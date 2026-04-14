При поддержке правительства Самарской области начинает работу XI Губернский фестиваль самодеятельного народного творчества «Рожденные в сердце России».
В регионе начинается большой смотр народного творчества
Пропавшую в Самарской области трехлётнюю девочку нашли в соседней деревне
Пропавшую в Самарской области трехлётнюю девочку нашли в соседней деревне
Из-за повышенных сбросов ГЭС в Самарской области начались подтопления
Из-за повышенных сбросов ГЭС в Самарской области начались подтопления
Самбисты из Самарской области завоевали право участия в первенстве мира
Самбисты из Самарской области завоевали право участия в первенстве мира
Самарская область обменяется опытом с коллегами из других регионов
Самарская область обменяется опытом с коллегами из других регионов
Самарцы стали активнее интересоваться покупкой автомобилей с пробегом — спрос вырос на 11%
Самарцы стали активнее интересоваться покупкой автомобилей с пробегом — спрос вырос на 11%
«Монетка» открыла первые магазины в Самарской области
«Монетка» открыла первые магазины в Самарской области
Резидентами технопарка «Жигулёвская долина» станут 10 инновационных проектов
Резидентами технопарка «Жигулёвская долина» станут 10 инновационных проектов
71% жителей Самары не откажутся от стрижки даже при оптимизации бюджета

224
71% жителей Самары не откажутся от стрижки даже при оптимизации бюджета

Большинство жителей Самары (71%) не готовы отказаться от стрижек вне зависимости от состояния личного бюджета. Средний чек на услуги красоты в городе составляет 3 600 рублей в месяц, при этом 43% опрошенных за последний год стали тратить на уход за собой больше. Таковы данные опроса Авито Услуг.

Что остается в приоритете

Стрижка оказалась самой устойчивой статьей бюджета на красоту у жителей Самары — от неё не готовы отказаться 71% опрошенных. Следующие по приоритетности — окрашивание волос и маникюр и педикюр (по 26% опрошенных не исключают их из списка ни при каких условиях). Замыкают список уход за бровями и ресницами (19%), уход за телом (15%) и СПА-процедуры (3%).

Сколько тратят

Средний ежемесячный чек жителя Самары на услуги специалистов красоты — 3 600 рублей. 43% опрошенных в городе за последний год увеличили траты на красоту, и только 17% их скорректировали в меньшую сторону.

Избирательность вместо отказа

Те, кто пересмотрел расходы, в большинстве своём не отказались от услуг — они стали точнее выбирать формат. 30% обращаются к мастерам на дому или в локальные салоны, 12% перешли на более бюджетные варианты той же услуги. 8% готовы ради выгодной цены ехать в другой город.

По категориям: 48% выбрали более доступный формат стрижки и укладки, 37% — маникюра и педикюра, 22% — окрашивания волос.

Тренд подтверждает платформа

«Люди не отказываются от привычных процедур — они становятся более вдумчивыми в выборе: следят за акциями, выбирают мастеров на дому, пробуют новые форматы. Показательный пример — японский маникюр: спрос на него вырос на 43%. Это щадящий формат без агрессивных покрытий, который отвечает сразу двум запросам — на натуральность и на разумную цену», — комментирует данные в целом по России Игорь Санников, руководитель бизнес-направления «Красота и здоровье» на Авито Услугах.

Как выбирают мастера

Главный критерий для 53% жителей Самары — соотношение цены и качества. Удобное расположение важно для 40%, личное знакомство с мастером — для 29%.

Температурные испытания тепловых сетей в Железнодорожном районе, части Ленинского и Октябрьского районов проведут в Самаре
В Самаре вводят особый противопожарный режим с 15 апреля по 31 октября
