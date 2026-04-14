В регионе начинается большой смотр народного творчества

Я нашел ошибку
Главные новости:
Обслуживающие организации Тольятти не выполнили рекомендации «ЭнергосбыТ Плюс» по прохождению температурных испытаний.
«ЭнергосбыТ Плюс» выявил многочисленные нарушения со стороны УК Тольятти по прохождению температурных испытаний
По версии следствия, в 1992 году в Тольятти супруги, являющиеся руководителями риелторского агентства, создали преступное сообщество и осуществляли руководство преступной организацией.
В Самарской области группа «черных риелторов» предстанет перед судом 
С конца 2025 года врач-терапевт Абдул Хайдаров ведет прием взрослых жителей города Отрадного.
«Земский доктор»: к коллективу Отраднеской горбольницы присоединился молодой специалист - врач-терапевт Абдул Хайдаров
По информации Росводресурсов и филиала ПАО «РусГидро», Жигулевская ГЭС осуществляет повышенные сбросы воды.
ГУ МЧС СО: повышенные сбросы воды с Жигулевской ГЭС
14 апреля в ГКУ СО «Центр по делам ГО, ПБ и ЧС»  поступила информация о ДТП на 15 километре автодороги Приволжье – Хворостянка.
В Приволжском районе на автодороге  Приволжье – Хворостянка в ДТП пострадал водитель ВАЗ – 2110
Российское общество «Знание» открыло новый сезон Всероссийской родительской гостиной.
В Самарской области стартовал новый сезон Всероссийской родительской гостиной от Общества «Знание»
Во вторник, 14 апреля, губернатор Вячеслав Федорищев провел очередное заседание штаба по безаварийному пропуску паводковых вод на территории Самарской области.
Вячеслав Федорищев дал поручения по минимизации последствий паводка
Температура воздуха 15 апреля в Самаре ночью +9, +11°С, днем +17, +19°С.
15 апреля в регионе местами дождь, возможна гроза, до +19°
Наверх
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 76.25
-0.72
EUR 89.14
-0.87
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

В регионе начинается большой смотр народного творчества

283
При поддержке правительства Самарской области начинает работу XI Губернский фестиваль самодеятельного народного творчества «Рожденные в сердце России».

При поддержке правительства Самарской области начинает работу XI Губернский фестиваль самодеятельного народного творчества «Рожденные в сердце России». В этом году он посвящён Году единства народов России и 175-летию Самарской губернии. Общая тема – в  «Единство. Добрососедство. Взаимопонимание».
Масштабный народный фестиваль стартует в Сызрани: торжественное открытие состоится 18 апреля, в 13:00, в Драматическом театре имени А.Н. Толстого.
В фестивале принимают участие лучшие самодеятельные творческие коллективы из 37 муниципалитетов региона. Каждый готовит свою программу, раскрывает традиции своего народа, делится историей малой родины и рассказывает о своих земляках, которые жили и живут так, что с них хочется брать пример. 
Оценивать выступления будут по шести номинациям: «Волжский акцент», «Семейные ценности», «Творческий эксперимент», «Мозаика жанров», а также по двум новым – «Братство народов» и «Люблю тебя, мой край родной!».
«Это самый  масштабный фестиваль народного творчества в нашем регионе. Фестиваль способствуют не только сохранению культурных традиций, но и созданию атмосферы единства среди участников и зрителей.  Для творческих жителей губернии  – это уникальный шанс проявить себя, поделиться своим талантом», – говорит министр культуры Самарской области Ирина Калягина.
Художественный руководитель фестиваля – Марк Григорьевич Левянт, председатель Самарского отделения Союза композиторов России, народный артист России. Председатель жюри фестиваля – Юрий Михайлович Паршин, доцент, заведующий кафедрой режиссуры театрализованных представлений и праздников театрального факультета Самарского государственного института культуры, заслуженный работник культуры РФ.
В этом году площадками фестиваля станут культурно-досуговые учреждения и театры 11 муниципальных образований региона: фестивальная программа пройдет в шести городах – Сызрани, Отрадном, Чапаевске, Тольятти, Новокуйбышевске, Самаре – и в пяти сёлах: Челно-Вершины, Борское, Сергиевск, Большая Глушица, Красный Яр.
Участников также будут отмечать специальными дипломами и ценными призами в следующих категориях: «Самый юный участник фестиваля»; «Старейшина фестиваля»; «За сохранение традиций»; «За лучшее исполнение репертуара гражданской и героико-патриотической тематики»; «За лучшую интерпретацию песенного фольклора Самарской области». Церемония награждения и Гала-концерт пройдут в конце 2026 года. 
Учредитель – министерство культуры Самарской области, организатор – ГБУК «Агентство социокультурных технологий» при поддержке правительства Самарской области.

 

Фото:   минкульт СО

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
  • Читайте НИАСам в Max
В центре внимания
Во вторник, 14 апреля, губернатор Вячеслав Федорищев провел очередное заседание штаба по безаварийному пропуску паводковых вод на территории Самарской области.
14 апреля 2026  17:19
14 апреля 2026  17:19
Вячеслав Федорищев дал поручения по минимизации последствий паводка
204
Вопросы эффективности работы Правительства Самарской области в условиях складывающейся экономики обсудили на оперативном совещании в понедельник, 13 апреля.
13 апреля 2026  21:32
13 апреля 2026  21:32
Вячеслав Федорищев обновляет бюджетную политику в Самарской области
685
В понедельник, 13 апреля, на оперативном совещании в областном правительстве Вячеслав Федорищев рассмотрел обращения граждан, которые поступили через мессенджер МАКС и по другим каналам связи.
13 апреля 2026  20:19
13 апреля 2026  20:19
Вячеслав Федорищев рассмотрел обращения граждан на оперативном совещании в правительстве
663
В понедельник, 13 апреля, на оперативном совещании под председательством губернатора Вячеслава Федорищева обсудили результаты реализации программы «Мастер спорта» в регионе в 2025 году.
13 апреля 2026  18:56
13 апреля 2026  18:56
Вячеслав Федорищев подвел итоги программы «Мастер спорта» и поставил задачи по ее обновлению
653
Температурные испытания тепловых сетей в Железнодорожном районе, части Ленинского и Октябрьского районов проведут в Самаре
13 апреля 2026  12:11
13 апреля 2026  12:11
Температурные испытания тепловых сетей в Железнодорожном районе, части Ленинского и Октябрьского районов проведут в Самаре
1076
Весь список