивале принимают участие лучшие самодеятельные творческие коллективы из 37 муниципалитетов региона. Каждый готовит свою программу, раскрывает традиции своего народа, делится историей малой родины и рассказывает о своих земляках, которые жили и живут так, что с них хочется брать пример.

Оценивать выступления будут по шести номинациям: «Волжский акцент», «Семейные ценности», «Творческий эксперимент», «Мозаика жанров», а также по двум новым – «Братство народов» и «Люблю тебя, мой край родной!».

«Это самый масштабный фестиваль народного творчества в нашем регионе. Фестиваль способствуют не только сохранению культурных традиций, но и созданию атмосферы единства среди участников и зрителей. Для творческих жителей губернии – это уникальный шанс проявить себя, поделиться своим талантом», – говорит министр культуры Самарской области Ирина Калягина.

Художественный руководитель фестиваля – Марк Григорьевич Левянт, председатель Самарского отделения Союза композиторов России, народный артист России. Председатель жюри фестиваля – Юрий Михайлович Паршин, доцент, заведующий кафедрой режиссуры театрализованных представлений и праздников театрального факультета Самарского государственного института культуры, заслуженный работник культуры РФ.

В этом году площадками фестиваля станут культурно-досуговые учреждения и театры 11 муниципальных образований региона: фестивальная программа пройдет в шести городах – Сызрани, Отрадном, Чапаевске, Тольятти, Новокуйбышевске, Самаре – и в пяти сёлах: Челно-Вершины, Борское, Сергиевск, Большая Глушица, Красный Яр.

Участников также будут отмечать специальными дипломами и ценными призами в следующих категориях: «Самый юный участник фестиваля»; «Старейшина фестиваля»; «За сохранение традиций»; «За лучшее исполнение репертуара гражданской и героико-патриотической тематики»; «За лучшую интерпретацию песенного фольклора Самарской области». Церемония награждения и Гала-концерт пройдут в конце 2026 года.

Учредитель – министерство культуры Самарской области, организатор – ГБУК «Агентство социокультурных технологий» при поддержке правительства Самарской области.

Фото: минкульт СО