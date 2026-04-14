Представители Самарской области примут участие в V Съезде Российского общества «Знание»

17 апреля в Национальном центре «Россия» состоится Съезд Российского общества «Знание». Соберутся более 300 делегатов и гостей из всех регионов страны — общественные и государственные деятели, представители госкорпораций и научного сообщества, лекторы и партнеры организации. Среди них — председатель регионального отделения просветительской организации, ректор Самарского национального исследовательского университета имени академика С.П. Королева Владимир Богатырев, доцент кафедры Философия и социально-гуманитарные науки Самарского государственного технического университета Егор Макаров. В программе обсуждение актуальных вопросов работы просветительской организации, обмен опытом, обсуждение векторов дальнейшего развития и вручение наград.

«За пять лет, прошедшие с момента перезагрузки Общества «Знание», была проделана большая работа, чтобы сделать просвещение доступным для каждого. Сегодня наша инфраструктура охватывает всю страну: мы открываем новые Дома Знаний, создаем наблюдательные советы в регионах, постоянно расширяем географию присутствия. Видя огромный запрос на достоверные и объективные знания о России за рубежом, мы активно наращиваем международное сотрудничество. Уже открыли представительства в Абхазии и Южной Осетии, активно работаем в Таджикистане, где функционируют наши лектории, реализуем совместные планы с Белоруссией по проведению совместных мероприятий», — отметил генеральный директор Общества «Знание» Максим Древаль.

Центральным событием Съезда станет пленарное заседание, где генеральный директор Общества «Знание» Максим Древаль представит отчет деятельности организации. К участию приглашены Министр просвещения Российской Федерации Сергей Кравцов, советник Президента Российской Федерации Елена Ямпольская, заместитель Министра науки и высшего образования Российской Федерации Ольга Петрова, а также Министр просвещения Республики Абхазия Хана Гунба. Модератор Съезда — первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Любовь Глебова.

В рамках Съезда пройдет торжественная церемония вручения наград Президента Российской Федерации и Российского общества «Знание» почетным просветителям и партнерам организации.

Деловую программу Съезда составят выступления делегатов и открытый диалог. Среди намеченных для обсуждения делегатами тем: ключевые вызовы просветительской деятельности в России, развитие и поддержка русского языка, задачи, приуроченные к Году единства народов России, и многое другое. Выступить в деловой программе приглашены: глава Чувашской Республики Олег Николаев, заместитель генерального директора по персоналу Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом» Татьяна Терентьева, российский ученый, доктор политических наук, главный научный сотрудник Института этнологии и антропологии РАН Владимир Зорин, Председатель Синодального миссионерского отдела, архиепископ Зеленоградский, член научно-методического совета Российского общества «Знание» владыка Савва (Сергей Тутунов), ректор Бурятского государственного университета, председатель регионального отделения Российского общества «Знание» Алдар Дамдинов, учитель истории школы № 854 г. Москвы, амбассадор Российского общества «Знание» Александр Оджо и другие эксперты.