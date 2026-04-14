При поддержке правительства Самарской области начинает работу XI Губернский фестиваль самодеятельного народного творчества «Рожденные в сердце России».
Пропавшую в Самарской области трехлётнюю девочку нашли в соседней деревне
Из-за повышенных сбросов ГЭС в Самарской области начались подтопления
Самбисты из Самарской области завоевали право участия в первенстве мира
Самарская область обменяется опытом с коллегами из других регионов
Самарцы стали активнее интересоваться покупкой автомобилей с пробегом — спрос вырос на 11%
«Монетка» открыла первые магазины в Самарской области
Резидентами технопарка «Жигулёвская долина» станут 10 инновационных проектов
Самарский зоопарк расскажет о морских свинках
В Самаре в «Заварке» состоится лекция «Что такое реставрация?»
В ГУ МВД России по Самарской области прошел традиционный субботник
Стартовал первый этап Всероссийской акции «Диктант здоровья»

С 13 по 24 апреля 2026 года Роспотребнадзор проводит первый тематический трек Всероссийской санитарно-просветительской акции «Диктант здоровья» — «Здоровая улыбка и чистые руки». Модератором проекта выступает ФБУН «Новосибирский НИИ гигиены» Роспотребнадзора.

Проект реализуется в рамках коммуникационной стратегии «Санпросвет». Цель акции — сделать научно-обоснованные знания о здоровье доступными и полезными для каждого жителя страны, от школьников до людей старшего поколения.

Первый этап посвящен двум важнейшим компонентам личной гигиены, которые являются основой профилактики множества заболеваний:

Гигиена полости рта. Многие считают, что умеют чистить зубы, но статистика кариеса говорит об обратном. Участники узнают:

·                    почему важно чистить зубы регулярно;

·                    что полезно и вредно для эмали;

·                    как связаны здоровье зубов и общее состояние организма.

Чистота рук. Это первый и самый эффективный барьер на пути инфекционных заболеваний. В рамках диктанта будут разобраны вопросы:

·                    когда необходимо мыть руки;

·                    главные ошибки при мытье рук (достаточно ли 5 секунд?).

«Диктант здоровья» пройдет в удобном онлайн формате на официальном портале акции диктант-санпросвет.рф. Каждый желающий сможет ответить на вопросы и увидеть правильные ответы с подробными пояснениями экспертов, а также получить электронный сертификат участника.

Доступен очный формат проведения акции в коллективах. Необходимые материалы для очных стартов размещены на портале диктант-санпросвет.рф.

Материалы адаптированы для разных возрастных групп:

·                     Школьникам — чтобы сформировать здоровые привычки с детства.

·                     Студентам — чтобы понять важность гигиены в самом активном возрасте.

·                     Взрослым и родителям — чтобы освежить знания и передать детям правильные ориентиры.

·                     Педагогам — как готовый просветительский материал для уроков и классных часов.

Анна Дубасова, председатель Комитета по здравоохранению, демографии и социальной политике СГД, координатор партпроекта «Здоровое будущее» по Самарской области, главный врач Самарской городской больницы № 7, врач высшей категории, кандидат медицинских наук подчеркнула:

«Здоровье начинается с малого — с привычки правильно чистить зубы и мыть руки. Цифры говорят сами за себя: болезни грязных рук и запущенный кариес до сих пор остаются одними из самых массовых проблем, особенно у детей и молодёжи. Как депутат, координатор партийного проекта «Здоровое будущее» и по образованию врач высшей категории, я прямо заявляю: связь между игнорированием элементарной гигиены и перегрузкой нашей системы здравоохранения по‑прежнему существует.

В Самарской области мы обязательно подключим к диктанту школьные коллективы и наши первичные звенья — поликлиники. Уверена: после этого теста многие удивятся, сколько ошибок в чистке зубов и мытье рук мы совершаем просто по привычке.

Призываю всех — от первоклассников до старшего поколения — зайти на портал диктант-санпросвет.рф. Проверьте себя, получите сертификат и, главное, — новое, более осознанное отношение к собственному здоровью».

Акция поддержана проектом «Сибирская школа – территория здоровья» межрегиональной ассоциации «Сибирское соглашение» при участии Национального союза «Здоровье наших детей».

В Минздраве объяснили функции списка отказавшихся от вакцинации
Развитие корпоративного донорства является приоритетным направлением работы Самарской областной клинической станции переливания крови.
13 апреля 2026  20:45
Свыше 80 предприятий региона привлечено к участию в донорском движении
659
9-летний пациент поступил в детское отделение Самарской больницы им. Т.И. Ерошевского с травмой, полученной в результате неосторожного обращения с острым предметом.
13 апреля 2026  16:18
Самарские врачи на 80% восстановили зрение ребенку после тяжелой проникающей травмы
687
Минздрав России ужесточил правила продажи трех лекарственных препаратов
13 апреля 2026  12:21
Минздрав России ужесточил правила продажи трех лекарственных препаратов
446
Врач-оториноларинголог Клиник СамГМУ рассказал, какие инфекции приводят к ухудшению слуха
10 апреля 2026  09:54
Врач-оториноларинголог Клиник СамГМУ рассказал, какие инфекции приводят к ухудшению слуха
992
Жители сёл Исток и Аверьяновка получают медицинскую помощь в современных условиях. В 2025 году здесь заработали новые модульные фельдшерско-акушерские пункты.
9 апреля 2026  17:39
В Большечерниговском районе обновлено 80% ФАПов
1369
Главный врач Самарской областной клинической психиатрической больницы Сергей Царев: 
9 апреля 2026  14:47
Самарский врач-психиатр рассказал, как образ жизни влияет на психическое здоровье
1293
В Самаре в больнице им. Т.И. Ерошевского прошел День открытых дверей
9 апреля 2026  13:15
В Самаре в больнице им. Т.И. Ерошевского прошел День открытых дверей
1085
В Клиниках СамГМУ начал принимать специалист по реабилитации кисти
9 апреля 2026  12:39
В Клиниках СамГМУ начал принимать специалист по реабилитации кисти
1048
Современная медицина
15 августа 2024  10:59
СамГМУ и «Аскона» разработают портативное устройство для диагностики и коррекций нарушений сна
16200
Вопросы эффективности работы Правительства Самарской области в условиях складывающейся экономики обсудили на оперативном совещании в понедельник, 13 апреля.
13 апреля 2026  21:32
Вячеслав Федорищев обновляет бюджетную политику в Самарской области
623
В понедельник, 13 апреля, на оперативном совещании в областном правительстве Вячеслав Федорищев рассмотрел обращения граждан, которые поступили через мессенджер МАКС и по другим каналам связи.
13 апреля 2026  20:19
Вячеслав Федорищев рассмотрел обращения граждан на оперативном совещании в правительстве
604
В понедельник, 13 апреля, на оперативном совещании под председательством губернатора Вячеслава Федорищева обсудили результаты реализации программы «Мастер спорта» в регионе в 2025 году.
13 апреля 2026  18:56
Вячеслав Федорищев подвел итоги программы «Мастер спорта» и поставил задачи по ее обновлению
585
Температурные испытания тепловых сетей в Железнодорожном районе, части Ленинского и Октябрьского районов проведут в Самаре
13 апреля 2026  12:11
Температурные испытания тепловых сетей в Железнодорожном районе, части Ленинского и Октябрьского районов проведут в Самаре
933
В Самаре вводят особый противопожарный режим с 15 апреля по 31 октября
13 апреля 2026  11:24
В Самаре вводят особый противопожарный режим с 15 апреля по 31 октября
506
