В субботу в Большечерниговском районе горели 2 тонны сена

Территориальные огнеборцы оперативно ликвидировали возгорание.

11 апреля в 17 часов 16 минут в пожарно-спасательную часть № 133 филиал облГКУ «Центр по делам гражданской обороны, пожарной безопасности и чрезвычайным ситуациям» поступило сообщение о том, что в поселке Сёстры на улице Центральной горит сено.

Незамедлительно к месту вызова были направлены силы и средства пожарно-спасательной части № 133 и коллег из пожарно-спасательной части № 132 Большеглушицкого района.

По прибытии было установлено, что горит 7 тюков сена.

На тушение пожара были поданы 2 ствола «Б».

В 18 часа 10 минут была объявлена локализация пожара, в 19 часов – объявлена ликвидация пожара.

Пострадавших нет.

Причины пожара устанавливаются.