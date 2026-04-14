Более 50 школьников стали участниками проекта «ГИС-Дети» в Самаре

Телеканал «Самара-ГИС» совместно с Центром внешкольной работы «Крылатый» и школой блогеров и журналистов «Твой путь» запустили образовательный проект для юнкоров. Всего в нем принимают участие 54 школьника от 10 до 15 лет, которые прошли предварительный отбор.

Под руководством специалистов они приступили к занятиям по журналистике, операторскому искусству и монтажу. Первые работы юнкоров уже вышли в эфире «Самара-ГИС» и опубликованы в соцсетях телеканала. В ближайшее время можно будет увидеть первую программу из нового цикла «Как стать космонавтом», посвящённого 65-летию первого полёта человека в космос.

Отметим, что следить за ходом проекта «ГИС-Дети», а также за новостями телеканала «Самара-ГИС» можно в эфире телеканала на сайте samaragis.ru/ и в социальных сетях телеканала.