Стартовал первый этап Всероссийской акции «Диктант здоровья»

С 13 по 24 апреля 2026 года Роспотребнадзор проводит первый тематический трек Всероссийской санитарно-просветительской акции «Диктант здоровья» — «Здоровая улыбка и чистые руки». Модератором проекта выступает ФБУН «Новосибирский НИИ гигиены» Роспотребнадзора.

Проект реализуется в рамках коммуникационной стратегии «Санпросвет». Цель акции — сделать научно-обоснованные знания о здоровье доступными и полезными для каждого жителя страны, от школьников до людей старшего поколения.

Первый этап посвящен двум важнейшим компонентам личной гигиены, которые являются основой профилактики множества заболеваний:

Гигиена полости рта. Многие считают, что умеют чистить зубы, но статистика кариеса говорит об обратном. Участники узнают:

· почему важно чистить зубы регулярно;

· что полезно и вредно для эмали;

· как связаны здоровье зубов и общее состояние организма.

Чистота рук. Это первый и самый эффективный барьер на пути инфекционных заболеваний. В рамках диктанта будут разобраны вопросы:

· когда необходимо мыть руки;

· главные ошибки при мытье рук (достаточно ли 5 секунд?).

«Диктант здоровья» пройдет в удобном онлайн формате на официальном портале акции диктант-санпросвет.рф. Каждый желающий сможет ответить на вопросы и увидеть правильные ответы с подробными пояснениями экспертов, а также получить электронный сертификат участника.

Доступен очный формат проведения акции в коллективах. Необходимые материалы для очных стартов размещены на портале диктант-санпросвет.рф.

Материалы адаптированы для разных возрастных групп:

· Школьникам — чтобы сформировать здоровые привычки с детства.

· Студентам — чтобы понять важность гигиены в самом активном возрасте.

· Взрослым и родителям — чтобы освежить знания и передать детям правильные ориентиры.

· Педагогам — как готовый просветительский материал для уроков и классных часов.

Анна Дубасова, председатель Комитета по здравоохранению, демографии и социальной политике СГД, координатор партпроекта «Здоровое будущее» по Самарской области, главный врач Самарской городской больницы № 7, врач высшей категории, кандидат медицинских наук подчеркнула:

«Здоровье начинается с малого — с привычки правильно чистить зубы и мыть руки. Цифры говорят сами за себя: болезни грязных рук и запущенный кариес до сих пор остаются одними из самых массовых проблем, особенно у детей и молодёжи. Как депутат, координатор партийного проекта «Здоровое будущее» и по образованию врач высшей категории, я прямо заявляю: связь между игнорированием элементарной гигиены и перегрузкой нашей системы здравоохранения по‑прежнему существует.

В Самарской области мы обязательно подключим к диктанту школьные коллективы и наши первичные звенья — поликлиники. Уверена: после этого теста многие удивятся, сколько ошибок в чистке зубов и мытье рук мы совершаем просто по привычке.

Призываю всех — от первоклассников до старшего поколения — зайти на портал диктант-санпросвет.рф. Проверьте себя, получите сертификат и, главное, — новое, более осознанное отношение к собственному здоровью».

Акция поддержана проектом «Сибирская школа – территория здоровья» межрегиональной ассоциации «Сибирское соглашение» при участии Национального союза «Здоровье наших детей».