При поддержке правительства Самарской области начинает работу XI Губернский фестиваль самодеятельного народного творчества «Рожденные в сердце России».
В регионе начинается большой смотр народного творчества
Пропавшую в Самарской области трехлётнюю девочку нашли в соседней деревне
Пропавшую в Самарской области трехлётнюю девочку нашли в соседней деревне
Из-за повышенных сбросов ГЭС в Самарской области начались подтопления
Из-за повышенных сбросов ГЭС в Самарской области начались подтопления
Самбисты из Самарской области завоевали право участия в первенстве мира
Самбисты из Самарской области завоевали право участия в первенстве мира
Самарская область обменяется опытом с коллегами из других регионов
Самарская область обменяется опытом с коллегами из других регионов
Самарцы стали активнее интересоваться покупкой автомобилей с пробегом — спрос вырос на 11%
Самарцы стали активнее интересоваться покупкой автомобилей с пробегом — спрос вырос на 11%
«Монетка» открыла первые магазины в Самарской области
«Монетка» открыла первые магазины в Самарской области
Резидентами технопарка «Жигулёвская долина» станут 10 инновационных проектов
Резидентами технопарка «Жигулёвская долина» станут 10 инновационных проектов
Самарский зоопарк расскажет о морских свинках
В Самаре в «Заварке» состоится лекция «Что такое реставрация?»
В ГУ МВД России по Самарской области прошел традиционный субботник
Представители Самарской области примут участие в V Съезде Российского общества «Знание»

Представители Самарской области примут участие в V Съезде Российского общества «Знание»

17 апреля в Национальном центре «Россия» состоится Съезд Российского общества «Знание». Соберутся более 300 делегатов и гостей из всех регионов страны — общественные и государственные деятели, представители госкорпораций и научного сообщества, лекторы и партнеры организации. Среди них — председатель регионального отделения просветительской организации, ректор Самарского национального исследовательского университета имени академика С.П. Королева Владимир Богатырев, доцент кафедры Философия и социально-гуманитарные науки Самарского государственного технического университета Егор Макаров. В программе обсуждение актуальных вопросов работы просветительской организации, обмен опытом, обсуждение векторов дальнейшего развития и вручение наград.

«За пять лет, прошедшие с момента перезагрузки Общества «Знание», была проделана большая работа, чтобы сделать просвещение доступным для каждого. Сегодня наша инфраструктура охватывает всю страну: мы открываем новые Дома Знаний, создаем наблюдательные советы в регионах, постоянно расширяем географию присутствия. Видя огромный запрос на достоверные и объективные знания о России за рубежом, мы активно наращиваем международное сотрудничество. Уже открыли представительства в Абхазии и Южной Осетии, активно работаем в Таджикистане, где функционируют наши лектории, реализуем совместные планы с Белоруссией по проведению совместных мероприятий», — отметил генеральный директор Общества «Знание» Максим Древаль.

Центральным событием Съезда станет пленарное заседание, где генеральный директор Общества «Знание» Максим Древаль представит отчет деятельности организации. К участию приглашены Министр просвещения Российской Федерации Сергей Кравцов, советник Президента Российской Федерации Елена Ямпольская, заместитель Министра науки и высшего образования Российской Федерации Ольга Петрова, а также Министр просвещения Республики Абхазия Хана Гунба. Модератор Съезда первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Любовь Глебова.

В рамках Съезда пройдет торжественная церемония вручения наград Президента Российской Федерации и Российского общества «Знание» почетным просветителям и партнерам организации.

Деловую программу Съезда составят выступления делегатов и открытый диалог. Среди намеченных для обсуждения делегатами тем: ключевые вызовы просветительской деятельности в России, развитие и поддержка русского языка, задачи, приуроченные к Году единства народов России, и многое другое. Выступить в деловой программе приглашены: глава Чувашской Республики Олег Николаев, заместитель генерального директора по персоналу Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом» Татьяна Терентьева, российский ученый, доктор политических наук, главный научный сотрудник Института этнологии и антропологии РАН Владимир Зорин, Председатель Синодального миссионерского отдела, архиепископ Зеленоградский, член научно-методического совета Российского общества «Знание» владыка Савва (Сергей Тутунов), ректор Бурятского государственного университета, председатель регионального отделения Российского общества «Знание» Алдар Дамдинов, учитель истории школы № 854 г. Москвы, амбассадор Российского общества «Знание» Александр Оджо и другие эксперты.

Трансляция Съезда будет доступна на сайте Российского общества «Знание» и в социальной сети ВКонтакте.

В центре внимания
Вопросы эффективности работы Правительства Самарской области в условиях складывающейся экономики обсудили на оперативном совещании в понедельник, 13 апреля.
13 апреля 2026  21:32
Вячеслав Федорищев обновляет бюджетную политику в Самарской области
В понедельник, 13 апреля, на оперативном совещании в областном правительстве Вячеслав Федорищев рассмотрел обращения граждан, которые поступили через мессенджер МАКС и по другим каналам связи.
13 апреля 2026  20:19
Вячеслав Федорищев рассмотрел обращения граждан на оперативном совещании в правительстве
В понедельник, 13 апреля, на оперативном совещании под председательством губернатора Вячеслава Федорищева обсудили результаты реализации программы «Мастер спорта» в регионе в 2025 году.
13 апреля 2026  18:56
Вячеслав Федорищев подвел итоги программы «Мастер спорта» и поставил задачи по ее обновлению
Температурные испытания тепловых сетей в Железнодорожном районе, части Ленинского и Октябрьского районов проведут в Самаре
13 апреля 2026  12:11
Температурные испытания тепловых сетей в Железнодорожном районе, части Ленинского и Октябрьского районов проведут в Самаре
В Самаре вводят особый противопожарный режим с 15 апреля по 31 октября
13 апреля 2026  11:24
В Самаре вводят особый противопожарный режим с 15 апреля по 31 октября
