Родственникам погибшего на производстве мужчины в Самаре выплатили 1,4 млн рублей

Сотрудник одной из местных организаций, находясь в командировке, в результате несчастного случая на рабочем месте погиб. В связи с тем, что гибель мужчины произошла в рамках выполнения им своих служебных обязанностей, суд принял решение взыскать в пользу его матери и брата компенсацию морального вреда в размере 1 миллиона и 400 тысяч рублей.

На основании принятого судом решения сотрудники органа принудительного исполнения возбудили соответствующие исполнительные производства. В рамках них судебными приставами-исполнителями Ленинского района г. Самары были вынесены постановления об обращении взыскания на денежные средства, находящиеся на банковских счетах должника-организации.

В результате принятых мер задолженность перед близкими погибшего рабочего взыскана в полном объеме.