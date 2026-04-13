13 апреля ночью в Безенчукском районе тушили пожар

13 апреля в 01:10 в пожарно-спасательный отряд № 44 филиал ГКУ СО «Центр по делам ГО, ПБ и ЧС» поступило сообщение о том, что в в сельском поселении Звезда по улице Юбилейной горит частный дом.



По прибытии было установлено, что открытым пламенем горит дом на площади 50 квадратных метров

На тушение оперативно были поданы 2 ствола «Б», сформированы 2 звена газодымозащитной службы.

Локализация пожара зафиксирована в 02:05, а ликвидация открытого горения в 02:18.

Пострадавших и погибших при пожаре, к счастью, нет.

